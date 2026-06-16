182 боєзіткнення за добу, Покровський і Лиманський напрямки серед найгарячіших, - Генштаб

Загалом протягом поточної доби зафіксовано 182 бойові зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Агресор завдав 53 авіаційних удари із застосуванням 163 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6759 дронів-камікадзе та здійснив 2029 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник наступальних дій не проводив. Водночас окупанти завдали трьох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіаційних бомб та здійснили 43 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки загарбників поблизу населених пунктів Гранів, Ізбицьке, Зибине. Дотепер точиться одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку українські воїни зупинили три спроби ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Подоли та Борівська Андріївка.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку зафіксовано одинадцять ворожих атак. Наші захисники успішно відбили десять штурмових дій біля Зарічного, Андріївки, Дробишевого, Лимана, Діброви та в районі Озерного. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку противник дев'ять разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Крива Лука, Миколаївка, Рай-Олександрівка. Усі атаки відбито.

На Краматорському напрямку зафіксовано одну штурмову дію окупантів поблизу міста Часів Яр.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили дванадцять атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка та в напрямку Костянтинівки, Миколайпілля, Довгої Балки.

На Покровському напрямку від початку доби зафіксовано 38 штурмових дій агресора. Українські оборонці вже відбили 37 атак у районах Родинського, Новоолександрівки, Шевченка, Котлиного, Удачного та в бік Дорожнього, Василівки, Філії, Нового Шахового, Вільного, Кучерового Яру, Білицького, Никанорівки, Нового Донбасу. Одне боєзіткнення триває.

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За попередніми підрахунками, сьогодні втрати ворога на Покровському напрямку склали 48 окупантів ліквідованими та 26 пораненими. Знешкоджено один танк, одну артилерійську систему, вісім одиниць автомобільної техніки, шість одиниць спеціальної техніки, пошкоджено дві артилерійські системи, дев'ять одиниць автомобільної техніки та три пункти управління безпілотними літальними апаратами. Також знищено або подавлено 318 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку противник два рази атакував у районі Вороного.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 24 атаки в районах населених пунктів Солодке, Лугівське, Новоселівка та в бік Добропілля, Воздвижівки, Цвіткового, Чарівного. Двадцять три штурми відбито, одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі населеного пункту Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку ворог сьогодні активності не виявляв.

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