РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11581 посетитель онлайн
Новости РФ отменила парад ко дню ВМФ
954 9

У Путина отменили главный парад флота: корабли не рискуют сгонять в Петербург, - росСМИ

В России снова отказались проводить свой "главный военно-морской парад"

Россия второй раз подряд вынуждена отказаться от главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге — одного из самых громких пропагандистских мероприятий Кремля. В этом году подготовка к празднованию Дня ВМФ даже не началась.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские издания, в частности, "Фонтанка". По состоянию на середину июня Владимир Путин не подписал указ о проведении парада, а на флотах не получали никаких распоряжений об отправке кораблей в Санкт-Петербург.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Корабли не готовят, приказов нет

По данным российских журналистов, военные не получали никаких указаний по подготовке мероприятия.

Представители флота неофициально объясняют ситуацию просто: сейчас "не до того". Хотя обычно в этот период подготовка к параду уже шла полным ходом.

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге проводился ежегодно с 2017 года. Он стал одной из главных демонстраций военной мощи России.

Читайте: Одно из новейших судов Военно-морского флота РФ затонуло до того, как его достроили. ВИДЕО

После ударов по базам проводить шоу стало сложнее

В 2025 году парад впервые полностью отменили. Тогда в Кремле сослались на соображения безопасности. Еще годом ранее мероприятие провели в значительно сокращенном формате.

В начале июня 2026 года украинские Силы обороны нанесли удары по Кронштадтской военно-морской базе – одному из ключевых объектов Балтийского флота РФ.

Тогда Силы беспилотных систем и СБУ сообщили о поражении российского корвета "Бойкий", который является носителем ракетного вооружения.

На фоне атак по военным объектам в тыловых регионах России организация масштабных военных парадов становится для Кремля все более сложной задачей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Парад в Москве показал слабость Путина", — канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Всевиов

Автор: 

армия РФ (23065) парад (684) флот (910)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давно русню так в лайні не вивалювали.
І головне ж - хто? "Какіє-то, прастігоспаді, хахли".
показать весь комментарий
15.06.2026 16:59 Ответить
Та навiть у дядi Сэма з Алоiзовичем, гуртом взятих, кишка на це тонка. В мене складаеться враження , що Гiтлер тупо лохонувся не поставивши на украiнцiв, а 2СВ виграла не коалiцiя, а все тi ж украiнськi фронти i навiть не кацапськi.
показать весь комментарий
15.06.2026 17:13 Ответить
Невже кремлівське одоробало забзділо знову
показать весь комментарий
15.06.2026 17:04 Ответить
А з чого ж на цей раз бубочка шептуна випустить... На 9-те чомусь вiн випустив H2S, бо , бачиш не буде 1000Х1000 , в обмiнi полоненими. А по колу, виходить бiйся того пинi, не бiйся - тi самi гогошари - нi тобi 1000х1000, нi тобi хвацько хороброго янелоха.
показать весь комментарий
15.06.2026 17:19 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2026 17:05 Ответить
Так є простий вихід - замінити парад кораблів парадом тазіків, ночв, балій. Ну чим не флотилія?
показать весь комментарий
15.06.2026 17:10 Ответить
Концерт на красній площі скасували, авіа-космічний МАКС скасували, парад ВМФ скасували, ПМЕФ не скасували і той цирк пройшов на фоні палаючих резервуарів і корвету, краще б теж скасували і не ганьбились. Добре, що хоч парад пабєди дозволили провести, а то і його б скасували. А так то все по плану...
показать весь комментарий
15.06.2026 17:11 Ответить
То не кораблі не ризикують зганяти до сіфілісленду, якби не злякалося ху...ло, то при будь-якої небезпеки їх би зігнали, а так, як кажуть у ху....лостані, немає ху...ла, немає параду
показать весь комментарий
15.06.2026 17:17 Ответить
Помнiца, когда я служил во флоте, в Минске, получаю увольнительную.. Иду по тротуару весь такой, брюки-стрелка хоть палец порежь, сопливчик - белоснежный... Глып, и шо бы вы подумали я вижу?... - Типо мишка не веломашине чымчыкуе... Так я к чему, животное можно научить, а дурбыцал-пыня не годен засвоiти, що перш нiж починати, 10 разiв подумай, адже ответочка не забариться.
показать весь комментарий
15.06.2026 17:32 Ответить
 
 