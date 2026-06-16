Зеленского просят присвоить звание Героя Украины погибшему командиру отделения БПЛА 65 ОМБр Сергею Жимеле, - петиция

Президента Украины Владимира Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) старшему сержанту, командиру отделения БПЛА 65-й ОМБр Жимели Сергею Сергеевичу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст петиции, размещенной на сайте Офиса Президента в разделе "Петиции".

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Автор петиции - сестра погибшего защитника Юлия Расюк.

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Что известно о погибшем?

Как отмечается, он родился 3 октября 1993 года. Погиб 24 ноября 2025 года в пгт. Новоданиловка Запорожской области, защищая независимость и свободу нашего государства. У него осталась дочь, которой всего 8 месяцев, мама, жена и сестра.

"Сергей пошел служить с первого дня полномасштабной войны. Не потому, что должен был. А потому, что не мог иначе.

По состоянию здоровья он имел полное право не служить: травма позвоночника, проблемы со зрением", - отмечает автор петиции.

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Награды

За время службы Сергей был награжден:

наградой "За верную службу" III степени - 02.12.2022

"Казацкий крест за боевые заслуги" - 29.09.2025

"Золотой крест" - 29.08.2025

знаком "За спасенную жизнь" - 27.10.2025

Орденом "За мужество" III степени - указ Президента Украины, июль 2025 года (награждение - посмертно)

В 2023 году Сергей проходил обучение в Великобритании - подготовка сержантского состава государственного уровня в рамках операции "ИНТЕРФЛЕКС".

На данный момент петиция собрала 17596 голосов из 25000, необходимых для того, чтобы Зеленский отреагировал на нее.

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