Кількість атак на школи у світі зросла: в Україні зафіксували 900 нападів РФ на заклади освіти, - Guardian

У всьому світі стрімко зростає кількість збройних нападів на заклади освіти. Зокрема, в Україні впродовж 2024 та 2025 років від російських атак постраждали близько 900 навчальних закладів.

Про це повідомляє британське видання Guardian, посилаючись на результати дослідження Глобальної коаліції із захисту освіти від атак, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними аналітиків, кількість нападів на школи на планеті зросла на 40%. Протягом останніх двох років зафіксовано понад 8,5 тисяч інцидентів, коли школярі, студенти та викладачі страждали від збройної агресії.

Кількість випадків окупації шкіл або університетів військовими підрозділами чи озброєними угрупованнями зросла одразу на 91% порівняно з попередніми роками (відомо про щонайменше 1912 таких фактів).

До списку держав, де найчастіше повідомляли про атаки на навчальні заклади, увійшли 83 країни. Найбільше інцидентів зафіксовано у таких регіонах:

Палестина — щонайменше 2400 випадків;

Україна — близько 900 випадків;

Колумбія, ДР Конго, Ефіопія та Гаїті.

"Висновки є попередженням про те, що глобальні норми, які колись захищали дітей, руйнуються. Світ рухається до місця, де навіть наймолодші будуть в небезпеці. Якщо ми не втримаємо позицію зараз, ми можемо ніколи її не повернути", - заявила директорка коаліції Ліза Чунг Бендер.

Найвищі показники смертності та травматизму серед студентів та вчителів зафіксовані у М'янмі, Нігерії, Ємені та Камеруні. Наприклад, у Нігерії з території навчальних закладів було викрадено понад 700 людей.

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