ППО знищила 114 ворожих БпЛА зі 132, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 16 червня (з 18:00 15 червня) російські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку по території України, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники різних типів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Противник випустив дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Ростовської області РФ, а також 132 ударні БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори "Пародія". Запуски здійснювалися з кількох напрямків: Шаталово, Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.
Робота ППО
До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:30 протиповітряною обороною було збито або подавлено 114 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
Водночас зафіксовано влучання ракет та 16 ударних дронів у дев’яти локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників у восьми місцях.
Військові повідомляють, що повітряна атака триває — у небі залишаються ворожі БпЛА. Громадян закликають дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль