Федоров про відносини з Сирським: Можемо жорстко дискутувати, емоції бувають. Ще синхронізуємося

Між Міністерством оборони та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським іноді виникають певні розбіжності у підходах до окремих питань.

Про це міністр оборони Михайло Федоров заявив в інтерв'ю для ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Федоров визнав наявність розбіжностей із головкомом ЗСУ

За словами міністра, перед інтерв’ю відбулася спільна нарада за участю командирів бригад та угруповань, де сторони обговорювали майбутні зміни у війську. Федоров запевнив, що він та Сирський перебувають в одній команді.

"Він - головком української армії, яка бореться за незалежність, інших не може бути відносин. Ми в одній команді - команді України, команді президента", - сказав Федоров.

Водночас він визнав, що під час ухвалення важливих рішень між ними виникають жорсткі дискусії та розбіжності у поглядах. Найчастіше це стосується фінансового забезпечення та розподілу матеріальних ресурсів для військових формувань.

Також читайте: Часткове звільнення військових, які служать із 2022 року й раніше, розпочнеться наприкінці осені, - Федоров

Дискусії між Міноборони та ЗСУ стосуються ресурсів і фінансування

Як приклад Федоров навів ініціативу щодо прогнозованого базового забезпечення бригад кожного місяця. Замість швидкого затвердження, яке могло б зайняти тиждень, процес узгодження деталей триває кілька місяців, що іноді викликає емоційні реакції.

Ми можемо жорстко дискутувати щодо того чи іншого рішення. Є питання базового рівня... Десь там якісь емоції можуть бути. Ми ще синхронізуємося", - пояснив міністр.

Він додав, що такі робочі процеси є цілком нормальними для управління настільки складною структурою.

Також читайте: Українська балістика – буде, і вона битиме по РФ. Проблем із фінансуванням немає, - Федоров