Дело Гандзюк под угрозой закрытия: судья апелляционной инстанции уходит в отставку, процесс может начаться заново
Дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк оказалось под угрозой срыва и закрытия в связи с истечением срока давности. Председательствующая судья Киевского апелляционного суда Оксана Рудинченко неожиданно ушла в отставку по собственному желанию, из-за чего трехлетнее рассмотрение апелляций бывшего председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Левина может начаться с нуля.
Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк", передает Цензор.НЕТ.
Судейский демарш
16 июня стало известно о сложении полномочий председательствующей судьи Оксаны Рудинченко. По информации инициативной группы, Рудинченко приняла решение уйти в отставку по собственному желанию, несмотря на то, что имела законное право осуществлять правосудие еще в течение 12 лет.
Это решение влечет за собой процессуальные последствия:
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Полный перезапуск: из-за смены председательствующего рассмотрение дела в апелляционной инстанции теперь может начаться с самого начала.
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Риск закрытия дела: Новый цикл судебных заседаний создает максимальные риски для закрытия производства в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.
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Хроническая смена коллегий: Это уже четвертая замена судейского состава за время рассмотрения дела Гандзюк. В предыдущий раз коллегию сменили из-за достижения одним из судей предельного 65-летнего возраста.
Хронология и затягивание со стороны защиты
Дело находится на стадии апелляционного обжалования приговора первой инстанции уже почти три года — с 2 августа 2023 года. За это время судьи успели изучить значительную и наиболее существенную часть письменных материалов и доказательств.
Активисты отмечают, что осужденные Владислав Мангер и Алексей Левин вместе со своими адвокатами регулярно прибегали к тактике злоупотребления процессуальными правами с целью искусственного затягивания времени. Несмотря на публичные заявления Мангера о якобы нежелании закрывать дело "по срокам", правозащитники убеждены: защита обязательно воспользуется отставкой Рудинченко и будет требовать повторного изучения всех доказательств.
Требование еженедельного графика
В сообществе требуют от руководства судебной власти немедленных организационных решений.
"Мы неоднократно говорили, что рассмотрение дела в апелляции длится слишком долго, и просили суд назначить больше заседаний или хотя бы предоставить четкий график. Этот вопрос актуален и сегодня. Поэтому мы настаиваем, чтобы суд установил четкий график заседаний — еженедельно. Именно это позволит делу "не умереть" по срокам. Отложенное правосудие — это отказ в правосудии. Justice delayed is justice denied. И поэтому каждый судья, каждая коллегия судей по этому делу, как часть судебной системы, ответственны за то, чтобы правосудие свершилось", — резюмировали активисты.
Дело Екатерины Гандзюк
- Напомним, 31 июля 2018 года на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали у подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
- 6 июня 2019 года суд вынес приговоры пяти исполнителям убийства Гандзюк — они получили от трех до шести с половиной лет лишения свободы. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства.
- В июле 2020 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина за организацию нападения на Гандзюк.
- 12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.
- На одном из заседаний свидетели по делу — бывший член "Правого сектора" Павел Пилипенко и бизнесмен Сергей Брага — дали показания в суде о причастности председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
- 26 июня 2023 года Днепровский райсуд Киева приговорил Левина и Мангера к 10 годам тюрьмы.
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Скільки ж тут було "вереску"! Мене звинувачували у всьому - і в службі на ФСБ, і в "жидовстві," і в "комуняцтві". Добре, що не звинуватили у спаленні єретиків, у часи Інквізиції...
А "на виході" маємо "смердючу, заангажовану справу", від якої судді "шарахаються, як чорт від ладану"...