182 боевых столкновения за сутки, Покровское и Лиманское направления среди самых горячих, — Генштаб

Всего за текущие сутки зафиксировано 182 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Агрессор нанес 53 авиационных удара с применением 163 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6759 дронов-камикадзе и осуществил 2029 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник наступательных действий не проводил. В то же время оккупанты нанесли три авиационных удара с применением шести управляемых авиационных бомб и осуществили 43 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три атаки захватчиков вблизи населенных пунктов Гранов, Избицкое, Зыбино. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Купянском направлении украинские воины остановили три попытки врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Подолы и Боровская Андреевка.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении зафиксировано одиннадцать вражеских атак. Наши защитники успешно отразили десять штурмовых действий в районе Заречного, Андреевки, Дробишево, Лимана, Дибровы и в районе Озерного. Одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении противник девять раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Калеников, Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Николаевка, Рай-Александровка. Все атаки отражены.

На Краматорском направлении зафиксирована одна штурмовая операция оккупантов вблизи города Часов Яр.

На Константиновском направлении оккупанты совершили двенадцать атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Ильиновка и в направлении Константиновки, Николаевки, Долгой Балки.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано 38 штурмовых действий агрессора. Украинские защитники уже отразили 37 атак в районах Родинского, Новоалександровки, Шевченко, Котлиного, Удачного, а также в направлении Дорожного, Васильевки, Филии, Нового Шахового, Вольного, Кучерового Яра, Белицкого, Никаноровки, Нового Донбасса. Одно боевое столкновение продолжается.

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По предварительным подсчетам, сегодня потери врага на Покровском направлении составили 48 ликвидированных оккупантов и 26 раненых. Уничтожен один танк, одна артиллерийская система, восемь единиц автомобильной техники, шесть единиц специальной техники, повреждены две артиллерийские системы, девять единиц автомобильной техники и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Также уничтожено или подавлено 318 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении противник дважды наносил удары в районе Вороного.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 24 атаки в районах населенных пунктов Солодкое, Луговское, Новоселовка и в сторону Доброполья, Воздвижевки, Цветкового, Чаривного. Двадцать три штурма отбиты, одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперёд в районе населённого пункта Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении враг сегодня активности не проявлял.

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