Частичное увольнение военных, служащих с 2022 года и ранее, начнется в конце осени, — Федоров

В Украине в конце осени 2026 года начнётся процесс поэтапной демобилизации военнослужащих, которые непрерывно защищают страну с 2022 года или с самого начала российской агрессии в 2014 году.

Об этом министр обороны Михаил Федоров заявил в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

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Инициатива Президента: старт в конце осени 2026 года

Глава Минобороны Федоров назвал конкретные временные рамки запуска программы демобилизации для тех, кто длительное время находится в строю — включая ветеранов АТО/ООС и бойцов, мобилизованных в первые дни большой войны.

"Мы договорились с президентом об этом, и это была его инициатива, что с конца осени этого года начнётся частичное, по сути, увольнение со службы для тех, кто с 2022 года и ранее находится в армии", — объявил министр.

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Базовые критерии оценки

Увольнение не будет хаотичным. Министерство обороны разработало специальную систему, которая будет учитывать вклад каждого военнослужащего по двум основным факторам:

Общая продолжительность службы: календарное время пребывания в рядах ВСУ.

"Сколько дней вы прослужили в армии. Если вы с 14-го года, то это будет учитываться в большей степени. Если с 17-го, 18-го года — вы также попадаете в эту категорию", — пояснил Федоров.

Количество боевых дней: интенсивность пребывания непосредственно на "нуле". По словам министра, если боец служит с 2022 года, но имеет большое количество дней в ожесточённых боях, он получит приоритетное право быть уволенным в первых рядах в соответствии с соответствующим указом Президента уже в конце этого года.

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График ротации и риски для безопасности

В Минобороны подчеркивают: увольнение не будет одноразовым для всех военных. Процесс будет происходить исключительно поэтапно — ежемесячно командование будет отпускать четко определенное ограниченное количество военнослужащих.

Окончательные темпы и масштабы волн демобилизации будут напрямую зависеть от оперативной обстановки на фронте и возможных действий России.

"Зависит от того, какая будет ситуация на поле боя. Объявит ли Россия дополнительную мобилизацию или нет. От многих критериев зависит. Но главная цель такого подхода — чтобы военнослужащие смогли в дальнейшем уйти со службы и заниматься своей жизнью", — резюмировал Федоров.

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