УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13072 відвідувача онлайн
Новини Реформи в армії
2 304 22

Федоров про відносини з Сирським: Можемо жорстко дискутувати, емоції бувають. Ще синхронізуємося

федоров має складні відносини з сирським

Між Міністерством оборони та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським іноді виникають певні розбіжності у підходах до окремих питань.

Про це міністр оборони Михайло Федоров заявив в інтерв'ю для ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Федоров визнав наявність розбіжностей із головкомом ЗСУ

За словами міністра, перед інтерв’ю відбулася спільна нарада за участю командирів бригад та угруповань, де сторони обговорювали майбутні зміни у війську. Федоров запевнив, що він та Сирський перебувають в одній команді.

"Він - головком української армії, яка бореться за незалежність, інших не може бути відносин. Ми в одній команді - команді України, команді президента", - сказав Федоров.

Водночас він визнав, що під час ухвалення важливих рішень між ними виникають жорсткі дискусії та розбіжності у поглядах. Найчастіше це стосується фінансового забезпечення та розподілу матеріальних ресурсів для військових формувань.

Також читайте: Часткове звільнення військових, які служать із 2022 року й раніше, розпочнеться наприкінці осені, - Федоров

Дискусії між Міноборони та ЗСУ стосуються ресурсів і фінансування

Як приклад Федоров навів ініціативу щодо прогнозованого базового забезпечення бригад кожного місяця. Замість швидкого затвердження, яке могло б зайняти тиждень, процес узгодження деталей триває кілька місяців, що іноді викликає емоційні реакції.

Ми можемо жорстко дискутувати щодо того чи іншого рішення. Є питання базового рівня... Десь там якісь емоції можуть бути. Ми ще синхронізуємося", - пояснив міністр.

Він додав, що такі робочі процеси є цілком нормальними для управління настільки складною структурою.

Також читайте: Українська балістика – буде, і вона битиме по РФ. Проблем із фінансуванням немає, - Федоров

Автор: 

