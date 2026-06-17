Украина и Франция запускают оборонный фонд на 20 миллионов евро

Украина и Франция запускают совместную грантовую программу BRAVE FRANCE с бюджетом в 20 миллионов евро для развития современных оборонных технологий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На что будут направлены средства

Программу будут реализовывать украинский кластер оборонных технологий Brave1 и Агентство оборонных инноваций Франции.

Финансирование будет осуществляться на паритетных условиях: Украина и Франция выделят по 10 миллионов евро.

Основными направлениями сотрудничества станут разработки в сфере беспилотных систем, ракетных технологий и средств противовоздушной обороны.

Максимальный размер одного гранта составит до 1 миллиона евро.

Читайте: Закупка радаров, ракет Aster-30 и противоракетная защита: Федоров провел беседу с министром Вооруженных сил Франции Вотрен

Первые конкурсы стартуют осенью

Объявить первые конкурсы для компаний планируют в сентябре 2026 года.

В настоящее время стороны согласовывают технические требования к проектам, перечень приоритетных направлений и формируют совместный исполнительный совет и экспертные комиссии.

Соглашение о запуске BRAVE FRANCE подписали директор Агентства оборонных инноваций Франции Патрик Офор и операционный директор Brave1 Ирина Заболотная.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция готовится передать Украине самолеты Mirage 2000, - Федоров

Разработки будут тестироваться в Украине

Отдельной составляющей программы станет платформа Test in Ukraine.

Она позволит испытывать новые технологии в условиях, максимально приближенных к боевым, и быстрее определять решения, которые могут быть полезны для украинских военных.

В Минобороны отмечают, что программа откроет дополнительные возможности для сотрудничества украинских и французских компаний в сфере оборонных технологий.

Окончательное соглашение о запуске BRAVE FRANCE было подписано во время международной выставки Eurosatory 2026.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция обеспечивает две трети разведывательных возможностей Украины, - Макрон