У Путіна скасували головний парад флоту: кораблі не ризикують зганяти до Петербурга, - росЗМІ

Росія вдруге поспіль змушена відмовитися від головного військово-морського параду в Санкт-Петербурзі – одного з найгучніших пропагандистських заходів Кремля. Цьогоріч підготовка до святкування Дня ВМФ навіть не стартувала.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські видання, зокрема, "Фонтанка". Станом на середину червня Володимир Путін не підписав указ про проведення параду, а на флотах не отримували жодних розпоряджень щодо відправлення кораблів до Санкт-Петербурга.

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Кораблі не готують, наказів немає

За даними російських журналістів, військові не отримували жодних вказівок щодо підготовки заходу.

Представники флоту неофіційно пояснюють ситуацію просто: зараз "не до того". Хоча зазвичай у цей період підготовка до параду вже тривала повним ходом.

Головний військово-морський парад у Санкт-Петербурзі проводили щороку з 2017 року. Він став однією з головних демонстрацій військової сили Росії.

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Після ударів по базах проводити шоу стало складніше

У 2025 році парад уперше повністю скасували. Тоді в Кремлі заявили про міркування безпеки. Ще роком раніше захід провели у значно скороченому форматі.

На початку червня 2026 року українські Сили оборони завдали ударів по Кронштадтській військово-морській базі – одному з ключових об'єктів Балтійського флоту РФ.

Тоді Сили безпілотних систем та СБУ повідомили про ураження російського корвета "Бойкий", який є носієм ракетного озброєння.

На тлі атак по військових об'єктах у тилових регіонах Росії організація масштабних військових парадів стає для Кремля дедалі складнішим завданням.

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