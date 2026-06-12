193 боєзіткнення відбулося від початку доби, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 193 бойових зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав 61 авіаційний удар – скинув 193 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6186 дронів-камікадзе та здійснив 2341 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох КАБ та здійснив 47 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, п’ять із яких – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одну штурмову дію ворога.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Стариця та Липці.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 14 штурмів окупантів, в районах населених пунктів Зарічне, Лиман, Шийківка, Новоселівка, Середнє, Дробишеве, Озерне, Торське та Новий Мир. Три з цих атак іще тривають.



На Слов’янському напрямку противник штурмував сім разів у бік Рай-Олександрівки та в районі Різниківки, Кривої Луки, Закітного.



На Краматорському напрямку окупанти атакували в районі Федорівки.



На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Вільне та в бік Костянтинівки, Грузького.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне та Новопідгороднє. Дві з цих атак іще тривають.

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За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 50 окупантів та поранено 12, знищено дві одиниці автомобільної техніки та три гармати. Також ушкоджено дев’ять одиниць автомобільної техніки, одну РСЗВ, три гармати, 76 укриттів противника та два пункти управління БпЛА. Знищено або подавлено 271 БпЛА різних типів.



На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, окупанти проводили дві штурмові дії в районах Злагоди та Калинівського.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 25 атак окупантів, три з них іще тривають. Ворог проводив штурмові дії у бік Рибного, Воздвижівки, Гуляйпільського, Верхньої Терси, Цвіткового, Залізничного, Рівнопілля, Варварівки, Гіркого, Мирного, Добропілля та Чарівного.

На Оріхівському напрямку противник чотири рази штурмував в районі Щербаків та Степногірська. Одна з цих атак іще триває.

На Придніпровському напрямку противник атакувальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

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