Украина и Франция запускают оборонный фонд на 20 миллионов евро
Украина и Франция запускают совместную грантовую программу BRAVE FRANCE с бюджетом в 20 миллионов евро для развития современных оборонных технологий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны.
На что будут направлены средства
Программу будут реализовывать украинский кластер оборонных технологий Brave1 и Агентство оборонных инноваций Франции.
Финансирование будет осуществляться на паритетных условиях: Украина и Франция выделят по 10 миллионов евро.
Основными направлениями сотрудничества станут разработки в сфере беспилотных систем, ракетных технологий и средств противовоздушной обороны.
Максимальный размер одного гранта составит до 1 миллиона евро.
Первые конкурсы стартуют осенью
Объявить первые конкурсы для компаний планируют в сентябре 2026 года.
В настоящее время стороны согласовывают технические требования к проектам, перечень приоритетных направлений и формируют совместный исполнительный совет и экспертные комиссии.
Соглашение о запуске BRAVE FRANCE подписали директор Агентства оборонных инноваций Франции Патрик Офор и операционный директор Brave1 Ирина Заболотная.
Разработки будут тестироваться в Украине
Отдельной составляющей программы станет платформа Test in Ukraine.
Она позволит испытывать новые технологии в условиях, максимально приближенных к боевым, и быстрее определять решения, которые могут быть полезны для украинских военных.
В Минобороны отмечают, что программа откроет дополнительные возможности для сотрудничества украинских и французских компаний в сфере оборонных технологий.
Окончательное соглашение о запуске BRAVE FRANCE было подписано во время международной выставки Eurosatory 2026.
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