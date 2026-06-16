Число нападений на школы в мире возросло: в Украине зафиксировали 900 нападений РФ на учебные заведения, - Guardian

Во всем мире стремительно растет число вооруженных нападений на учебные заведения. В частности, в Украине в течение 2024 и 2025 годов от российских атак пострадали около 900 учебных заведений.

Об этом сообщает британское издание Guardian со ссылкой на результаты исследования Глобальной коалиции по защите образования от атак, передает Цензор.НЕТ.

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По данным аналитиков, количество нападений на школы на планете выросло на 40%. За последние два года зафиксировано более 8,5 тысяч инцидентов, когда школьники, студенты и преподаватели страдали от вооруженной агрессии.

Число случаев оккупации школ или университетов военными подразделениями или вооруженными группировками выросло сразу на 91% по сравнению с предыдущими годами (известно о не менее 1912 таких фактах).

В список государств, где чаще всего сообщали об атаках на учебные заведения, вошли 83 страны. Больше всего инцидентов зафиксировано в следующих регионах:

Палестина - не менее 2400 случаев;

Украина - около 900 случаев;

Колумбия, ДР Конго, Эфиопия и Гаити.

"Выводы являются предупреждением о том, что глобальные нормы, которые когда-то защищали детей, разрушаются. Мир движется к тому, что даже самые маленькие будут в опасности. Если мы не удержим позицию сейчас, мы можем никогда ее не вернуть", - заявила директор коалиции Лиза Чунг Бендер.

Самые высокие показатели смертности и травматизма среди студентов и учителей зафиксированы в Мьянме, Нигерии, Йемене и Камеруне. Например, в Нигерии с территории учебных заведений было похищено более 700 человек.

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