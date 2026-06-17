Федоров об отношениях с Сырским: Можем жестко дискутировать, эмоции бывают. Еще синхронизируемся

Между Министерством обороны и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским иногда возникают определенные разногласия в подходах к отдельным вопросам.

Об этом министр обороны Михаил Федоров заявил в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Федоров признал наличие разногласий с главнокомандующим ВСУ

По словам министра, перед интервью состоялось совместное совещание с участием командиров бригад и группировок, на котором стороны обсуждали предстоящие изменения в армии. Федоров заверил, что он и Сырский находятся в одной команде.

"Он - главнокомандующий украинской армией, которая борется за независимость, других отношений быть не может. Мы в одной команде - команде Украины, команде президента", - сказал Федоров.

В то же время он признал, что при принятии важных решений между ними возникают острые дискуссии и разногласия во взглядах. Чаще всего это касается финансового обеспечения и распределения материальных ресурсов для воинских формирований.

Читайте также: Частичное увольнение военных, служащих с 2022 года и ранее, начнется в конце осени, - Федоров

Дискуссии между Минобороны и ВСУ касаются ресурсов и финансирования

В качестве примера Федоров привел инициативу по прогнозируемому базовому обеспечению бригад каждый месяц. Вместо быстрого утверждения, которое могло бы занять неделю, процесс согласования деталей длится несколько месяцев, что иногда вызывает эмоциональные реакции.

Мы можем жестко дискутировать по поводу того или иного решения. Есть вопросы базового уровня... Где-то там могут быть какие-то эмоции. Мы еще синхронизируемся", - пояснил министр.

Он добавил, что такие рабочие процессы вполне нормальны для управления столь сложной структурой.

Читайте также: Украинская баллистика – будет, и она будет наносить удары по РФ. Проблем с финансированием нет, – Федоров