Часткове звільнення військових, які служать із 2022 року й раніше, розпочнеться наприкінці осені, - Федоров

В Україні наприкінці осені 2026 року розпочнеться процес поетапної демобілізації військовослужбовців, які безперервно захищають країну з 2022 року або від самого початку російської агресії у 2014 році.

Про це міністр оборони Михайло Федоров заявив в інтерв'ю для ТСН, передає Цензор.НЕТ.

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Ініціатива Президента: старт наприкінці осені 2026 року

Очільник Міноборони Федоров назвав конкретні часові рамки запуску програми демобілізації для тих, хто тривалий час перебуває у строю — включно з ветеранами АТО/ООС та бійцями, які мобілізувалися у перші дні великої війни.

"Ми домовилися з президентом про це, і це була його ініціатива, що з кінця осені цього року почнеться частково, по суті, звільнення зі служби для тих, хто з 2022 року і раніше в армії", - оголосив міністр.

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Базові критерії оцінки

Звільнення не буде хаотичним. Оборонне відомство розробило спеціальну систему, яка враховуватиме внесок кожного військового за двома головними факторами:

Загальна тривалість служби: Календарний час перебування у лавах ЗСУ.

"Скільки днів ви на службі в армії. Якщо ви з 14-го року, то це буде більше зараховуватися. Якщо з 17-го, 18-го року — ви також підпадаєте під категорію", - пояснив Федоров.

Кількість бойових днів: Інтенсивність перебування безпосередньо на "нулі". За словами міністра, якщо боєць служить з 2022 року, але має велику кількість днів у запеклих боях, він отримає пріоритетне право бути звільненим у перших лавах за відповідним указом Президента вже наприкінці цього року.

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Почерговий графік та безпекові ризики

У Міноборони наголошують: звільнення не буде одноразовим для всіх військових. Процес відбуватиметься виключно покроково — щомісяця командування відпускатиме чітко визначену лімітовану кількість оборонців.

Остаточна швидкість та масштаби демобілізаційних хвиль безпосередньо корелюватимуть із оперативною обстановкою на фронті та можливих дій Росії.

"Залежить від того, яка буде ситуація на полі бою. Чи оголосить Росія додаткову мобілізацію, чи ні. Від багатьох критеріїв залежить. Але головна мета такого підходу, щоб військовослужбовці змогли далі вийти і займатися своїм життям зі служби", - резюмував Федоров.

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