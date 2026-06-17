Платіжки за тепло у Києві викликали скандал: Лубінець вимагає перевірки

У Києві розгорівся скандал через додаткові нарахування за опалення, які жителі отримали у червневих платіжках за січень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

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Платіжки викликали обурення після перебоїв із теплом

Лубінець заявив, що взяв ситуацію під контроль через численні скарги мешканців столиці. За його словами, додаткові нарахування викликали обурення, оскільки у січні після масованих російських атак багато будинків залишалися без теплопостачання.

Він зазначив, що лише за період із січня по березень до Офісу омбудсмена надійшло понад 600 звернень щодо відсутності або неналежного надання послуг з теплопостачання.

"Люди повинні сплачувати лише за ті послуги, які вони фактично отримали. Якщо теплопостачання було відсутнє або надавалося неналежним чином, права споживачів мають бути захищені", – наголосив омбудсмен.

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Влада має перевірити законність нарахувань

Омбудсмен повідомив, що звернувся до віцепрем’єр-міністра – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби з вимогою перевірити правомірність таких нарахувань і надати громадянам чіткі роз’яснення.

У КП Київтеплоенерго пояснили, що донарахування пов’язані з автоматичним перерахунком відповідно до постанови Кабінету Міністрів №683.

Зазначається, що у травні набув чинності новий алгоритм нарахування плати за тепло в умовах масових пошкоджень інфраструктури через російські обстріли. У червні мешканці отримали платіжки з окремим рядком за січень, при цьому суми були зменшені в середньому на 40 відсотків.

Раніше уряд доручив Держпродспоживслужбі проконтролювати проведення автоматичного перерахунку за неотримані послуги.

Також повідомлялося, що нарахування за опалення за січень тимчасово не проводилися через значні пошкодження мереж і тривали роботи з ліквідації аварій та перепідключення споживачів.

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