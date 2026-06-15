213 боїв за добу на фронті: найзапекліші бої на Покровському, Гуляйпільському та Лиманському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Загалом упродовж минулої доби, 14 червня 2026 року, на фронті було зафіксовано 213 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

За уточненою інформацією вчора противник здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 244 керованих авіабомби. Крім того, застосував 9752 дрони-камікадзе та здійснив 3131 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 70 - із реактивних систем залпового вогню.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та два пункти управління БпЛА.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1320 осіб ліквідованими і пораненими. Також знешкоджено п’ять танків, десять бойових броньованих машин, 72 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, три наземних робототехнічних комплекси, 2314 безпілотних літальних апаратів, 416 одиниць автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки ворога.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два бойові зіткнення. Агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 65 обстрілів, зокрема три - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Гранів, Вовчанськ, Стариця та у бік Тернової, Ізбицького.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Новоплатонівка, Новоосинове, Курилівка.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новомихайлівки, Новоселівки, Зарічного, Ямполя та у бік Дробишевого, Озерного, Лимана, Діброви.

На Слов’янському напрямку противник штурмував десять разів у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та у районі Закітного.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 15 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Никанорівка, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Дорожнє, Вільне, Кучерів Яр, Новопавлівка", - йдеться у повідомленні.

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Обстновка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Олександрівському напрямку противник атакував двічі, в районах Олександрограда та Вороного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 23 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Гуляйполе, Прилуки та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Верхньої Терси, Залізничного, Воздвижівки, Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.