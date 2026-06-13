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Новини Зведення Генштабу Бойові дії на Покровському напрямку Бої на Гуляйпільському напрямку
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На фронті відбулося майже 180 боїв, найбільше – на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 179 бойових зіткнень

Від початку доби суботи, 13 червня, на фронті відбулося 179 бойових зіткнень. Найбільше атак ворога зафіксовано на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав 65 авіаційних ударів, скинувши 196 керованих авіаційних бомб. Крім того, загарбники залучили для ураження 6438 дронів-камікадзе та здійснили 2154 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Обстановка на півночі

Два бойових зіткнення відбулися на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. Ворог завдав трьох авіаударів із застосуванням дев'яти керованих авіаційних бомб та здійснив 57 обстрілів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

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Бої на Харківщині

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник п'ять разів штурмував рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська, Ізбицького, Зибиного та в напрямку Лимана. Два боєзіткнення тривають.
  • На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував наші позиції в напрямку населеного пункту Новоплатонівка.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили одинадцять спроб загарбників просунутися біля населених пунктів Новий Мир, Дробишеве, Лиман, Діброва, Торське, Озерне та в напрямку Шийківки, ще два боєзіткнення тривають.

Сили оборони успішно зупинили десять спроб загарбників просунутись вперед на Слов’янському напрямку поблизу Закітного та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку дев'ять атак відбили наші захисники поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка та в напрямку Костянтинівки, ще дві атаки тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 27 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах Василівки, Родинського, Шевченка, Новопідгородного, Котлиного, Удачного, Новопавлівки та в напрямку Гришиного, Нового Шахового, Кучерового Яру, Сергіївки. Чотири боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, втрати ворога на цьому напрямку склали 54 окупанти ліквідованими та 14 - пораненими. Також наші захисники знищили чотири одиниці автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено три артилерійські системи й одну одиницю автомобільної техніки загарбників, а також знищено або подавлено 344 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Вороне.

Обстановка на півдні

  • Відбулося 22 бойові зіткнення на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Рибне, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Тернувате, Залізничне, Верхня Терса, Чарівне та в напрямку Добропілля, Воздвижівки. Одне боєзіткнення триває.
  • Дві спроби загарбників просунутися вперед зупинили наші захисники на Оріхівському напрямку в районах населених пунктів Степове та Степногірськ.
  • На Придніпровському напрямку сьогодні противник здійснив одну спробу прорвати нашу оборону в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках змін в обстановці наразі не відбувається, спроб ворожого просування не зафіксовано.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додали у Генштабі.

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