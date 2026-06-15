Україна створить спільний цифровий простір із Євросоюзом
Україна та Європейський Союз погодили спільний план інтеграції державних цифрових систем за стандартами ЄС.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації України, на яке посилається Цензор.НЕТ.
Цифрова інтеграція без кордонів
Мінцифра разом із Європейською комісією узгодили дорожню карту впровадження Interoperable Europe Act. Це - європейський акт про взаємодію державних систем.
Документ визначає технічні та правові механізми, що дозволять українським реєстрам і сервісам працювати за єдиними правилами з країнами Європейського Союзу.
Після реалізації домовленостей державні системи України зможуть взаємодіяти з європейськими платформами. Це також має спростити обмін даними між установами різних країн.
Що зміниться для громадян і держави
Синхронізацію цифрових систем планують завершити до 2027 року. До реалізації проєкту долучать Академію електронного урядування в межах програми DT4UA.
Україна повинна ухвалити закон про інтероперабельність, створити Національну рамку сумісності та інтегрувати свої цифрові рішення до європейського каталогу відкритого програмного забезпечення. Також передбачена участь у спільних цифрових проєктах ЄС.
Після завершення інтеграції європейські органи влади зможуть швидше отримувати необхідні дані з українських реєстрів.
Це має спростити доступ українців до адміністративних послуг у країнах ЄС. Також стане легшою взаємодія європейців з українськими державними сервісами.
У Мінцифрі зазначають, що впровадження нових стандартів стане ще одним кроком до інтеграції України до єдиного цифрового ринку Євросоюзу.
Раніше Україна отримала доступ до екстреної кіберпідтримки Європейського Союзу для реагування на масштабні кіберінциденти. Рада ЄС підтримала включення України до Резерву кібербезпеки Євросоюзу.
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Забули пароль або логін? Відновити пароль
Замість того, щоб блокувати американські сайти, ЄС ухвалює жорсткі закони:
GDPR (Регламент про захист даних): Змусив увесь світ поважати приватність європейців. Якщо компанія хоче працювати в ЄС, вона має зберігати й обробляти дані за європейськими стандартами.
DMA & DSA (Закони про цифрові ринки та послуги): Потужний удар по монополії Big Tech. Вони змушують Apple дозволяти сторонні магазини додатків, а Google - не просувати лише власні сервіси у пошуку.
Хмарна незалежність (Проєкт Gaia-X)
Європа не будує свій інтернет, але будує свою хмару. Проєкт Gaia-X - це ініціатива створення єдиної європейської мережі обробки даних. Це не один суперкомп'ютер, а мережа європейських провайдерів, які гарантують, що дані європейського бізнесу та громадян нікуди не випливуть і регулюватимуться виключно законами ЄС.