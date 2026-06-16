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Новини Присвоєння звання Герой України
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Зеленського просять присвоїти звання Героя України загиблому командиру відділення БпЛА 65 ОМБр Сергію Жимелі, - петиція

герой,україни

Президента України Володимира Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) старшому сержанту, командиру відділення БпЛА 65 ОМБр Жимелі Сергію Сергійовичу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст петиції, розміщеної на сайті Офісу Президента в розділі "Петиції".

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Авторка петиції - сестра полеглого захисника Юлія Расюк.

Також читайте: Президент присвоїв звання Героя України шістьом військовим, п’ятьом із них - посмертно

Що про загиблого відомо?

Як зазначається, він народився 3 жовтня 1993 року. Загинув 24 листопада 2025 року в смт. Новоданилівка Запорізької області, захищаючи незалежність і свободу нашої держави. У нього залишилася донечка, якій лише 8 місяців, мама, дружина та сестра.

"Сергій пішов служити з першого дня повномасштабної війни. Не тому, що мусив. А тому, що не міг інакше.
За станом здоров’я він мав повне право не служити: травма хребта, проблеми із зором", - зазначає авторка петиції.

Читайте: 346 днів тримав позиції у Часовому Яру: піхотинцю Сергію Криніцькому присвоїли звання Героя України. ФОТО

Нагороди

За час служби Сергій був нагороджений:

  • відзнакою "За вірну службу" ІІІ ступеня - 02.12.2022
  • "Козацький хрест за бойові заслуги" - 29.09.2025
  • "Золотий хрест" - 29.08.2025
  • відзнакою "За збережене життя" - 27.10.2025
  • Орденом "За мужність" ІІІ ступеня - указ Президента України, липень 2025 року(нагородження - посмертно)

У 2023 році Сергій проходив навчання у Великій Британії - підготовка сержантського складу державного рівня в рамках операції "ІНТЕРФЛЕКС".

Наразі петиція зібрала 17596 голосів із 25000, необхідних для того, щоб Зеленський відреагував на неї.

Читайте: Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) воїну 14 БрОП Юрію Дуднику (Дуда)

Як проголосувати?

Проголосувати можна за посиланням.

Автор: 

Герой України (378) Зеленський Володимир (28045) військовослужбовці (5236) втрати (4695) петиція (343) 65 ОМБр (42)
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За станом здоров'я він мав повне право не служити: травма хребта Джерело: https://censor.net/ua/n4008652

Так думають ті,хто не був на ВЛК!!
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16.06.2026 15:27 Відповісти
Вождь наш зеленский снизойдёт благодатью на нас грешных🙏
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16.06.2026 15:58 Відповісти
"Президента Украины Владимира Зеленского просят присвоить звание Героя Украины"

Вождь наш зеленский снизойдёт благодатью на нас грешных🙏 благодетель наш🙏
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16.06.2026 16:00 Відповісти
а героїчного що зробив, ось Богуслаєв за розвиток авіамашинобудування, бойко за розвиток таітоєнергетичного сектору
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16.06.2026 16:03 Відповісти
 
 