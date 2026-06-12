Росія за тиждень захопила 15 квадратних кілометрів, але втратила частину логістики в Криму, - розвідка Естонії
Розвиток подій на фронті минулого тижня характеризувався певним зниженням інтенсивності бойових дій, однак українські удари по логістиці окупантів продовжують завдавати Росії відчутних втрат.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в аналізі розвідувального центру Сил оборони Естонії, який цитує ERR.
Росіяни просунулися на кількох напрямках
За даними естонської розвідки, на фронті в середньому фіксували близько 250 бойових зіткнень на добу. За тиждень російські війська окупували близько 15 квадратних кілометрів української території.
Найінтенсивніші бої точилися на Покровському напрямку в Донецькій області та на напрямку Гуляйполя в Запорізькій області. Також активні бойові дії тривали на Лиманському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках.
У розвідцентрі зазначили, що російські підрозділи просунулися на Слов’янському, Лиманському, Костянтинівському та Покровському напрямках.
Водночас українські військові проводили контратаки в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Українські удари вдарили по логістиці окупантів
За оцінкою естонської розвідки, втрати російської армії становили в середньому близько 1400 військових на добу.
Також ЗСУ продовжили завдавати ударів по військових об’єктах і логістичних маршрутах РФ на відстані до 300 кілометрів від лінії фронту.
За даними української сторони, за останні два тижні обсяги військових перевезень трасою Ростов-на-Дону – Сімферополь скоротилися на 71%. Через це командування російського угруповання військ "Схід" заборонило рух військових вантажів цією дорогою, а також маршрутом Керч – Севастополь.
У Криму виникли проблеми з пальним і транспортом
Через українські атаки окупаційна влада Луганської області запровадила тимчасові обмеження на рух цивільного транспорту на трасах Бєлгород – Маріуполь та Ростов-на-Дону – Сімферополь.
Крім того, було призупинено рух приміських поїздів на чотирьох ділянках залізниці.
У розвідцентрі зазначили, що в Криму вже діють обмеження на продаж пального приватним особам, а також скоротилася кількість громадського транспорту.
Також Міністерство енергетики РФ визнало, що удари по об'єктах нафтової промисловості спричинили труднощі з постачанням пального в низці південних регіонів Росії.
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