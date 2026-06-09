На фронте – 180 столкновений, ВСУ ликвидировали более 20 оккупантов на Покровском направлении, – Генштаб
В течение 9 июня на фронте произошло 180 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 69 авиационных ударов, сбросив 199 управляемых авиационных бомб. Кроме того, захватчики задействовали для поражения 6209 дронов-камикадзе и осуществили 2170 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Обстановка на севере
Четыре боевых столкновения произошли на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, один бой продолжается до сих пор. Враг нанес один авиаудар с применением четырех управляемых авиационных бомб и осуществил 42 обстрела, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.
Какова ситуация на других направлениях?
На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал рубежи наших подразделений возле Прилипки, Западного, Старицы и Охримовки, одно боевое столкновение продолжается.
В районах Шийковки и Петропавловки на Купянском направлении враг дважды атаковал наши позиции.
На Лиманском направлении украинские воины отразили девять попыток захватчиков продвинуться возле Боровой, Червоного Става, Новоселовки, Дробишево, Озерного, Лимана и Дибровы, еще два боевых столкновения продолжаются.
Силы обороны успешно остановили одиннадцать попыток захватчиков продвигаться вперед на Славянском направлении вблизи Закитного, Резниковки, Кривой Луки и Рай-Александровки.
На Краматорском направлении враг предпринял одну попытку вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Никифоровка.
Тринадцать атак отразили наши защитники на Константиновском направлении вблизи Иванополья, Ильиновки, Русина Яра, Константиновки, Плещеевки и Николайполя, одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
- На Покровском направлении враг совершил 27 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах Шахово, Золотого Колодца, Вольного, Белицкого, Родинского, Шевченко, Гришино, Сергиевки, Котлино, Удачного, Новопавловки, Нового Донбасса, Никаноровки, Новоалександровки, Зверово, Покровска, Молодецкого и Новосергиевки.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 26 оккупантов и 16 – ранено; уничтожено шесть единиц автомобильной и три единицы специальной техники врага, две реактивные системы залпового огня и один пункт управления БПЛА противника. Повреждены три артиллерийские системы, одна реактивная система залпового огня и один пункт управления БПЛА захватчиков. Уничтожено или подавлено 245 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе Александрограда.
Состоялось шестнадцать атак оккупантов на Гуляйпольском направлении в районах Рыбного, Воздвижковки, Рождественки, Доброполья, Зализничного, Гуляйпольского, Горкого, Еленокстантиновки, Верхней Терсы и Чаривного, два боевых столкновения продолжаются.
Трижды штурмовал враг позиции наших защитников на Ореховском направлении в районах Степового, Степногорска и Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении сегодня противник наступательных действий не проводил.
На других направлениях изменений в обстановке пока не происходит, попыток вражеского продвижения не зафиксировано. Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу, добавил Генштаб.
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