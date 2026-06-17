Счета за тепло в Киеве вызвали скандал: Лубинец требует проверки

В Киеве разгорелся скандал из-за дополнительных начислений за отопление, которые жители получили в июньских счетах за январь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

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Счета вызвали возмущение после перебоев с отоплением

Лубинец заявил, что взял ситуацию под контроль из-за многочисленных жалоб жителей столицы. По его словам, дополнительные начисления вызвали возмущение, поскольку в январе после массированных российских атак многие дома оставались без теплоснабжения.

Он отметил, что только за период с января по март в Офис омбудсмена поступило более 600 обращений относительно отсутствия или ненадлежащего предоставления услуг по теплоснабжению.

"Люди должны платить только за те услуги, которые они фактически получили. Если теплоснабжение отсутствовало или предоставлялось ненадлежащим образом, права потребителей должны быть защищены", — подчеркнул омбудсмен.

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Власти должны проверить законность начислений

Омбудсмен сообщил, что обратился к вице-премьер-министру – министру развития громад и территорий Алексею Кулебе с требованием проверить правомерность таких начислений и предоставить гражданам четкие разъяснения.

В КП "Киевтеплоэнерго" пояснили, что доначисления связаны с автоматическим перерасчетом в соответствии с постановлением Кабинета Министров №683.

Отмечается, что в мае вступил в силу новый алгоритм начисления платы за тепло в условиях массовых повреждений инфраструктуры из-за российских обстрелов. В июне жители получили счета с отдельной строкой за январь, при этом суммы были уменьшены в среднем на 40 процентов.

Ранее правительство поручило Госпродпотребслужбе проконтролировать проведение автоматического перерасчета за неполученные услуги.

Также сообщалось, что начисления за отопление за январь временно не производились из-за значительных повреждений сетей и продолжались работы по ликвидации аварий и переподключению потребителей.

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