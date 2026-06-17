К зиме уже подготовили более 2,5 тысячи котельных, - Кулеба

В Украине продолжается подготовка жилищно-коммунального хозяйства и энергетической инфраструктуры к отопительному сезону 2026-2027 годов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы.

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Что уже подготовлено

Во время очередного заседания штаба по подготовке ЖКХ и топливно-энергетического комплекса к зиме участники оценили ход выполнения работ в регионах.

По словам Кулебы, по состоянию на середину июня уже подготовлены:

более 2 590 котельных;

почти 3 000 километров тепловых сетей;

более 1 000 центральных тепловых пунктов.

На восстановительные и профилактические работы на этих объектах направлено более 1 миллиарда гривен.

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Особое внимание уделили Киеву и прифронтовым областям

В ходе заседания рассмотрели состояние подготовки столицы к предстоящей зиме.

Также были заслушаны руководители Харьковской, Сумской, Полтавской, Житомирской и Киевской областей, которые регулярно подвергаются российским атакам.

Отдельно участники совещания проанализировали запасы газа и других энергоресурсов, финансовое состояние предприятий отрасли и имеющуюся задолженность.

На новую генерацию выделили 5 миллиардов

На развитие распределенной тепловой генерации государство дополнительно выделило 5 миллиардов гривен.

Средства планируется использовать на повышение энергетической автономности громад, а также на закупку и установку блочно-модульных котельных.

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