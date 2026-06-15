У Путина отменили главный парад флота: корабли не рискуют сгонять в Петербург, - росСМИ

Россия второй раз подряд вынуждена отказаться от главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге — одного из самых громких пропагандистских мероприятий Кремля. В этом году подготовка к празднованию Дня ВМФ даже не началась.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские издания, в частности, "Фонтанка". По состоянию на середину июня Владимир Путин не подписал указ о проведении парада, а на флотах не получали никаких распоряжений об отправке кораблей в Санкт-Петербург.

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Корабли не готовят, приказов нет

По данным российских журналистов, военные не получали никаких указаний по подготовке мероприятия.

Представители флота неофициально объясняют ситуацию просто: сейчас "не до того". Хотя обычно в этот период подготовка к параду уже шла полным ходом.

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге проводился ежегодно с 2017 года. Он стал одной из главных демонстраций военной мощи России.

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После ударов по базам проводить шоу стало сложнее

В 2025 году парад впервые полностью отменили. Тогда в Кремле сослались на соображения безопасности. Еще годом ранее мероприятие провели в значительно сокращенном формате.

В начале июня 2026 года украинские Силы обороны нанесли удары по Кронштадтской военно-морской базе – одному из ключевых объектов Балтийского флота РФ.

Тогда Силы беспилотных систем и СБУ сообщили о поражении российского корвета "Бойкий", который является носителем ракетного вооружения.

На фоне атак по военным объектам в тыловых регионах России организация масштабных военных парадов становится для Кремля все более сложной задачей.

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