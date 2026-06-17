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Новости Реформы в армии
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Федоров об отношениях с Сырским: Можем жестко дискутировать, эмоции бывают. Еще синхронизируемся

Федоров имеет сложные отношения с Сирским

Между Министерством обороны и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским иногда возникают определенные разногласия в подходах к отдельным вопросам.

Об этом министр обороны Михаил Федоров заявил в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

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Федоров признал наличие разногласий с главнокомандующим ВСУ

По словам министра, перед интервью состоялось совместное совещание с участием командиров бригад и группировок, на котором стороны обсуждали предстоящие изменения в армии. Федоров заверил, что он и Сырский находятся в одной команде.

"Он - главнокомандующий украинской армией, которая борется за независимость, других отношений быть не может. Мы в одной команде - команде Украины, команде президента", - сказал Федоров.

В то же время он признал, что при принятии важных решений между ними возникают острые дискуссии и разногласия во взглядах. Чаще всего это касается финансового обеспечения и распределения материальных ресурсов для воинских формирований.

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Дискуссии между Минобороны и ВСУ касаются ресурсов и финансирования

В качестве примера Федоров привел инициативу по прогнозируемому базовому обеспечению бригад каждый месяц. Вместо быстрого утверждения, которое могло бы занять неделю, процесс согласования деталей длится несколько месяцев, что иногда вызывает эмоциональные реакции.

Мы можем жестко дискутировать по поводу того или иного решения. Есть вопросы базового уровня... Где-то там могут быть какие-то эмоции. Мы еще синхронизируемся", - пояснил министр.

Он добавил, что такие рабочие процессы вполне нормальны для управления столь сложной структурой.

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Автор: 

Александр Сырский (931) Федоров Михаил (710)
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Топ комментарии
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Діди не *******, коли пацанва розказує їм що і як робити.
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17.06.2026 08:16 Ответить
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Людською мовою цей мальчік у шортах не розмовляє. От жеж дав Бог презедента. Хоча голосувала українська більшість.
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17.06.2026 07:47 Ответить
Сирського потрібно знімати, він слабка ланка нашої оборони!
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17.06.2026 08:25 Ответить
В вас шо кулаків нема?
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17.06.2026 07:52 Ответить
Я зібрав тисячі людей, які в екосистемі Міноборони. Кажу: "Дивіться, хто з вас буде працювати... хоч одна схема, хоч одна думка, хоч одна компанія подумають про гроші, про схеми, я все зроблю, щоб ви сіли", - міністр оборони Федоров
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17.06.2026 07:53 Ответить
Тому що гроші- це парафія особисто феді, чи шо.
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17.06.2026 07:59 Ответить
Щоб не заважали схемам Резникова-Умєрова
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17.06.2026 08:23 Ответить
Опнувся?
Та ви можете хоч в сраки один одного мати!
Для України головне результат.
Тобто ПЕРЕМОГА.
Ну і авжеж не випускайте свої емоції зовні, тут багато гомофобів.
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17.06.2026 07:59 Ответить
Якщо ти в команді президента,то в його команді ще Єрмак,Чернишов,Міндіч,Галущенко,Ваня Баканов,Коля Котлєта,котрий Тищенко,брати Шефіри і інша фуєта,і суєта.ТотУкраїні з вами не по цьому шляху.
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17.06.2026 07:59 Ответить
Щоб підвищити ефективність або покращити стабільність система - треба досконально розуміти її структуру і взаємодію елементів в середині системи, розуміти вплив ключових параметрів цих елементів на результати роботи системи. Можу допустити, що новий міністр уявлення про роботу системи (ЗСУ) має виключно на підставі звітів і доповідей свої радників, то він її не розуміє і не враховує дуже важливі фактори коли ухвалює рішення про внесення в її роботу важливих змін. Оскільки він фахівець молодий і амбітний (мабуть тренінгів по тим-білдінгу і ефективності проходив немало) із ІТ-індустрії, то і на систему ЗСУ дивиться через призму своїх професійних навичок, уявлень із сфери ІТ. Отже з великою долею вірогідності можна припустити, що він систему не розуміє, але впевнений абсолютно в протилежному - це сама небезпечна ситуація тому що наслідки прийнятих рішень можуть бути неочікуваними і катастрофічними. Тобто він буде використовувати той же підхід який він з успіхом застосовував у ІТ-сфері, але якщо там це могло працювати і давати результат - у даному випадку може закінчитися провалом і ще більшою дестабілізацією системи.
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17.06.2026 08:02 Ответить
Діди не *******, коли пацанва розказує їм що і як робити.
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17.06.2026 08:16 Ответить
зе казочки
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17.06.2026 08:26 Ответить
 
 