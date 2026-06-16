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Новости Демобилизация в Украине
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Частичное увольнение военных, служащих с 2022 года и ранее, начнется в конце осени, — Федоров

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В Украине в конце осени 2026 года начнётся процесс поэтапной демобилизации военнослужащих, которые непрерывно защищают страну с 2022 года или с самого начала российской агрессии в 2014 году. 

Об этом министр обороны Михаил Федоров заявил в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

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Инициатива Президента: старт в конце осени 2026 года

Глава Минобороны Федоров назвал конкретные временные рамки запуска программы демобилизации для тех, кто длительное время находится в строю — включая ветеранов АТО/ООС и бойцов, мобилизованных в первые дни большой войны.

"Мы договорились с президентом об этом, и это была его инициатива, что с конца осени этого года начнётся частичное, по сути, увольнение со службы для тех, кто с 2022 года и ранее находится в армии", — объявил министр.

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Базовые критерии оценки

Увольнение не будет хаотичным. Министерство обороны разработало специальную систему, которая будет учитывать вклад каждого военнослужащего по двум основным факторам:

  1. Общая продолжительность службы: календарное время пребывания в рядах ВСУ.

"Сколько дней вы прослужили в армии. Если вы с 14-го года, то это будет учитываться в большей степени. Если с 17-го, 18-го года — вы также попадаете в эту категорию", — пояснил Федоров.

  1. Количество боевых дней: интенсивность пребывания непосредственно на "нуле". По словам министра, если боец служит с 2022 года, но имеет большое количество дней в ожесточённых боях, он получит приоритетное право быть уволенным в первых рядах в соответствии с соответствующим указом Президента уже в конце этого года.

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График ротации и риски для безопасности

В Минобороны подчеркивают: увольнение не будет одноразовым для всех военных. Процесс будет происходить исключительно поэтапно — ежемесячно командование будет отпускать четко определенное ограниченное количество военнослужащих.

Окончательные темпы и масштабы волн демобилизации будут напрямую зависеть от оперативной обстановки на фронте и возможных действий России.

"Зависит от того, какая будет ситуация на поле боя. Объявит ли Россия дополнительную мобилизацию или нет. От многих критериев зависит. Но главная цель такого подхода — чтобы военнослужащие смогли в дальнейшем уйти со службы и заниматься своей жизнью", — резюмировал Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 95% граждан мобилизуются нормально, но подход нужно менять, — Федоров об организационных недостатках в работе ТЦК

Автор: 

военнослужащие (6531) демобилизация (168) ВСУ (7839) Федоров Михаил (705)
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Топ комментарии
+2
наприкінці осені ...а там або фьйодоров вже не буде міністром ..чи зима важка ..чи ще якась шняга

головне зараз накиздіти Zельоним потужним поносом обіцянок
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16.06.2026 23:29 Ответить
+2
Это тыловых уволят? Кто сидел с 22 на жопе ровно? А то сильно сомневаюсь что много осталось в армии с 2022 именно боевых. Типа мазаных на почетную пенсию а ветеранов наконец можно в тыл аахаххаха. Цирк уродов а не власть
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16.06.2026 23:57 Ответить
+1
Сьогодні день ах...ітєльних історій від Федорова.

На ТСН сталася просто таки передача "У гостях у казки".

А Цензор розібрав її на серіал коміксів для наївних та дурних. 😁
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16.06.2026 23:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
наприкінці осені ...а там або фьйодоров вже не буде міністром ..чи зима важка ..чи ще якась шняга

головне зараз накиздіти Zельоним потужним поносом обіцянок
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16.06.2026 23:29 Ответить
Сьогодні день ах...ітєльних історій від Федорова.

На ТСН сталася просто таки передача "У гостях у казки".

А Цензор розібрав її на серіал коміксів для наївних та дурних. 😁
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16.06.2026 23:31 Ответить
І що саме смішне, хфедоров який ні разу не служив поставив на цю посаду людина яка бігала від воєнкомату аж 4 рази , тобто ухилянт! В комедійному номері такого не придумаєш!
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16.06.2026 23:39 Ответить
Ну за їхньою логікою банком повинен керувати грабіжник, операції робити Джек-Різник, а мобілізацію проводити ухилянт.
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16.06.2026 23:43 Ответить
"Залежить від того, яка буде ситуація " - перекладаю ..сосіть уй від zельоних гнид
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16.06.2026 23:32 Ответить
Це добра новина 👍
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16.06.2026 23:34 Ответить
Хто з Неофіцерів служить до сих пір з 2022 року? У брата друг дитинства пішов сам добровольцем, загинув в травні того ж року, знайомий, який з перших днів війни сам пішов в штурмовики не дивлячись на жінку і дитину новонароджену - загинув в черговому штурмі в жовтні 22 року, знайомий який сам пішов в кінці 22 року в ппо, два роки пробув біля мирнограда і йому командири на наступний день сказав "все , їдеш в Польщу на перевивчення на сапера, це не обговорюється" і все, вже пів року нема зв'язку..
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16.06.2026 23:37 Ответить
у мене два друзяки служать з весни 2022
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17.06.2026 00:25 Ответить
Є висока ймовірність що у вересні рф піде на перемир'я, бо в них вибори і без умоного перемир'я їх умовно легітивно провести не вийде, що гірше постійні дронові атаки можуть погано вплинути на електорат єдиної росії, тому ймовірність висока... ну і далі у США вибори, там теж Трамп буде наполягати на перемир'ї. Ось такий політичний прогноз.
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16.06.2026 23:47 Ответить
Краще не вірогіднічать в мірє розових поні, а готуватись до шикарної зими яка не за горами. Ніякого перемир'я не буде до наступної весни так точно
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16.06.2026 23:59 Ответить
Это тыловых уволят? Кто сидел с 22 на жопе ровно? А то сильно сомневаюсь что много осталось в армии с 2022 именно боевых. Типа мазаных на почетную пенсию а ветеранов наконец можно в тыл аахаххаха. Цирк уродов а не власть
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16.06.2026 23:57 Ответить
а часткове звільнення буде до підняття зарплатні військовим чи після? Чи після часткового підняття?
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17.06.2026 00:04 Ответить
 
 