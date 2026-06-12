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У Генштабі назвали абсурдною ідею передати поліції частину функцій ТЦК

Генштаб виступив проти передачі функцій ТЦК поліції

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов розкритикував пропозицію передати Національній поліції частину функцій територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив журналістам, коментуючи ідею "перезавантаження" ТЦК та СП.

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У Генштабі нагадали про розподіл повноважень

За словами Гнатова, законодавство чітко визначає функції всіх органів, які беруть участь у мобілізаційному процесі.

Він зазначив, що ТЦК та СП відповідають за військовий облік, призов та оповіщення військовозобов’язаних, тоді як поліція виконує інші завдання.

"Те, що виконують ТЦК і СП – це одні завдання. Те, що в межах своїх повноважень виконує Національна поліція, – зовсім інші", – сказав начальник Генштабу.

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Гнатов: поліція не може вести військовий облік

Начальник Генштабу наголосив, що поліція займається заходами примусу щодо громадян, які порушують мобілізаційне законодавство, зокрема ухиляються від служби або не з’являються за повістками.

"Як Національна поліція, наприклад, може вести військовий облік або організовувати оповіщення громадян? Це просто абсурдно", – заявив Гнатов.

За його словами, кожен орган має виконувати свої функції відповідно до законодавства України.

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У Генштабі заявили про складну ситуацію з мобілізацією

Гнатов визнав, що процес мобілізації відбувається непросто. Серед причин він назвав російські інформаційно-психологічні операції та дії окремих українських публічних осіб, які, на його думку, підіграють противнику.

Водночас начальник Генштабу наголосив, що мобілізація залишається єдиним механізмом залучення цивільних громадян до військової служби.

Він також зазначив, що угруповання російських військ на фронті налічує понад 700 тисяч військовослужбовців, а Україна утримує лінію бойового зіткнення завдяки мобілізованим бійцям.

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Автор: 

Генштаб ЗС (8482) Нацполіція (15760) повноваження (35) ТЦК та СП (1206)
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Топ коментарі
+11
Гнатов каже що заходами примусу займається поліція. То чому пакують в буси тцкуни?
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12.06.2026 15:37 Відповісти
+9
Я не здивований, що вони не хочуть втрачати таку комрушку. Бо де ж воні тоді харчєватся будуть?
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12.06.2026 15:39 Відповісти
+8
Бабки з рук упливають,як тепер вони будуть існувати...навіть не знаю!Те що в одеського воєнкома знайшли,то копійки в порівнянні з тим,що вони заносять по ієрархії вверх.
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12.06.2026 15:38 Відповісти
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вже пізно, поліції вже підняли зп
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12.06.2026 15:30 Відповісти
Генштаб вже довів ТЦК до нечуваної корупції, тому думка Генштабу в цьому питанні нікого не цікавить. ТЦК мають бути перепідпорядковані напряму Міноборони і керувати цими центрами мають цивільні менеджери.
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12.06.2026 15:38 Відповісти
це одна і та сама мафія:
одні з банди чинять беспрєдєл,
інші - за гроші переводять, відмазують..
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12.06.2026 15:49 Відповісти
всім підняли
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12.06.2026 15:42 Відповісти
Але не всі, з тих кому підняли, воюють на фронті.
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12.06.2026 15:56 Відповісти
але армія сильна тилом..
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12.06.2026 16:15 Відповісти
Потужно....
Гнатов визнав, що процес мобілізації відбувається непросто. Серед причин він назвав російські інформаційно-психологічні операції та дії окремих українських публічних осіб, які, на його думку, підіграють противнику. Джерело: https://censor.net/ua/n4008057
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12.06.2026 15:32 Відповісти
Подивіться на того Гнатова. Що притомного він може сказати?
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12.06.2026 15:39 Відповісти
Має на марахвоні імідж розумного...
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12.06.2026 15:40 Відповісти
Замість чогось притомного він розповсюджує те саме ІПСО.
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12.06.2026 16:03 Відповісти
Зеленський - прямий кєровнік ТЦК!! Це його сфера відповідальності, згідно законодавства!!! Але ж він, 7 років уже це вчить??
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12.06.2026 15:32 Відповісти
Поліція, хоче їздити на Бугатті...?
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12.06.2026 15:34 Відповісти
приєднуйтесь до рабсії...
і не треба змінювати Конституцію..
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12.06.2026 15:45 Відповісти
Ти дебіл?
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12.06.2026 15:45 Відповісти
«Гнатов визнав, що процес мобілізації відбувається непросто. Серед причин він назвав російські інформаційно-психологічні операції та дії окремих українських публічних осіб, які, на його думку, підіграють противнику»

В всьому винне кацапське іпсо, яке вони постійно роблять за допомогою ШІ і «окремі публічні особи» які кажуть про «перегіби на місцях» 😠
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12.06.2026 15:35 Відповісти
Екіпажів відлову треба стільки, що ніякої поліції не вистачить. Тому зараз саме нормальна схема - котики+ненавчені. Котики крутять, а ненавчені стоять стежать щоб об'єкт не почав часом відбиватися (тоді втручаються іменем закону).
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12.06.2026 15:37 Відповісти
Гнатов каже що заходами примусу займається поліція. То чому пакують в буси тцкуни?
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12.06.2026 15:37 Відповісти
Неправда. То все ШІ та кацапські ІПСО.
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12.06.2026 15:41 Відповісти
то може бути дфтг - зе-дружинники, зе-тітушкі
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12.06.2026 15:45 Відповісти
Ну хочуть ділитися кешем.
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12.06.2026 15:38 Відповісти
Бабки з рук упливають,як тепер вони будуть існувати...навіть не знаю!Те що в одеського воєнкома знайшли,то копійки в порівнянні з тим,що вони заносять по ієрархії вверх.
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12.06.2026 15:38 Відповісти
Я не здивований, що вони не хочуть втрачати таку комрушку. Бо де ж воні тоді харчєватся будуть?
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12.06.2026 15:39 Відповісти
тцк - це гроші, великі гроші, ДУЖЕ великі гроші. Гнатов це не віддасть кудись там до поліції
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12.06.2026 15:43 Відповісти
ТЦК розігнати в хєрам собачим.Функції ТЦК нехай виконують цивільні з поліцією
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12.06.2026 15:45 Відповісти
та громади..

але якщо людина відмовляється боронити свою землю,
то нехай відмовляється також від безплатного навчання, пенсії, медицини, соціальних виплат, на право голосування,
та бути вибраним,
від закордонного паспорту,
працювати на державних посадах, в поліції і тд.
платить військовий податок 15%,

а також нехай відмовляється від приватної властності на землю..
бо братішкі можуть прийти,
і всерівно все заберуть..
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12.06.2026 16:07 Відповісти
Пішли нафіг, вам зарплату підняли, а нам ні. Тому, ця корова наша, й доїти її будемо тільки ми!)))
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12.06.2026 15:46 Відповісти
Ага, щоб вони віддали сумарні такий грошовий дохід.
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12.06.2026 15:46 Відповісти
если полиция занимается способами принуждения, а тцк только оповещает и вручает, почему почти на всех видео людей затягивают в бусик каие то непонятные люди, а мусора, в основном, стоят в сторонке и наблюдают..
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12.06.2026 16:04 Відповісти
 
 