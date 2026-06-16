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Новости Массированный комбинированный удар
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Часть коллекции киностудии Довженко удалось спасти после российского удара

Горит Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко после обстрела РФ

После российского ракетного удара по киностудии имени Александра Довженко часть уникальной коллекции костюмов всё же сохранилась. Это стало возможным благодаря тому, что костюмы хранились не только на уничтоженном складе, но и в других местах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам рассказал генеральный директор киностудии Андрей Дончик.

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Костюмерный склад уничтожен полностью

По словам Дончика, после допуска работников на место удара стало ясно, что спасти имущество из разрушенного склада невозможно.

"На месте этого костюмерного склада спасать нечего. Там сплошные руины. К счастью, это была не единственная локация хранения костюмов. У нас было еще несколько локаций, поэтому все-таки часть коллекции сохранилась", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в результате удара была уничтожена крупнейшая и старейшая костюмная коллекция Украины, насчитывавшая около 100 тысяч костюмов и три миллиона единиц одежды.

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Архив фильмов не пострадал

Уцелел и пленочный архив киностудии, где хранилось около 600 фильмов, многие из которых до сих пор не оцифрованы.

В хранилище выбиты окна и двери, однако сама коллекция осталась невредимой.

Восстановление планируют завершить до зимы

По словам генерального директора, взрыв фактически выбил все окна в центральном корпусе киностудии и повредил большинство зданий на ее территории.

Окончательный размер ущерба пока подсчитывают.

В то же время уже нашлись меценаты и представители киносообщества, готовые помочь с восстановлением. Ремонтные работы планируется провести до начала зимы.

Киностудия продолжает работать и принимать посетителей. Во время экскурсий гостям также будут показывать последствия российского удара.

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Автор: 

Киев (26493) обстрел (33193) киностудия (7)
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Теж подумав одразу, що на тєлємарафєтє нехіло так припізділи. Ну як на площі 200 кв.м може буть 100 000 костюмів. У Мєдвєдчука шобохраніліще і то більшим було
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16.06.2026 16:35 Ответить
Звісно, те, що залишилось, нікуди не перемістять, чекатимуть на черговий візит ішакєдов.
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16.06.2026 16:36 Ответить
Фільми за трідцать лєт Незалежності можна було й оцифрувати. Заняті там муть, якби не це, то їх би і ще 100 років ніхто не оцифровував, поки плівка в труху не перетвориться
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16.06.2026 16:40 Ответить
Оцифровані ''слуга наріду'', невже цього мало для культурної спадщини? Тільки чого? Невже малоросії, бо фільм все- таки на ворожій мові.
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16.06.2026 17:53 Ответить
 
 