На фронте произошло почти 180 боев, больше всего - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток субботы, 13 июня, на фронте произошло 179 боевых столкновений. Больше всего атак противника зафиксировано на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес 65 авиационных ударов, сбросив 196 управляемых авиационных бомб. Кроме того, захватчики задействовали для поражения 6438 дронов-камикадзе и осуществили 2154 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

Два боевых столкновения произошли на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Враг нанес три авиаудара с применением девяти управляемых авиационных бомб и осуществил 57 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

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Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал рубежи наших подразделений вблизи Волчанска, Избицкого, Зыбино и в направлении Лимана. Два боестолкновения продолжаются.

рубежи наших подразделений вблизи Волчанска, Избицкого, Зыбино и в направлении Лимана. Два боестолкновения продолжаются. На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал наши позиции в направлении населенного пункта Новоплатоновка.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили одиннадцать попыток захватчиков продвинуться в районе населенных пунктов Новый Мир, Дробышево, Лиман, Диброва, Торское, Озерное и в направлении Шейковки, еще два боестолкновения продолжаются.

Силы обороны успешно остановили десять попыток захватчиков продвинуться вперед на Славянском направлении вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении девять атак отбили наши защитники вблизи населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Плещиевка и в направлении Константиновки, еще две атаки продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 27 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах Васильевки, Родинского, Шевченко, Новоподгородного, Котлино, Удачного, Новопавловки и в направлении Гришино, Нового Шахово, Кучерова Яра, Сергеевки. Четыре боестолкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, потери врага на этом направлении составили 54 оккупанта убитыми и 14 – ранеными. Также наши защитники уничтожили четыре единицы автомобильной и семь единиц специальной техники. Кроме того, повреждены три артиллерийские системы и одна единица автомобильной техники захватчиков, а также уничтожены или подавлены 344 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Вороне.

Обстановка на юге

Произошло 22 боевых столкновения на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Рыбное, Еленокстантиновка, Гуляйпольское, Тернуватое, Зализнычное, Верхняя Терса, Чаривное и в направлении Доброполья, Воздвижевки. Одно боевое столкновение продолжается.

в районах населенных пунктов Рыбное, Еленокстантиновка, Гуляйпольское, Тернуватое, Зализнычное, Верхняя Терса, Чаривное и в направлении Доброполья, Воздвижевки. Одно боевое столкновение продолжается. Две попытки захватчиков продвинуться вперед остановили наши защитники на Ореховском направлении в районах населенных пунктов Степовое и Степногорск.

На Приднепровском направлении сегодня противник предпринял одну попытку прорвать нашу оборону в направлении Антоновского моста.

На других направлениях изменений в обстановке пока не наблюдается, попыток вражеского продвижения не зафиксировано.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.

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