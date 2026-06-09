На фронті – 180 зіткнень, ЗСУ ліквідували понад 20 окупантів на Покровському напрямку, - Генштаб

Упродовж 9 червня на фронті відбулося 180 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 199 керованих авіаційних бомб. Крім того, загарбники залучили для ураження 6209 дронів-камікадзе та здійснили 2170 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Обстановка на півночі

Чотири бойові зіткнення відбулися на Північно-Слобожанському та Курському напрямках, один бій триває досі. Ворог завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох керованих авіаційних бомб та здійснив 42 обстріли, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на інших напрямках?

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував рубежі наших підрозділів біля Приліпки, Западного, Стариці та Охрімівки, одне боєзіткнення триває.

У районах Шийківки та Петропавлівки на Куп’янському напрямку ворог двічі атакував наші позиції.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дев'ять спроб загарбників просунутися біля Борової, Червоного Ставу, Новоселівки, Дробишевого, Озерного, Лиману та Діброви, ще два боєзіткнення тривають.

Сили оборони успішно зупинили одинадцять спроб загарбників йти вперед на Слов’янському напрямку поблизу Закітного, Різниківки, Кривої Луки й Рай-Олександрівки.

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На Краматорському напрямку ворог здійснив одну спробу витіснити наших захисників із займаних позицій у районі населеного пункту Никифорівка.

Тринадцять атак відбивали наші захисники на Костянтинівському напрямку поблизу Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Костянтинівки, Плещіївки та Миколайпілля, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Покровському напрямку ворог здійснив 27 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах Шахового, Золотого Колодязя, Вільного, Білицького, Родинського, Шевченка, Гришиного, Сергіївки, Котлиного, Удачного, Новопавлівки, Нового Донбасу, Никанорівки, Новоолександрівки, Звірового, Покровська, Молодецького та Новосергіївки.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 26 окупантів та 16 – поранено; знищено шість одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога, дві реактивні системи залпового вогню та один пункт управління БпЛА противника. Пошкоджено три артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню та один пункт управління БпЛА загарбників. Знищено або подавлено 245 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі Олександрограда.

Відбулося шістнадцять атак окупантів на Гуляйпільському напрямку в районах Рибного, Воздвижівки, Різдвянки, Добропілля, Залізничного, Гуляйпільського, Гіркого, Оленокостянтинівки, Верхньої Терси та Чарівного, два боєзіткнення тривають.

Три рази штурмував ворог позиції наших захисників на Оріхівському напрямку в районах Степового, Степногірська та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку сьогодні противник наступальних дій не проводив.

На інших напрямках змін в обстановці наразі не відбувається, спроб ворожого просування не зафіксовано. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу, додав Генштаб.

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