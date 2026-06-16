В Армении проведут военные учения с тремя странами НАТО
В июне в Армении пройдут международные военные учения Eagle Partner 2026, направленные на подготовку к миротворческим операциям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны страны в Telegram.
Состав участников и формат учений
Учения пройдут с 17 по 25 июня. В них примут участие 250 военнослужащих миротворческой бригады Вооруженных сил Армении.
Также к маневрам привлекут страны-партнеры. Речь идет о 58 военных из Сухопутных войск США в Европе и Африке и Национальной гвардии штата Канзас, 24 военных из Франции и 11 представителей Вооруженных сил Греции.
Цель учений и международный контекст
Главная цель учений — повышение взаимодействия между подразделениями во время международных миротворческих операций. Участники отработают управление подразделениями, тактическую связь и обмен опытом.
В ведомстве отметили, что Армения регулярно участвует в подобных учениях вместе со странами-партнерами.
"Главная цель маневров — повысить уровень взаимодействия между подразделениями во время международных миротворческих операций", — сообщили в Министерстве обороны Армении.
Отдельно отмечается, что Армения в последнее время сокращает участие в структурах безопасности под руководством России, в частности в ОДКБ, и усиливает сотрудничество с западными странами.
Прошлогодние совместные учения Eagle Partner уже вызвали критику со стороны Кремля. Также в Москве неоднократно комментировали возможные евроинтеграционные устремления Армении.
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