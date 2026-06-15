213 боев за сутки на фронте: самые ожесточенные бои на Покровском, Гуляйпольском и Лиманском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 14 июня 2026 года, на фронте было зафиксировано 213 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

По уточненной информации, вчера противник нанес 81 авиационный удар, сбросив 244 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 9752 дрона-камикадзе и осуществил 3131 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 70 - из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы и два пункта управления БПЛА.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1320 человек убитыми и ранеными. Также уничтожено пять танков, десять боевых бронированных машин, 72 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, три наземных робототехнических комплекса, 2314 беспилотных летательных аппаратов, 416 единиц автомобильной и восемь единиц специальной техники противника.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения. Агрессор нанес три авиационных удара с применением шести КАБ, осуществил 65 обстрелов, в том числе три – с применением реактивных систем залпового огня.

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Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Гранов, Волчанск, Старица и в сторону Терновой, Избицкого.

На Купянском направлении наши защитники остановили пять попыток врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Новоплатоновка, Новоосиново, Куриловка.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Новомихайловки, Новоселовки, Заречного, Ямполя и в сторону Дробышево, Озерного, Лимана, Дибровы.

На Славянском направлении противник штурмовал десять раз в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закитного.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Также отмечается, что на Константиновском направлении оккупанты совершили 15 атак вблизи населенных пунктов Плещиевка, Константиновка, Ильиновка, Степановка.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Никаноровка, Котлино, Удачное, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Дорожное, Вольное, Кучеров Яр, Новопавловка", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник атаковал дважды, в районах Александрограда и Вороного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 23 атаки в районах населенных пунктов Доброполье, Гуляйполе, Прилуки и в сторону Гуляйпольского, Горького, Верхней Терсы, Зализнычного, Воздвижковки, Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.