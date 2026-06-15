У Вірменії проведуть військові навчання з трьома країнами НАТО

У Вірменії у червні відбудуться міжнародні військові навчання Eagle Partner 2026, які мають на меті підготовку до миротворчих операцій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Міністерства оборони країни в Телеграм.

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Склад учасників та формат навчань

Навчання пройдуть з 17 по 25 червня. У них візьмуть участь 250 військовослужбовців миротворчої бригади Збройних сил Вірменії.

Також до маневрів залучать партнерські країни. Йдеться про 58 військових із Сухопутних військ США в Європі та Африці та Національної гвардії штату Канзас, 24 військових із Франції та 11 представників Збройних сил Греції.

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Мета навчань і міжнародний контекст

Головна мета вишколів — підвищення взаємодії між підрозділами під час міжнародних миротворчих операцій. Учасники відпрацюють управління підрозділами, тактичний зв’язок та обмін досвідом.

У відомстві зазначили, що Вірменія регулярно бере участь у подібних тренуваннях разом із країнами-партнерами.

"Головна мета маневрів — підвищити рівень взаємодії між підрозділами під час міжнародних миротворчих операцій", – повідомили у Міністерстві оборони Вірменії.

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Окремо зазначається, що Вірменія останнім часом зменшує участь у структурах безпеки під керівництвом Росії, зокрема в ОДКБ, і посилює співпрацю із західними країнами.

Минулорічні спільні навчання Eagle Partner вже викликали критику з боку Кремля. Також у Москві неодноразово коментували можливі євроінтеграційні прагнення Вірменії.