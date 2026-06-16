РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12067 посетителей онлайн
Новости Присвоение звания Герой Украины
820 4

Зеленского просят присвоить звание Героя Украины погибшему командиру отделения БПЛА 65 ОМБр Сергею Жимеле, - петиция

герой,украины

Президента Украины Владимира Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) старшему сержанту, командиру отделения БПЛА 65-й ОМБр Жимели Сергею Сергеевичу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст петиции, размещенной на сайте Офиса Президента в разделе "Петиции".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Автор петиции - сестра погибшего защитника Юлия Расюк.

Читайте также: Президент присвоил звание Героя Украины шестерым военным, пятерым из них - посмертно

Что известно о погибшем?

Как отмечается, он родился 3 октября 1993 года. Погиб 24 ноября 2025 года в пгт. Новоданиловка Запорожской области, защищая независимость и свободу нашего государства. У него осталась дочь, которой всего 8 месяцев, мама, жена и сестра.

"Сергей пошел служить с первого дня полномасштабной войны. Не потому, что должен был. А потому, что не мог иначе.
По состоянию здоровья он имел полное право не служить: травма позвоночника, проблемы со зрением", - отмечает автор петиции.

Читайте: 346 дней удерживал позиции в Часовом Яру: пехотинцу Сергею Криницкому присвоили звание Героя Украины. ФОТО

Награды

За время службы Сергей был награжден:

  • наградой "За верную службу" III степени - 02.12.2022
  • "Казацкий крест за боевые заслуги" - 29.09.2025
  • "Золотой крест" - 29.08.2025
  • знаком "За спасенную жизнь" - 27.10.2025
  • Орденом "За мужество" III степени - указ Президента Украины, июль 2025 года (награждение - посмертно)

В 2023 году Сергей проходил обучение в Великобритании - подготовка сержантского состава государственного уровня в рамках операции "ИНТЕРФЛЕКС".

На данный момент петиция собрала 17596 голосов из 25000, необходимых для того, чтобы Зеленский отреагировал на нее.

Читайте: Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) воину 14 БрОП Юрию Дуднику (Дуда)

Как проголосовать?

Проголосовать можно по ссылке

Автор: 

Герой Украины (517) Зеленский Владимир (24520) военнослужащие (6531) потери (4676) петиция (371) 65 ОМБр (42)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За станом здоров'я він мав повне право не служити: травма хребта Джерело: https://censor.net/ua/n4008652

Так думають ті,хто не був на ВЛК!!
показать весь комментарий
16.06.2026 15:27 Ответить
Вождь наш зеленский снизойдёт благодатью на нас грешных🙏
показать весь комментарий
16.06.2026 15:58 Ответить
"Президента Украины Владимира Зеленского просят присвоить звание Героя Украины"

Вождь наш зеленский снизойдёт благодатью на нас грешных🙏 благодетель наш🙏
показать весь комментарий
16.06.2026 16:00 Ответить
а героїчного що зробив, ось Богуслаєв за розвиток авіамашинобудування, бойко за розвиток таітоєнергетичного сектору
показать весь комментарий
16.06.2026 16:03 Ответить
 
 