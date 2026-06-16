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Новости Убийство Гандзюк
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Дело Гандзюк под угрозой закрытия: судья апелляционной инстанции уходит в отставку, процесс может начаться заново

гандзюк

Дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк оказалось под угрозой срыва и закрытия в связи с истечением срока давности. Председательствующая судья Киевского апелляционного суда Оксана Рудинченко неожиданно ушла в отставку по собственному желанию, из-за чего трехлетнее рассмотрение апелляций бывшего председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Левина может начаться с нуля.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк", передает Цензор.НЕТ.

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Судейский демарш

16 июня стало известно о сложении полномочий председательствующей судьи Оксаны Рудинченко. По информации инициативной группы, Рудинченко приняла решение уйти в отставку по собственному желанию, несмотря на то, что имела законное право осуществлять правосудие еще в течение 12 лет.

Это решение влечет за собой процессуальные последствия:

  1. Полный перезапуск: из-за смены председательствующего рассмотрение дела в апелляционной инстанции теперь может начаться с самого начала.

  2. Риск закрытия дела: Новый цикл судебных заседаний создает максимальные риски для закрытия производства в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.

  3. Хроническая смена коллегий: Это уже четвертая замена судейского состава за время рассмотрения дела Гандзюк. В предыдущий раз коллегию сменили из-за достижения одним из судей предельного 65-летнего возраста.

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Хронология и затягивание со стороны защиты

Дело находится на стадии апелляционного обжалования приговора первой инстанции уже почти три года — с 2 августа 2023 года. За это время судьи успели изучить значительную и наиболее существенную часть письменных материалов и доказательств.

Активисты отмечают, что осужденные Владислав Мангер и Алексей Левин вместе со своими адвокатами регулярно прибегали к тактике злоупотребления процессуальными правами с целью искусственного затягивания времени. Несмотря на публичные заявления Мангера о якобы нежелании закрывать дело "по срокам", правозащитники убеждены: защита обязательно воспользуется отставкой Рудинченко и будет требовать повторного изучения всех доказательств.

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Требование еженедельного графика

В сообществе требуют от руководства судебной власти немедленных организационных решений.

"Мы неоднократно говорили, что рассмотрение дела в апелляции длится слишком долго, и просили суд назначить больше заседаний или хотя бы предоставить четкий график. Этот вопрос актуален и сегодня. Поэтому мы настаиваем, чтобы суд установил четкий график заседаний — еженедельно. Именно это позволит делу "не умереть" по срокам. Отложенное правосудие — это отказ в правосудии. Justice delayed is justice denied. И поэтому каждый судья, каждая коллегия судей по этому делу, как часть судебной системы, ответственны за то, чтобы правосудие свершилось", — резюмировали активисты.

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Дело Екатерины Гандзюк

Дело Екатерины Гандзюк

Автор: 

убийство (6521) Апелляционный суд (424) Гандзюк Екатерина (526)
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Царство Небесне Гандзюк. Пам'ятаю, як вороги України, які себе видавали за патріотів, носилися з цією справою і звинувачували Порошенка. А за 7 років влади Зе намагаються їх просто похоронити.
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16.06.2026 18:21 Ответить
Пам'ятаю, як все починалося... Вереск стояв - "аж дерева хилиталися"... Журналісти відразу надали справі "політичного відтінку". Але, знаючи наш "істеблішмент" місцевий, я відразу написав, що на подібні посади, "будь-кого", не призначають. Туди ставиться "мишка-виконавець", яка повинна діять "по зеленому свистку", і вчасно доповідать про "сполнено!". А дівчинка, можливо, вирішила "відкусить від чужого пирога". І "отримала"... І ніяка "політика" там, і "поряд не стояла"...
Скільки ж тут було "вереску"! Мене звинувачували у всьому - і в службі на ФСБ, і в "жидовстві," і в "комуняцтві". Добре, що не звинуватили у спаленні єретиків, у часи Інквізиції...
А "на виході" маємо "смердючу, заангажовану справу", від якої судді "шарахаються, як чорт від ладану"...
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16.06.2026 18:22 Ответить
8 років триває суд. Кінця краю не видно. Країна абсурду. Дограється алада що народ візьме правосуддя у власні руки на кшталт Дикого Заходу
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16.06.2026 18:34 Ответить
 
 