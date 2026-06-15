Украина создаст общее цифровое пространство с Евросоюзом

Украина и Европейский Союз согласовали совместный план интеграции государственных цифровых систем в соответствии со стандартами ЕС.

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации Украины, на которое ссылается Цензор.НЕТ.

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Цифровая интеграция без границ

Минцифра совместно с Европейской комиссией согласовали дорожную карту внедрения Interoperable Europe Act. Это — европейский акт о взаимодействии государственных систем.

Документ определяет технические и правовые механизмы, которые позволят украинским реестрам и сервисам работать по единым правилам со странами Европейского Союза.

После реализации договоренностей государственные системы Украины смогут взаимодействовать с европейскими платформами. Это также должно упростить обмен данными между учреждениями разных стран.

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Что изменится для граждан и государства

Синхронизацию цифровых систем планируют завершить к 2027 году. К реализации проекта привлекут Академию электронного управления в рамках программы DT4UA.

Украина должна принять закон об интероперабельности, создать Национальную рамку совместимости и интегрировать свои цифровые решения в европейский каталог открытого программного обеспечения. Также предусмотрено участие в совместных цифровых проектах ЕС.

После завершения интеграции европейские органы власти смогут быстрее получать необходимые данные из украинских реестров.

Это должно упростить доступ украинцев к административным услугам в странах ЕС. Также станет проще взаимодействие европейцев с украинскими государственными сервисами.

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В Минцифре отмечают, что внедрение новых стандартов станет еще одним шагом к интеграции Украины в единый цифровой рынок Евросоюза.

Ранее Украина получила доступ к экстренной киберподдержке Европейского Союза для реагирования на масштабные киберинциденты. Совет ЕС поддержал включение Украины в Резерв кибербезопасности Евросоюза.