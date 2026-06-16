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Новини Убивство Гандзюк
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Справа Гандзюк під загрозою закриття: суддя апеляції йде у відставку, процес може початися заново

гандзюк

Справа про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк опинилася під загрозою зриву та закриття за строками давності. Головуюча суддя Київського апеляційного суду Оксана Рудінченко несподівано пішла у відставку за власним бажанням, через що трирічний розгляд апеляцій колишнього голови Херсонської облради Владислава Мангера та Олексія Левіна може розпочатися з нуля.

Про це повідомили у фейсбук-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк", передає Цензор.НЕТ.

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Суддівський демарш

16 червня стало відомо про складання повноважень головуючою суддею Оксаною Рудінченко. За інформацією ініціативної групи, Рудінченко ухвалила рішення піти у відставку за власним бажанням, попри те, що мала законне право здійснювати правосуддя ще протягом 12 років.

Це рішення тягне за собою процесуальні наслідки:

  1. Повний перезапуск: Через зміну головуючого розгляд справи в апеляційній інстанції тепер може розпочатися з самого початку.

  2. Ризик закриття: Нове коло судових засідань створює максимальні ризики для закриття провадження у зв'язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

  3. Хронічна зміна колегій: Це вже четверта заміна суддівського складу за час розгляду справи Гандзюк. Попередній раз колегію змінили через досягнення одним із суддів граничного 65-річного віку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про справу Гандзюк: Без тиску, уваги та акцій суспільства справедливість знищили б іще на початку

Хронологія та затягування з боку захисту

Справа перебуває на стадії апеляційного оскарження вироку першої інстанції вже майже три роки — з 2 серпня 2023 року. За цей час судді встигли опрацювати значну та найбільш суттєву частину письмових матеріалів і доказів.

Активісти наголошують, що засуджені Владислав Мангер та Олексій Левін, разом зі своїми адвокатами, регулярно вдавалися до тактики зловживання процесуальними правами задля штучного затягування часу. Попри публічні заяви Мангера про нібито небажання закривати справу "за строками", правозахисники переконані: захист обов'язково скористається відставкою Рудінченко і вимагатиме дослідження всіх доказів заново.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колаборанти в Херсоні знищили мурал на стіні міськради з вимогою розкрити вбивство Катерини Гандзюк. ФОТО

Вимога щотижневого графіка

У спільноті вимагають від керівництва судової влади негайних організаційних рішень.

"Ми неодноразово говорили, що розгляд справи в апеляції надто довготривалий, і просили суд призначити більше засідань або бодай дати чіткий графік. Це питання актуальне і сьогодні. Тому ми наполягаємо, щоб суд встановив чіткий графік засідань — щотижнево. Саме це дозволить справі "не померти" за строками. Відкладене правосуддя — це відмова в правосудді. Justice delayed is justice denied. І тому кожен суддя, кожна колегія суддів у цій справі, як частина судової системи, відповідальна за те, щоб правосуддя відбулося", - резюмували активісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Гандзюк: Прокуратура просить для Мангера та Левіна 10 років тюрми

Справа Катерини Гандзюк

Справа Катерини Гандзюк

Автор: 

вбивство (3278) Апеляційний суд (411) Гандзюк Катерина (526)
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Топ коментарі
+10
Царство Небесне Гандзюк. Пам'ятаю, як вороги України, які себе видавали за патріотів, носилися з цією справою і звинувачували Порошенка. А за 7 років влади Зе намагаються їх просто похоронити.
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16.06.2026 18:21 Відповісти
+3
8 років триває суд. Кінця краю не видно. Країна абсурду. Дограється алада що народ візьме правосуддя у власні руки на кшталт Дикого Заходу
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16.06.2026 18:34 Відповісти
+2
Так хто ж замовив Катю Гандзюк? Невже все ж таки Порошенко?
Такий негідник... і як він всюди встигає? Он, нещодавно https://t.me/dragonspech/10032 обвалив виробництво компанії "Об'єдіньонниє кондітєри"... там дефолт загрожує!
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16.06.2026 18:36 Відповісти
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Царство Небесне Гандзюк. Пам'ятаю, як вороги України, які себе видавали за патріотів, носилися з цією справою і звинувачували Порошенка. А за 7 років влади Зе намагаються їх просто похоронити.
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16.06.2026 18:21 Відповісти
Пам'ятаю, як все починалося... Вереск стояв - "аж дерева хилиталися"... Журналісти відразу надали справі "політичного відтінку". Але, знаючи наш "істеблішмент" місцевий, я відразу написав, що на подібні посади, "будь-кого", не призначають. Туди ставиться "мишка-виконавець", яка повинна діять "по зеленому свистку", і вчасно доповідать про "сполнено!". А дівчинка, можливо, вирішила "відкусить від чужого пирога". І "отримала"... І ніяка "політика" там, і "поряд не стояла"...
Скільки ж тут було "вереску"! Мене звинувачували у всьому - і в службі на ФСБ, і в "жидовстві," і в "комуняцтві". Добре, що не звинуватили у спаленні єретиків, у часи Інквізиції...
А "на виході" маємо "смердючу, заангажовану справу", від якої судді "шарахаються, як чорт від ладану"...
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16.06.2026 18:22 Відповісти
8 років триває суд. Кінця краю не видно. Країна абсурду. Дограється алада що народ візьме правосуддя у власні руки на кшталт Дикого Заходу
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16.06.2026 18:34 Відповісти
Так хто ж замовив Катю Гандзюк? Невже все ж таки Порошенко?
Такий негідник... і як він всюди встигає? Он, нещодавно https://t.me/dragonspech/10032 обвалив виробництво компанії "Об'єдіньонниє кондітєри"... там дефолт загрожує!
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16.06.2026 18:36 Відповісти
Ганьба державній системі, де вбивці роками уникають правосуддя.
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16.06.2026 18:53 Відповісти
Цікаво, а оті псевдо-патріоти, що бігали і закидали Пороху "хто вбив Гандзюк?" вони хоч зараз розуміють до чого в країні призвели їхні дії? Вони розуміють, що своїм виттям(не в той бік!) вони посприяли(і дуже!) приходу до влади істот, які не мають жодного відношення до України, до інтересів і України, і людей в Україні? Вони взагалі розуміють, що спрацювали не тільки проти Порошенко, а й проти України в цілому? І ось ця їхня фраза "ми вперше за час повномаштабного вторгнення..." - а це вже 5-й рік пішов, а до того було ще майже 3 і....нічого, тільки перший раз, коли відчули, що під ЗЕ почало горіти? Отакі перевертні в вишиванках під видом "патріотів"(притули-стерненки-чмути-"хто замовив Гандзюк?") страшніші за відвертих ворогів, бо вони вбивають віру зсередини, бʼють в спину.
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16.06.2026 19:14 Відповісти
Все вони чудово розуміють і посприяли вони тим кому треба. Он Стерно як сир в маслі катається - і ніякі Каті Гандзюк і Авакови чорти йому давно не цікаві.
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16.06.2026 19:27 Відповісти
Суд.-прок. мафія
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16.06.2026 19:20 Відповісти
Яка ГАНЬБА!!!.... 😱
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16.06.2026 20:48 Відповісти
 
 