Сирський Олександр (954) Федоров Михайло (1139)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Якщо ти в команді президента,то в його команді ще Єрмак,Чернишов,Міндіч,Галущенко,Ваня Баканов,Коля Котлєта,котрий Тищенко,брати Шефіри і інша фуєта,і суєта.ТотУкраїні з вами не по цьому шляху.
показати весь коментар
17.06.2026 07:59 Відповісти
+5
Щоб не заважали схемам Резникова-Умєрова
показати весь коментар
17.06.2026 08:23 Відповісти
+4
Тому що гроші- це парафія особисто феді, чи шо.
показати весь коментар
17.06.2026 07:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Людською мовою цей мальчік у шортах не розмовляє. От жеж дав Бог презедента. Хоча голосувала українська більшість.
показати весь коментар
17.06.2026 07:47 Відповісти
Сирського потрібно знімати, він слабка ланка нашої оборони!
показати весь коментар
17.06.2026 08:25 Відповісти
Все що призначається за принципом особистої відданості все слабка ланка не тільки в армії, але і в Україні
показати весь коментар
17.06.2026 08:54 Відповісти
В вас шо кулаків нема?
показати весь коментар
17.06.2026 07:52 Відповісти
Я зібрав тисячі людей, які в екосистемі Міноборони. Кажу: "Дивіться, хто з вас буде працювати... хоч одна схема, хоч одна думка, хоч одна компанія подумають про гроші, про схеми, я все зроблю, щоб ви сіли", - міністр оборони Федоров
показати весь коментар
17.06.2026 07:53 Відповісти
Тому що гроші- це парафія особисто феді, чи шо.
показати весь коментар
17.06.2026 07:59 Відповісти
Щоб не заважали схемам Резникова-Умєрова
показати весь коментар
17.06.2026 08:23 Відповісти
Опнувся?
Та ви можете хоч в сраки один одного мати!
Для України головне результат.
Тобто ПЕРЕМОГА.
Ну і авжеж не випускайте свої емоції зовні, тут багато гомофобів.
показати весь коментар
17.06.2026 07:59 Відповісти
Якщо ти в команді президента,то в його команді ще Єрмак,Чернишов,Міндіч,Галущенко,Ваня Баканов,Коля Котлєта,котрий Тищенко,брати Шефіри і інша фуєта,і суєта.ТотУкраїні з вами не по цьому шляху.
показати весь коментар
17.06.2026 07:59 Відповісти
Щоб підвищити ефективність або покращити стабільність система - треба досконально розуміти її структуру і взаємодію елементів в середині системи, розуміти вплив ключових параметрів цих елементів на результати роботи системи. Можу допустити, що новий міністр уявлення про роботу системи (ЗСУ) має виключно на підставі звітів і доповідей свої радників, то він її не розуміє і не враховує дуже важливі фактори коли ухвалює рішення про внесення в її роботу важливих змін. Оскільки він фахівець молодий і амбітний (мабуть тренінгів по тим-білдінгу і ефективності проходив немало) із ІТ-індустрії, то і на систему ЗСУ дивиться через призму своїх професійних навичок, уявлень із сфери ІТ. Отже з великою долею вірогідності можна припустити, що він систему не розуміє, але впевнений абсолютно в протилежному - це сама небезпечна ситуація тому що наслідки прийнятих рішень можуть бути неочікуваними і катастрофічними. Тобто він буде використовувати той же підхід який він з успіхом застосовував у ІТ-сфері, але якщо там це могло працювати і давати результат - у даному випадку може закінчитися провалом і ще більшою дестабілізацією системи.
показати весь коментар
17.06.2026 08:02 Відповісти
Як IT-шник і військовий, можу сказать що велика помилка те що існувало до Федорова називати «система ЗСУ». Це була розпушена совково-феодальна структура, а не система. З вищим командуванням яке взагалі не розумілось на ******** технологіях. Втіленню у армію принціпів AAR, OODA, ERP, і інших життєво необхідних новацій ця структурка супротивилась шалено. Базові принципи створення СБС і створенню нової воєнної концепції подавались «наверх» ще при Порошенку https://www.facebook.com/photo?fbid=973890732628941&set=a.434227462159760 (посилання на один з зразків ще 2015 року). Але всім президентам, начальникам ГШ, головкомам ЗСУ і міністрам оборони на це було насрать. Наша система ситуаційної обізнаності «Дельта», від якої зараз у захваті НАТОвські діячі, почала створювалась волонтерами «Аеророзвідки» з 2014. Але тільки у 2022-2023 отримала належний розвиток від держави.
Так що, незважаючи на мою щиру нелюбов до команди від якої він прийшов на МО, у цілому до напрямку розвитку вже системи у мене поки що нема.
Хоч щось почало зрушувати з місця.
показати весь коментар
17.06.2026 09:50 Відповісти
можливо неправильно щось зрозуміла - Ви наводите наприклад (Дельту) впровадження у систему якихось нових технічних рішень, і то констатуєте, що це мало певні труднощі. ЗСУ - це складна соціотехнічна система, ви зараз за технічний контур навели приклад. Але не менш важливий, а можливо і більш - це соціальний контур (люди). І кожен контур має свою специфіку - намагатися змінити соціальний контур з точки зору суто технічних підходів - ну не знаю, подивимося що з цього вийде.
показати весь коментар
17.06.2026 10:22 Відповісти
Діди не *******, коли пацанва розказує їм що і як робити.
показати весь коментар
17.06.2026 08:16 Відповісти
зе казочки
показати весь коментар
17.06.2026 08:26 Відповісти
Это уже не водевиль, а фарс. Меня уже даже сирена воздушной тревоги не пугает так, как подобные новости.
показати весь коментар
17.06.2026 08:44 Відповісти
Що один, що другий не розуміють в військовий справі нічого. Так що суперечка просто ні про що, або може щось поділити не можуть
показати весь коментар
17.06.2026 08:48 Відповісти
Трохи історії. У Вермахту служили три друга ще з часів кадетського корпусу в Ліхтерфельді. Браухіч, Бок, Клюге.Браухіч після Польської компанія зробив двох фельдмаршалами. Клюге рахувався донощиком Гітлера. З самого початку війни почав гальмувати наступ 2 та 3 танкових груп в Білорусії, навіть збирався судити Гудеріан та Гота. А коли в грудні 1941 року став командуючим ГА Центр,, зняв біля 40 генералів, Гудеріана в тому числі. Гота раніше на два місяці. В очах фюрера він рахувався майстром тактичної, активної оборони. Ясна річ, що в армії авторитет у нього був нульовий. В Україні теж було три друга, які разом карабкалися наверх. Троє були кремлівськими курсантами, один, правда, не дотягнув - був зампотилом ЗСУ Ї до цього часу під слідством. А Просирський до цього часу конфліктує з усіма. У 23 році вони використовували мобілізацію як дифамацію Залужного, бо не могли простити звільнення старшого з кампанії Хомчака. Тепер цей же відозмінений козир використовують проти міністра оборони. Правда, Дерьмака немає, Хомчака пішов, тому в цього руського генерала адвокатів немає. Тому він став в позу активної оборони - конфліктує зі всіма.
показати весь коментар
17.06.2026 09:05 Відповісти
Сирка совка повністю влаштовували яйцеголові та самсожери на підтанцівці карлсонів і гівняків. Для того щоб не було команд гідранта, а лише команда України, совка потрібно відправляти за призначенням.
показати весь коментар
17.06.2026 09:21 Відповісти
Якщо є дискусії то це ознака здорового управлінського організму що здатен адекватно реагувати і вирішувати проблеми в армії.
показати весь коментар
17.06.2026 09:26 Відповісти
дайте фьодорову генерала
показати весь коментар
17.06.2026 09:29 Відповісти
Спор между интеллектом и упрямством - не для слабонервных
показати весь коментар
17.06.2026 09:47 Відповісти
Герць влаштуйте на литовських мечах.
показати весь коментар
17.06.2026 10:01 Відповісти
 
 