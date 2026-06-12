С начала суток произошло 193 боевых столкновения, - Генштаб

Всего с начала суток произошло 193 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес 61 авиационный удар – сбросил 193 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 6186 дронов-камикадзе и осуществил 2341 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес один авиаудар с применением четырех КАБ и осуществил 47 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, пять из которых – с применением РСЗО. Зафиксировано одно штурмовое действие врага.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Старица и Липцы.

На Купянском направлении враг штурмовых действий не проводил.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили 14 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Заречное, Лиман, Шейковка, Новоселовка, Среднее, Дробышево, Озерное, Торское и Новый Мир. Три из этих атак еще продолжаются.



На Славянском направлении противник семь раз штурмовал в сторону Рай-Александровки и в районе Ризниковки, Кривой Луки, Закитного.



На Краматорском направлении оккупанты атаковали в районе Федоровки.



На Константиновском направлении оккупанты сегодня 12 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Плещеевка, Вольное и в сторону Константиновки, Грузкого.

На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Котлино, Удачное и Новоподогороднее. Две из этих атак еще продолжаются.

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По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 50 оккупантов и ранено 12, уничтожено две единицы автомобильной техники и три орудия. Также повреждено девять единиц автомобильной техники, одна РСЗО, три орудия, 76 укрытий противника и два пункта управления БПЛА. Уничтожено или подавлено 271 БПЛА различных типов.



На Александровском направлении, по уточненной информации, оккупанты проводили две штурмовые операции в районах Злагоды и Калиновского.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 25 атак оккупантов, три из них еще продолжаются. Враг проводил штурмовые действия в сторону Рыбного, Воздвижевки, Гуляйпольского, Верхней Терсы, Цветкового, Зализничного, Ровнополья, Варваровки, Горького, Мирного, Доброполья и Чаривного.

На Ореховском направлении противник четыре раза штурмовал в районе Щербаков и Степногорска. Одна из этих атак еще продолжается.

На Приднепровском направлении противник не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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