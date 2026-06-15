На фронте 54 боестолкновения с начала суток: наибольшая активность врага на Лиманском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток 15 июня 2026 года враг совершил на фронте уже 54 атаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали районы населенных пунктов: Коренек, Рогизное, Уланово, Волфино, Бачевск, Фотовиж, Бунячино, Великая Березка, Заречье, Кучеровка, Будки и Стягайловка. В Черниговской области — Янжуловка, Клюсы и Ясная Поляна. Также подверглись авиаударам Уланово, Коренок и Малая Слободка в Сумской области.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 26 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из них – с применением РСЗО. Зафиксировано три штурмовых действия врага.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Избицкое, Вильча, Волчанск и Волчанские Хутора. Две из этих попыток еще продолжаются.

На Купянском направлении штурмовых действий врага не зафиксировано.

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Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении противник 12 раз атаковал в сторону Заречного, Лимана, Новоселовки, Дробышево, Дибровы и Ямполя. Две из этих атак еще продолжаются.

На Славянском направлении оккупанты шесть раз пытались улучшить свое положение в сторону Закитного, Рай-Александровки и Кривой Луки.

На Краматорском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили семь атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Степановка и Вольное. Одна из них еще продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты восемь раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Доброполье, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное и Новопавловка.

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Обстановка на Юге

Также отмечается, что на Александровском направлении враг дважды пытался продвинуться в районах Злагоды и Калиновского.

На Гуляйпольском направлении враг совершил девять атак в сторону позиций наших защитников в направлении Злагоды, Доброполья, Радостного, Ровнополья, Воздвижковки, Гуляйпольского, Долинки и Чаривного. Одна из этих атак продолжается.

На Ореховском направлении враг проводил две штурмовые операции в сторону Павловки. Одна из них еще продолжается.

На Приднепровском направлении враг атаковал в сторону Антоновки.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.

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Украинские войска изматывают противника вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.