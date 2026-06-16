182 боевых столкновения за сутки, Покровское и Лиманское направления среди самых горячих, — Генштаб
Всего за текущие сутки зафиксировано 182 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Агрессор нанес 53 авиационных удара с применением 163 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6759 дронов-камикадзе и осуществил 2029 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник наступательных действий не проводил. В то же время оккупанты нанесли три авиационных удара с применением шести управляемых авиационных бомб и осуществили 43 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три атаки захватчиков вблизи населенных пунктов Гранов, Избицкое, Зыбино. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.
- На Купянском направлении украинские воины остановили три попытки врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Подолы и Боровская Андреевка.
Бои на востоке
На Лиманском направлении зафиксировано одиннадцать вражеских атак. Наши защитники успешно отразили десять штурмовых действий в районе Заречного, Андреевки, Дробишево, Лимана, Дибровы и в районе Озерного. Одно боевое столкновение продолжается.
На Славянском направлении противник девять раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Калеников, Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Николаевка, Рай-Александровка. Все атаки отражены.
На Краматорском направлении зафиксирована одна штурмовая операция оккупантов вблизи города Часов Яр.
На Константиновском направлении оккупанты совершили двенадцать атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Ильиновка и в направлении Константиновки, Николаевки, Долгой Балки.
На Покровском направлении с начала суток зафиксировано 38 штурмовых действий агрессора. Украинские защитники уже отразили 37 атак в районах Родинского, Новоалександровки, Шевченко, Котлиного, Удачного, а также в направлении Дорожного, Васильевки, Филии, Нового Шахового, Вольного, Кучерового Яра, Белицкого, Никаноровки, Нового Донбасса. Одно боевое столкновение продолжается.
По предварительным подсчетам, сегодня потери врага на Покровском направлении составили 48 ликвидированных оккупантов и 26 раненых. Уничтожен один танк, одна артиллерийская система, восемь единиц автомобильной техники, шесть единиц специальной техники, повреждены две артиллерийские системы, девять единиц автомобильной техники и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Также уничтожено или подавлено 318 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении противник дважды наносил удары в районе Вороного.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 24 атаки в районах населенных пунктов Солодкое, Луговское, Новоселовка и в сторону Доброполья, Воздвижевки, Цветкового, Чаривного. Двадцать три штурма отбиты, одно боестолкновение продолжается.
- На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперёд в районе населённого пункта Малые Щербаки.
- На Приднепровском направлении враг сегодня активности не проявлял.
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