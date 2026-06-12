С начала суток произошло 193 боевых столкновения, - Генштаб
Всего с начала суток произошло 193 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 61 авиационный удар – сбросил 193 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 6186 дронов-камикадзе и осуществил 2341 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес один авиаудар с применением четырех КАБ и осуществил 47 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, пять из которых – с применением РСЗО. Зафиксировано одно штурмовое действие врага.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Старица и Липцы.
- На Купянском направлении враг штурмовых действий не проводил.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили 14 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Заречное, Лиман, Шейковка, Новоселовка, Среднее, Дробышево, Озерное, Торское и Новый Мир. Три из этих атак еще продолжаются.
На Славянском направлении противник семь раз штурмовал в сторону Рай-Александровки и в районе Ризниковки, Кривой Луки, Закитного.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали в районе Федоровки.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 12 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Плещеевка, Вольное и в сторону Константиновки, Грузкого.
На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Котлино, Удачное и Новоподогороднее. Две из этих атак еще продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 50 оккупантов и ранено 12, уничтожено две единицы автомобильной техники и три орудия. Также повреждено девять единиц автомобильной техники, одна РСЗО, три орудия, 76 укрытий противника и два пункта управления БПЛА. Уничтожено или подавлено 271 БПЛА различных типов.
На Александровском направлении, по уточненной информации, оккупанты проводили две штурмовые операции в районах Злагоды и Калиновского.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении зафиксировано 25 атак оккупантов, три из них еще продолжаются. Враг проводил штурмовые действия в сторону Рыбного, Воздвижевки, Гуляйпольского, Верхней Терсы, Цветкового, Зализничного, Ровнополья, Варваровки, Горького, Мирного, Доброполья и Чаривного.
- На Ореховском направлении противник четыре раза штурмовал в районе Щербаков и Степногорска. Одна из этих атак еще продолжается.
- На Приднепровском направлении противник не проводил наступательных действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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Що відбувається у Костянтинівці?
«Ситуація в Костянтинівці наближається до формату важких міських боїв», - зазначив 10 червня військовий із позивним «Мучной», зазначаючи, що російські солдати починають закріплюватися у мікрорайоні «Центральний», що поблизу річки Кривий Торець, яка ділить місто навпіл.
«Бої за Костянтинівський район оборони ЗСУ увійшли у фінальну фазу, оскільки ворог, очевидно, зумів прорватися (до того ж одночасно на кількох ділянках) до західної (центральної) частини міста. Що, своєю чергою, різко дестабілізувало рівень стійкості усієї системи оборони ЗСУ у цьому районі».
Український Генштаб поки не коментує ситуацію у місті, даючи у щоденних зведеннях лише кількість російських штурмів за добу.
1 Росія просто через два роки боїв дійшла до міста цього літа одночасно з трьох боків;
2 Зосередила тут сили і засоби.
Грає свою роль і домінування армії РФ у повітрі - вона знищує КАБами будівлі, в яких тримають оборону українські бійці, а також їхні укріплення. На тлі проблем із логістикою це змушує Сили оборони скорочувати свою присутність у Костянтинівці.