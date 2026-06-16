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ПВО уничтожила 114 вражеских БПЛА из 132, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 16 июня (с 18:00 15 июня) российские войска совершили очередную массированную воздушную атаку на территорию Украины, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники различных типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Противник выпустил две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области РФ, а также 132 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия". Запуски осуществлялись с нескольких направлений: Шаталово, Орел, Курск, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Работа ПВО

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной было сбито или подавлено 114 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

Массированная воздушная атака РФ: сбито 114 дронов

В то же время зафиксировано попадание ракет и 16 ударных дронов в девяти локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников в восьми местах.

Военные сообщают, что воздушная атака продолжается - в небе остаются вражеские БПЛА. Граждан призывают соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

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