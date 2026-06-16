ППО знищила 114 ворожих БпЛА зі 132, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 16 червня (з 18:00 15 червня) російські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку по території України, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Противник випустив дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Ростовської області РФ, а також 132 ударні БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори "Пародія". Запуски здійснювалися з кількох напрямків: Шаталово, Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Робота ППО

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною було збито або подавлено 114 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання ракет та 16 ударних дронів у дев’яти локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників у восьми місцях.

Військові повідомляють, що повітряна атака триває — у небі залишаються ворожі БпЛА. Громадян закликають дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

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