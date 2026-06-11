Від початку доби окупанти 48 разів атакували позиції українських захисників, - Генштаб
Від початку доби четверга, 11 червня, російські загарбники 48 разів атакували на фронті позиції Сил оборони України.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рижівка, Кореньок, Уланове, Нескучне, Сопич, Рогізне, Будки, Рожковичі, Винторівка; на Чернігівщині – Сеньківка, Залізний Міст, Клюси.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 27 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Бої на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку загарбники тричі намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Стариця, Одрадне та у бік Колодязного.
- На Куп’янському, Краматорському та Олександрівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали десять спроб загарбників просунутися у бік Дробишевого, Озерного, Лимана. Три боєзіткнення наразі тривають.
На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві спроби загарбників йти вперед у бік населеного пункту Рай-Олександрівка та у районі Закітного.
На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали чотири атаки поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 21 раз намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Затишок, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Дорожнє. Чотири боєзіткнення тривають.
Обстановка на півдні
- На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали шість ворожих атак у районі Рибного та у бік Воздвижівки, Гуляйпільського, Чарівного. Три боєзіткнення тривають.
- На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі Степногірська.
- На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну наступальну дію у бік Антонівського мосту.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.
"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додали у Генштабі.
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