В Генштабе назвали абсурдной идею передать полиции часть функций ТЦК

Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов раскритиковал предложение передать Национальной полиции часть функций территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил журналистам, комментируя идею "перезагрузки" ТЦК и СП.

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В Генштабе напомнили о распределении полномочий

По словам Гнатова, законодательство четко определяет функции всех органов, участвующих в мобилизационном процессе.

Он отметил, что ТЦК и СП отвечают за воинский учет, призыв и оповещение военнообязанных, тогда как полиция выполняет другие задачи.

"То, что выполняют ТЦК и СП – это одни задачи. То, что в пределах своих полномочий выполняет Национальная полиция, – совсем другие", – сказал начальник Генштаба.

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Гнатов: полиция не может вести воинский учет

Начальник Генштаба подчеркнул, что полиция занимается мерами принуждения в отношении граждан, нарушающих мобилизационное законодательство, в частности уклоняющихся от службы или не являющихся по повесткам.

"Как Национальная полиция, например, может вести воинский учет или организовывать оповещение граждан? Это просто абсурдно", – заявил Гнатов.

По его словам, каждый орган должен выполнять свои функции в соответствии с законодательством Украины.

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В Генштабе заявили о сложной ситуации с мобилизацией

Гнатов признал, что процесс мобилизации проходит непросто. Среди причин он назвал российские информационно-психологические операции и действия отдельных украинских публичных лиц, которые, по его мнению, подыгрывают противнику.

В то же время начальник Генштаба подчеркнул, что мобилизация остается единственным механизмом привлечения гражданских лиц к военной службе.

Он также отметил, что группировка российских войск на фронте насчитывает более 700 тысяч военнослужащих, а Украина удерживает линию боевого столкновения благодаря мобилизованным бойцам.

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