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Новини РФ скасувала парад до дня ВМФ
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У Путіна скасували головний парад флоту: кораблі не ризикують зганяти до Петербурга, - росЗМІ

В Росії знову відмовилися проводити свій "головний військово-морський парад"

Росія вдруге поспіль змушена відмовитися від головного військово-морського параду в Санкт-Петербурзі – одного з найгучніших пропагандистських заходів Кремля. Цьогоріч підготовка до святкування Дня ВМФ навіть не стартувала.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські видання, зокрема, "Фонтанка". Станом на середину червня Володимир Путін не підписав указ про проведення параду, а на флотах не отримували жодних розпоряджень щодо відправлення кораблів до Санкт-Петербурга.

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Кораблі не готують, наказів немає

За даними російських журналістів, військові не отримували жодних вказівок щодо підготовки заходу.

Представники флоту неофіційно пояснюють ситуацію просто: зараз "не до того". Хоча зазвичай у цей період підготовка до параду вже тривала повним ходом.

Головний військово-морський парад у Санкт-Петербурзі проводили щороку з 2017 року. Він став однією з головних демонстрацій військової сили Росії.

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Після ударів по базах проводити шоу стало складніше

У 2025 році парад уперше повністю скасували. Тоді в Кремлі заявили про міркування безпеки. Ще роком раніше захід провели у значно скороченому форматі.

На початку червня 2026 року українські Сили оборони завдали ударів по Кронштадтській військово-морській базі – одному з ключових об'єктів Балтійського флоту РФ.

Тоді Сили безпілотних систем та СБУ повідомили про ураження російського корвета "Бойкий", який є носієм ракетного озброєння.

На тлі атак по військових об'єктах у тилових регіонах Росії організація масштабних військових парадів стає для Кремля дедалі складнішим завданням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Парад у Москві показав слабкість Путіна", - канцлер Міністерства закордонних справ Естонії Всевіов

Автор: 

армія рф (21283) парад (433) флот (493)
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Давно русню так в лайні не вивалювали.
І головне ж - хто? "Какіє-то, прастігоспаді, хахли".
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15.06.2026 16:59 Відповісти
Та навiть у дядi Сэма з Алоiзовичем, гуртом взятих, кишка на це тонка. В мене складаеться враження , що Гiтлер тупо лохонувся не поставивши на украiнцiв, а 2СВ виграла не коалiцiя, а все тi ж украiнськi фронти i навiть не кацапськi.
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15.06.2026 17:13 Відповісти
Невже кремлівське одоробало забзділо знову
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15.06.2026 17:04 Відповісти
А з чого ж на цей раз бубочка шептуна випустить... На 9-те чомусь вiн випустив H2S, бо , бачиш не буде 1000Х1000 , в обмiнi полоненими. А по колу, виходить бiйся того пинi, не бiйся - тi самi гогошари - нi тобi 1000х1000, нi тобi хвацько хороброго янелоха.
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15.06.2026 17:19 Відповісти
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15.06.2026 17:05 Відповісти
Так є простий вихід - замінити парад кораблів парадом тазіків, ночв, балій. Ну чим не флотилія?
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15.06.2026 17:10 Відповісти
Концерт на красній площі скасували, авіа-космічний МАКС скасували, парад ВМФ скасували, ПМЕФ не скасували і той цирк пройшов на фоні палаючих резервуарів і корвету, краще б теж скасували і не ганьбились. Добре, що хоч парад пабєди дозволили провести, а то і його б скасували. А так то все по плану...
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15.06.2026 17:11 Відповісти
То не кораблі не ризикують зганяти до сіфілісленду, якби не злякалося ху...ло, то при будь-якої небезпеки їх би зігнали, а так, як кажуть у ху....лостані, немає ху...ла, немає параду
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15.06.2026 17:17 Відповісти
Помнiца, когда я служил во флоте, в Минске, получаю увольнительную.. Иду по тротуару весь такой, брюки-стрелка хоть палец порежь, сопливчик - белоснежный... Глып, и шо бы вы подумали я вижу?... - Типо мишка не веломашине чымчыкуе... Так я к чему, животное можно научить, а дурбыцал-пыня не годен засвоiти, що перш нiж починати, 10 разiв подумай, адже ответочка не забариться.
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15.06.2026 17:32 Відповісти
 
 