На фронте произошло 192 боевых столкновения: больше всего – на Покровском, Гуляйпольском и Лиманском направлениях, – Генштаб
С начала суток понедельника, 15 июня, на фронте произошло 192 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес один ракетный удар с применением 70 ракет и 58 авиационных ударов – сбросил 157 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6222 дрона-камикадзе и осуществил 2085 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил 43 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых – с применением РСЗО. Зафиксировано три штурмовых действия врага.
Бои в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Старица, Избицкое, Вильча, Волчанск и Волчанские Хутора. Две из этих атак еще продолжаются.
- На Купянском направлении враг проводил штурмовые действия в сторону Куриловки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили 16 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Заречное, Лиман, Новоселовка, Дробышево, Диброва, Новомихайловка и Ямполь. Три из этих атак еще продолжаются.
На Славянском направлении противник 10 раз штурмовал в сторону Рай-Александровки и в районе Ризниковки, Кривой Луки, Закитного.
На Краматорском направлении оккупанты не проводили атакующих действий.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 10 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Ильиновка, Плещеевка, Степановка, Вольное и в сторону Константиновки, Белицкого.
На Покровском направлении враг совершил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Доброполье, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Затишок, Шевченко, Мирное, Гришино, Сергеевка, Муравка и Новопавловка. Три из этих атак еще продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 36 оккупантов и ранено 10, уничтожено четыре единицы автомобильной техники. Также повреждено пять единиц автомобильной техники, две пушки и 67 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 235 БПЛА различных типов.
На Александровском направлении захватчики проводили три штурмовые операции в районах Новоселовки, Калиновского и Александрограда.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении зафиксировано 16 атак оккупантов, две из них еще продолжаются. Враг проводил штурмовые действия в сторону Злагоды, Доброполья, Радостного, Ровнополья, Воздвижковки, Гуляйпольского, Долинки и Чаривного.
- На Ореховском направлении противник пять раз штурмовал в районах Павловки, Степногорска и Степового. Три из этих атак еще продолжаются.
- На Приднепровском направлении противник атаковал в сторону Антоновки.
"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", — добавили в Генштабе.
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