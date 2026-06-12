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В Генштабе назвали абсурдной идею передать полиции часть функций ТЦК

Генштаб выступил против передачи функций ТЦК полиции

Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов раскритиковал предложение передать Национальной полиции часть функций территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил журналистам, комментируя идею "перезагрузки" ТЦК и СП.

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В Генштабе напомнили о распределении полномочий

По словам Гнатова, законодательство четко определяет функции всех органов, участвующих в мобилизационном процессе.

Он отметил, что ТЦК и СП отвечают за воинский учет, призыв и оповещение военнообязанных, тогда как полиция выполняет другие задачи.

"То, что выполняют ТЦК и СП – это одни задачи. То, что в пределах своих полномочий выполняет Национальная полиция, – совсем другие", – сказал начальник Генштаба.

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Гнатов: полиция не может вести воинский учет

Начальник Генштаба подчеркнул, что полиция занимается мерами принуждения в отношении граждан, нарушающих мобилизационное законодательство, в частности уклоняющихся от службы или не являющихся по повесткам.

"Как Национальная полиция, например, может вести воинский учет или организовывать оповещение граждан? Это просто абсурдно", – заявил Гнатов.

По его словам, каждый орган должен выполнять свои функции в соответствии с законодательством Украины.

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В Генштабе заявили о сложной ситуации с мобилизацией

Гнатов признал, что процесс мобилизации проходит непросто. Среди причин он назвал российские информационно-психологические операции и действия отдельных украинских публичных лиц, которые, по его мнению, подыгрывают противнику.

В то же время начальник Генштаба подчеркнул, что мобилизация остается единственным механизмом привлечения гражданских лиц к военной службе.

Он также отметил, что группировка российских войск на фронте насчитывает более 700 тысяч военнослужащих, а Украина удерживает линию боевого столкновения благодаря мобилизованным бойцам.

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Автор: 

Генштаб ВС (8176) Нацполиция (16982) полномочия (174) ТЦК (1150)
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Топ комментарии
+11
Гнатов каже що заходами примусу займається поліція. То чому пакують в буси тцкуни?
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12.06.2026 15:37 Ответить
+9
Я не здивований, що вони не хочуть втрачати таку комрушку. Бо де ж воні тоді харчєватся будуть?
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12.06.2026 15:39 Ответить
+8
Бабки з рук упливають,як тепер вони будуть існувати...навіть не знаю!Те що в одеського воєнкома знайшли,то копійки в порівнянні з тим,що вони заносять по ієрархії вверх.
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12.06.2026 15:38 Ответить
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вже пізно, поліції вже підняли зп
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12.06.2026 15:30 Ответить
Генштаб вже довів ТЦК до нечуваної корупції, тому думка Генштабу в цьому питанні нікого не цікавить. ТЦК мають бути перепідпорядковані напряму Міноборони і керувати цими центрами мають цивільні менеджери.
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12.06.2026 15:38 Ответить
це одна і та сама мафія:
одні з банди чинять беспрєдєл,
інші - за гроші переводять, відмазують..
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12.06.2026 15:49 Ответить
Так в тому і справа. Забирають таке корито і віддають полюції.
От хенерал і хвилюється, де йому далі харчуватись....
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12.06.2026 16:39 Ответить
всім підняли
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12.06.2026 15:42 Ответить
Але не всі, з тих кому підняли, воюють на фронті.
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12.06.2026 15:56 Ответить
але армія сильна тилом..
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12.06.2026 16:15 Ответить
Потужно....
Гнатов визнав, що процес мобілізації відбувається непросто. Серед причин він назвав російські інформаційно-психологічні операції та дії окремих українських публічних осіб, які, на його думку, підіграють противнику. Джерело: https://censor.net/ua/n4008057
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12.06.2026 15:32 Ответить
Подивіться на того Гнатова. Що притомного він може сказати?
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12.06.2026 15:39 Ответить
Має на марахвоні імідж розумного...
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12.06.2026 15:40 Ответить
Замість чогось притомного він розповсюджує те саме ІПСО.
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12.06.2026 16:03 Ответить
Зеленський - прямий кєровнік ТЦК!! Це його сфера відповідальності, згідно законодавства!!! Але ж він, 7 років уже це вчить??
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12.06.2026 15:32 Ответить
Поліція, хоче їздити на Бугатті...?
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12.06.2026 15:34 Ответить
приєднуйтесь до рабсії...
і не треба змінювати Конституцію..
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12.06.2026 15:45 Ответить
Ти дебіл?
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12.06.2026 15:45 Ответить
«Гнатов визнав, що процес мобілізації відбувається непросто. Серед причин він назвав російські інформаційно-психологічні операції та дії окремих українських публічних осіб, які, на його думку, підіграють противнику»

В всьому винне кацапське іпсо, яке вони постійно роблять за допомогою ШІ і «окремі публічні особи» які кажуть про «перегіби на місцях» 😠
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12.06.2026 15:35 Ответить
Екіпажів відлову треба стільки, що ніякої поліції не вистачить. Тому зараз саме нормальна схема - котики+ненавчені. Котики крутять, а ненавчені стоять стежать щоб об'єкт не почав часом відбиватися (тоді втручаються іменем закону).
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12.06.2026 15:37 Ответить
Гнатов каже що заходами примусу займається поліція. То чому пакують в буси тцкуни?
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12.06.2026 15:37 Ответить
Неправда. То все ШІ та кацапські ІПСО.
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12.06.2026 15:41 Ответить
то може бути дфтг - зе-дружинники, зе-тітушкі
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12.06.2026 15:45 Ответить
Ну хочуть ділитися кешем.
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12.06.2026 15:38 Ответить
Бабки з рук упливають,як тепер вони будуть існувати...навіть не знаю!Те що в одеського воєнкома знайшли,то копійки в порівнянні з тим,що вони заносять по ієрархії вверх.
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12.06.2026 15:38 Ответить
Я не здивований, що вони не хочуть втрачати таку комрушку. Бо де ж воні тоді харчєватся будуть?
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12.06.2026 15:39 Ответить
тцк - це гроші, великі гроші, ДУЖЕ великі гроші. Гнатов це не віддасть кудись там до поліції
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12.06.2026 15:43 Ответить
ТЦК розігнати в хєрам собачим.Функції ТЦК нехай виконують цивільні з поліцією
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12.06.2026 15:45 Ответить
та громади..

але якщо людина відмовляється боронити свою землю,
то нехай відмовляється також від безплатного навчання, пенсії, медицини, соціальних виплат, на право голосування,
та бути вибраним,
від закордонного паспорту,
працювати на державних посадах, в поліції і тд.
платить військовий податок 15%,

а також нехай відмовляється від приватної властності на землю..
бо братішкі можуть прийти,
і всерівно все заберуть..
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12.06.2026 16:07 Ответить
Пішли нафіг, вам зарплату підняли, а нам ні. Тому, ця корова наша, й доїти її будемо тільки ми!)))
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12.06.2026 15:46 Ответить
Ага, щоб вони віддали сумарні такий грошовий дохід.
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12.06.2026 15:46 Ответить
если полиция занимается способами принуждения, а тцк только оповещает и вручает, почему почти на всех видео людей затягивают в бусик каие то непонятные люди, а мусора, в основном, стоят в сторонке и наблюдают..
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12.06.2026 16:04 Ответить
 
 