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Новини Демобілізація в Україні
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Часткове звільнення військових, які служать із 2022 року й раніше, розпочнеться наприкінці осені, - Федоров

зсу

В Україні наприкінці осені 2026 року розпочнеться процес поетапної демобілізації військовослужбовців, які безперервно захищають країну з 2022 року або від самого початку російської агресії у 2014 році. 

Про це міністр оборони Михайло Федоров заявив в інтерв'ю для ТСН, передає Цензор.НЕТ.

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Ініціатива Президента: старт наприкінці осені 2026 року

Очільник Міноборони Федоров назвав конкретні часові рамки запуску програми демобілізації для тих, хто тривалий час перебуває у строю — включно з ветеранами АТО/ООС та бійцями, які мобілізувалися у перші дні великої війни.

"Ми домовилися з президентом про це, і це була його ініціатива, що з кінця осені цього року почнеться частково, по суті, звільнення зі служби для тих, хто з 2022 року і раніше в армії", - оголосив міністр.

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Базові критерії оцінки

Звільнення не буде хаотичним. Оборонне відомство розробило спеціальну систему, яка враховуватиме внесок кожного військового за двома головними факторами:

  1. Загальна тривалість служби: Календарний час перебування у лавах ЗСУ.

"Скільки днів ви на службі в армії. Якщо ви з 14-го року, то це буде більше зараховуватися. Якщо з 17-го, 18-го року — ви також підпадаєте під категорію", - пояснив Федоров.

  1. Кількість бойових днів: Інтенсивність перебування безпосередньо на "нулі". За словами міністра, якщо боєць служить з 2022 року, але має велику кількість днів у запеклих боях, він отримає пріоритетне право бути звільненим у перших лавах за відповідним указом Президента вже наприкінці цього року.

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Почерговий графік та безпекові ризики

У Міноборони наголошують: звільнення не буде одноразовим для всіх військових. Процес відбуватиметься виключно покроково — щомісяця командування відпускатиме чітко визначену лімітовану кількість оборонців.

Остаточна швидкість та масштаби демобілізаційних хвиль безпосередньо корелюватимуть із оперативною обстановкою на фронті та можливих дій Росії.

"Залежить від того, яка буде ситуація на полі бою. Чи оголосить Росія додаткову мобілізацію, чи ні. Від багатьох критеріїв залежить. Але головна мета такого підходу, щоб військовослужбовці змогли далі вийти і займатися своїм життям зі служби", - резюмував Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 95% громадян мобілізуються нормально, але підхід треба міняти, - Федоров про організаційні недоліки у роботі ТЦК

Автор: 

військовослужбовці (5236) демобілізація (125) ЗСУ (8843) Федоров Михайло (1134)
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Топ коментарі
+4
Сьогодні день ах...ітєльних історій від Федорова.

На ТСН сталася просто таки передача "У гостях у казки".

А Цензор розібрав її на серіал коміксів для наївних та дурних. 😁
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16.06.2026 23:31 Відповісти
+3
"Залежить від того, яка буде ситуація " - перекладаю ..сосіть уй від zельоних гнид
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16.06.2026 23:32 Відповісти
+3
Это тыловых уволят? Кто сидел с 22 на жопе ровно? А то сильно сомневаюсь что много осталось в армии с 2022 именно боевых. Типа мазаных на почетную пенсию а ветеранов наконец можно в тыл аахаххаха. Цирк уродов а не власть
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16.06.2026 23:57 Відповісти
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наприкінці осені ...а там або фьйодоров вже не буде міністром ..чи зима важка ..чи ще якась шняга

головне зараз накиздіти Zельоним потужним поносом обіцянок
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16.06.2026 23:29 Відповісти
Сьогодні день ах...ітєльних історій від Федорова.

На ТСН сталася просто таки передача "У гостях у казки".

А Цензор розібрав її на серіал коміксів для наївних та дурних. 😁
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16.06.2026 23:31 Відповісти
І що саме смішне, хфедоров який ні разу не служив поставив на цю посаду людина яка бігала від воєнкомату аж 4 рази , тобто ухилянт! В комедійному номері такого не придумаєш!
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16.06.2026 23:39 Відповісти
Ну за їхньою логікою банком повинен керувати грабіжник, операції робити Джек-Різник, а мобілізацію проводити ухилянт.
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16.06.2026 23:43 Відповісти
"Залежить від того, яка буде ситуація " - перекладаю ..сосіть уй від zельоних гнид
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16.06.2026 23:32 Відповісти
Це добра новина 👍
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16.06.2026 23:34 Відповісти
Хто з Неофіцерів служить до сих пір з 2022 року? У брата друг дитинства пішов сам добровольцем, загинув в травні того ж року, знайомий, який з перших днів війни сам пішов в штурмовики не дивлячись на жінку і дитину новонароджену - загинув в черговому штурмі в жовтні 22 року, знайомий який сам пішов в кінці 22 року в ппо, два роки пробув біля мирнограда і йому командири на наступний день сказав "все , їдеш в Польщу на перевивчення на сапера, це не обговорюється" і все, вже пів року нема зв'язку..
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16.06.2026 23:37 Відповісти
у мене два друзяки служать з весни 2022
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17.06.2026 00:25 Відповісти
Є висока ймовірність що у вересні рф піде на перемир'я, бо в них вибори і без умоного перемир'я їх умовно легітивно провести не вийде, що гірше постійні дронові атаки можуть погано вплинути на електорат єдиної росії, тому ймовірність висока... ну і далі у США вибори, там теж Трамп буде наполягати на перемир'ї. Ось такий політичний прогноз.
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16.06.2026 23:47 Відповісти
Краще не вірогіднічать в мірє розових поні, а готуватись до шикарної зими яка не за горами. Ніякого перемир'я не буде до наступної весни так точно
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16.06.2026 23:59 Відповісти
Это тыловых уволят? Кто сидел с 22 на жопе ровно? А то сильно сомневаюсь что много осталось в армии с 2022 именно боевых. Типа мазаных на почетную пенсию а ветеранов наконец можно в тыл аахаххаха. Цирк уродов а не власть
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16.06.2026 23:57 Відповісти
а часткове звільнення буде до підняття зарплатні військовим чи після? Чи після часткового підняття?
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17.06.2026 00:04 Відповісти
Він не сказав, якої осені.
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17.06.2026 00:49 Відповісти
 
 