Частину колекції Кіностудії Довженка вдалося врятувати після російського удару

Після російського ракетного удару по Кіностудії імені Олександра Довженка частина унікальної костюмної колекції все ж збереглася. Це стало можливим завдяки тому, що костюми зберігалися не лише в знищеному складі, а й на інших локаціях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це журналістам розповів генеральний директор кіностудії Андрій Дончик.

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Костюмерний склад знищений повністю

За словами Дончика, після допуску працівників на місце удару стало зрозуміло, що врятувати майно зі зруйнованого складу неможливо.

"На місці цього костюмованого складу рятувати нічого. Там суцільна руїна. На щастя, це була не одна локація зберігання костюмів. У нас було ще декілька локацій, тому все-таки частина колекції збереглася", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару була знищена найбільша і найстаріша костюмна колекція України, яка налічувала близько 100 тисяч костюмів та три мільйони одиниць одягу.

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Архів фільмів не постраждав

Уцілів і плівковий архів кіностудії, де зберігалося близько 600 фільмів, багато з яких досі не оцифровані.

У сховищі вибиті вікна та двері, однак сама колекція залишилася неушкодженою.

Відновлення планують завершити до зими

За словами гендиректора, ударом фактично вибило всі вікна в центральному корпусі кіностудії та пошкодило більшість будівель на її території.

Остаточний розмір збитків ще підраховують.

Водночас уже знайшлися меценати та представники кіноспільноти, які готові допомогти з відновленням. Ремонтні роботи планують провести до початку зими.

Кіностудія продовжує працювати та приймати відвідувачів. Під час екскурсій гостям також показуватимуть наслідки російського удару.

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