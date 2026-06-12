Россия за неделю захватила 15 квадратных километров, но потеряла часть логистики в Крыму, - разведка Эстонии
Развитие событий на фронте на прошлой неделе характеризовалось некоторым снижением интенсивности боевых действий, однако украинские удары по логистике оккупантов продолжают наносить России ощутимые потери.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в анализе разведывательного центра Сил обороны Эстонии, который цитирует ERR.
Россияне продвинулись по нескольким направлениям
По данным эстонской разведки, на фронте в среднем фиксировалось около 250 боевых столкновений в сутки. За неделю российские войска оккупировали около 15 квадратных километров украинской территории.
Наиболее интенсивные бои велись на Покровском направлении в Донецкой области и на направлении Гуляйполя в Запорожской области. Также активные боевые действия продолжались на Лиманском, Константиновском и Славянском направлениях.
В разведцентре отметили, что российские подразделения продвинулись на Славянском, Лиманском, Константиновском и Покровском направлениях.
В то же время украинские военные проводили контратаки в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.
Украинские удары нанесли удар по логистике оккупантов
По оценке эстонской разведки, потери российской армии составляли в среднем около 1400 военных в сутки.
Также ВСУ продолжили наносить удары по военным объектам и логистическим маршрутам РФ на расстоянии до 300 километров от линии фронта.
По данным украинской стороны, за последние две недели объемы военных перевозок по трассе Ростов-на-Дону – Симферополь сократились на 71%. Из-за этого командование российской группировки войск "Восток" запретило движение военных грузов по этой дороге, а также по маршруту Керчь – Севастополь.
В Крыму возникли проблемы с топливом и транспортом
Из-за украинских атак оккупационные власти Луганской области ввели временные ограничения на движение гражданского транспорта на трассах Белгород – Мариуполь и Ростов-на-Дону – Симферополь.
Кроме того, было приостановлено движение пригородных поездов на четырех участках железной дороги.
В разведцентре отметили, что в Крыму уже действуют ограничения на продажу топлива частным лицам, а также сократилось количество общественного транспорта.
Также Министерство энергетики РФ признало, что удары по объектам нефтяной промышленности вызвали трудности с поставками топлива в ряде южных регионов России.
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