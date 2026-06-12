В Генштабе назвали абсурдной идею передать полиции часть функций ТЦК
Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов раскритиковал предложение передать Национальной полиции часть функций территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил журналистам, комментируя идею "перезагрузки" ТЦК и СП.
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По словам Гнатова, законодательство четко определяет функции всех органов, участвующих в мобилизационном процессе.
Он отметил, что ТЦК и СП отвечают за воинский учет, призыв и оповещение военнообязанных, тогда как полиция выполняет другие задачи.
"То, что выполняют ТЦК и СП – это одни задачи. То, что в пределах своих полномочий выполняет Национальная полиция, – совсем другие", – сказал начальник Генштаба.
Гнатов: полиция не может вести воинский учет
Начальник Генштаба подчеркнул, что полиция занимается мерами принуждения в отношении граждан, нарушающих мобилизационное законодательство, в частности уклоняющихся от службы или не являющихся по повесткам.
"Как Национальная полиция, например, может вести воинский учет или организовывать оповещение граждан? Это просто абсурдно", – заявил Гнатов.
По его словам, каждый орган должен выполнять свои функции в соответствии с законодательством Украины.
В Генштабе заявили о сложной ситуации с мобилизацией
Гнатов признал, что процесс мобилизации проходит непросто. Среди причин он назвал российские информационно-психологические операции и действия отдельных украинских публичных лиц, которые, по его мнению, подыгрывают противнику.
В то же время начальник Генштаба подчеркнул, что мобилизация остается единственным механизмом привлечения гражданских лиц к военной службе.
Он также отметил, что группировка российских войск на фронте насчитывает более 700 тысяч военнослужащих, а Украина удерживает линию боевого столкновения благодаря мобилизованным бойцам.
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одні з банди чинять беспрєдєл,
інші - за гроші переводять, відмазують..
От хенерал і хвилюється, де йому далі харчуватись....
Гнатов визнав, що процес мобілізації відбувається непросто. Серед причин він назвав російські інформаційно-психологічні операції та дії окремих українських публічних осіб, які, на його думку, підіграють противнику. Джерело: https://censor.net/ua/n4008057
і не треба змінювати Конституцію..
В всьому винне кацапське іпсо, яке вони постійно роблять за допомогою ШІ і «окремі публічні особи» які кажуть про «перегіби на місцях» 😠
але якщо людина відмовляється боронити свою землю,
то нехай відмовляється також від безплатного навчання, пенсії, медицини, соціальних виплат, на право голосування,
та бути вибраним,
від закордонного паспорту,
працювати на державних посадах, в поліції і тд.
платить військовий податок 15%,
а також нехай відмовляється від приватної властності на землю..
бо братішкі можуть прийти,
і всерівно все заберуть..