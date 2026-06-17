Федоров про відносини з Сирським: Можемо жорстко дискутувати, емоції бувають. Ще синхронізуємося
Між Міністерством оборони та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським іноді виникають певні розбіжності у підходах до окремих питань.
Про це міністр оборони Михайло Федоров заявив в інтерв'ю для ТСН, передає Цензор.НЕТ.
Федоров визнав наявність розбіжностей із головкомом ЗСУ
За словами міністра, перед інтерв’ю відбулася спільна нарада за участю командирів бригад та угруповань, де сторони обговорювали майбутні зміни у війську. Федоров запевнив, що він та Сирський перебувають в одній команді.
"Він - головком української армії, яка бореться за незалежність, інших не може бути відносин. Ми в одній команді - команді України, команді президента", - сказав Федоров.
Водночас він визнав, що під час ухвалення важливих рішень між ними виникають жорсткі дискусії та розбіжності у поглядах. Найчастіше це стосується фінансового забезпечення та розподілу матеріальних ресурсів для військових формувань.
Дискусії між Міноборони та ЗСУ стосуються ресурсів і фінансування
Як приклад Федоров навів ініціативу щодо прогнозованого базового забезпечення бригад кожного місяця. Замість швидкого затвердження, яке могло б зайняти тиждень, процес узгодження деталей триває кілька місяців, що іноді викликає емоційні реакції.
Ми можемо жорстко дискутувати щодо того чи іншого рішення. Є питання базового рівня... Десь там якісь емоції можуть бути. Ми ще синхронізуємося", - пояснив міністр.
Він додав, що такі робочі процеси є цілком нормальними для управління настільки складною структурою.
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Та ви можете хоч в сраки один одного мати!
Для України головне результат.
Тобто ПЕРЕМОГА.
Ну і авжеж не випускайте свої емоції зовні, тут багато гомофобів.
Так що, незважаючи на мою щиру нелюбов до команди від якої він прийшов на МО, у цілому до напрямку розвитку вже системи у мене поки що нема.
Хоч щось почало зрушувати з місця.