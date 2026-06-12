У Генштабі назвали абсурдною ідею передати поліції частину функцій ТЦК
Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов розкритикував пропозицію передати Національній поліції частину функцій територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив журналістам, коментуючи ідею "перезавантаження" ТЦК та СП.
У Генштабі нагадали про розподіл повноважень
За словами Гнатова, законодавство чітко визначає функції всіх органів, які беруть участь у мобілізаційному процесі.
Він зазначив, що ТЦК та СП відповідають за військовий облік, призов та оповіщення військовозобов’язаних, тоді як поліція виконує інші завдання.
"Те, що виконують ТЦК і СП – це одні завдання. Те, що в межах своїх повноважень виконує Національна поліція, – зовсім інші", – сказав начальник Генштабу.
Гнатов: поліція не може вести військовий облік
Начальник Генштабу наголосив, що поліція займається заходами примусу щодо громадян, які порушують мобілізаційне законодавство, зокрема ухиляються від служби або не з’являються за повістками.
"Як Національна поліція, наприклад, може вести військовий облік або організовувати оповіщення громадян? Це просто абсурдно", – заявив Гнатов.
За його словами, кожен орган має виконувати свої функції відповідно до законодавства України.
У Генштабі заявили про складну ситуацію з мобілізацією
Гнатов визнав, що процес мобілізації відбувається непросто. Серед причин він назвав російські інформаційно-психологічні операції та дії окремих українських публічних осіб, які, на його думку, підіграють противнику.
Водночас начальник Генштабу наголосив, що мобілізація залишається єдиним механізмом залучення цивільних громадян до військової служби.
Він також зазначив, що угруповання російських військ на фронті налічує понад 700 тисяч військовослужбовців, а Україна утримує лінію бойового зіткнення завдяки мобілізованим бійцям.
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Гнатов визнав, що процес мобілізації відбувається непросто. Серед причин він назвав російські інформаційно-психологічні операції та дії окремих українських публічних осіб, які, на його думку, підіграють противнику. Джерело: https://censor.net/ua/n4008057
і не треба змінювати Конституцію..
В всьому винне кацапське іпсо, яке вони постійно роблять за допомогою ШІ і «окремі публічні особи» які кажуть про «перегіби на місцях» 😠
але якщо людина відмовляється боронити свою землю,
то нехай відмовляється також від безплатного навчання, пенсії, медицини, соціальних виплат, на право голосування,
та бути вибраним,
від закордонного паспорту,
працювати на державних посадах, в поліції і тд.
платить військовий податок 15%,
а також нехай відмовляється від приватної властності на землю..
бо братішкі можуть прийти,
і всерівно все заберуть..