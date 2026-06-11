С начала суток оккупанты 48 раз атаковали позиции украинских защитников, - Генштаб
С начала суток четверга, 11 июня, российские захватчики 48 раз атаковали позиции Сил обороны Украины на фронте.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рыжевка, Коренок, Уланово, Нескучное, Сопич, Рогизное, Будки, Рожковичи, Винторовка; в Черниговской области – Сеньковка, Зализный Мост, Клюсы.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 27 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении захватчики трижды пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Старица, Отрадное и в сторону Колодязного.
- На Купянском, Краматорском и Александровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили десять попыток захватчиков продвинуться в сторону Дробышево, Озерного, Лимана. Три боестолкновения продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили две попытки захватчиков продвинуться в сторону населенного пункта Рай-Александровка и в районе Закитного.
На Константиновском направлении наши защитники отразили четыре атаки вблизи населенных пунктов Плещиевка, Константиновка, Ильиновка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 21 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Затышок, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Дорожное. Четыре боестолкновения продолжаются.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили шесть вражеских атак в районе Рыбного и в сторону Воздвижевки, Гуляйпольского, Чаривного. Три боестолкновения продолжаются.
- На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе Степногорска.
- На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну наступательную операцию в сторону Антоновского моста.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попытки врага продвигаться не зафиксированы.
"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.
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