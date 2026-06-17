Владельца Telegram-канала "Труха" задержали и доставили в ТЦК во Львове: Минобороны опровергло "личную причастность" Федорова

Во Львове военные ТЦК задержали и доставили в терцентр владельца одного из крупнейших украинских Telegram-каналов "Труха" Максима Лавриненко для уточнения данных в связи с отсутствием отсрочки или бронирования в реестрах. Лавриненко заявлял о "слежке" якобы по личному указанию министра обороны Михаила Федорова. В Минобороны обвинения отвергли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальные заявления пресс-службы Львовского областного ТЦК и СП, Министерства обороны Украины и публикации Максима Лавриненко в соцсетях.

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Что говорит ТЦК

По официальным данным Львовского ОТЦК, события разворачивались 5 июня 2026 года в Железнодорожном районе города. Во время планового патрулирования военнослужащие совместно с представителем Национальной полиции остановили гражданина Максима Лавриненко.

На обнародованном видео зафиксировано, что Лавриненко уверял патруль, будто у него с документами "все в порядке", и представлялся "журналистом ВСУ" из медиагруппы "Труха Украина". Однако при проверке по базам данных ТЦК не нашел подтверждения наличия у гражданина действующей отсрочки или бронирования от призыва.

"После этого гражданин был доставлен в Личаковско-Железнодорожный районный ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных и прохождения предусмотренных законом процедур, в частности медицинского осмотра для установления степени годности к военной службе. Действия должностных лиц осуществлялись в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством, во взаимодействии с представителем Национальной полиции", — отметили в ведомстве, назвав ложной информацию о задержании группой из пяти человек по "личному указанию" Федорова.

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Версия Лавриненко: "Меня выследили по указанию Федорова"

Сам основатель "Трухи" изложил свою версию событий, связав задержание с профессиональной деятельностью своей команды. По его словам, в течение последнего месяца канал готовил серию критических материалов об использовании бюджетных средств в оборонной сфере.

Лавриненко убежден, что мобилизационные механизмы были использованы в качестве инструмента запугивания:

"В ходе работы мы столкнулись с серьезным давлением. Меня фактически выследили и задержали пять представителей ТЦК. По нашей информации, это произошло по личному указанию министра обороны Федорова. Также угрозы советника министра обороны Стерненко и распространение фейков являются частью кампании против меня. Проще говоря, нам пытаются "заткнуть рот" за то, что мы заинтересовались темой оборонных закупок и нам не все равно", — написал блогер.

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Минобороны отреагировало на обвинения

В оборонном ведомстве заявили, что "никаких личных указаний руководства Министерства обороны в отношении отдельных граждан не существует и не может существовать", и назвали действия Лавриненко скоординированной кампанией по дискредитации реформ.

По версии Минобороны, атака на руководство министерства связана с антикоррупционными решениями.

"Это массированная информационная атака, связанная с началом жестких антикоррупционных мер. Она началась сразу после того, как Минобороны приняло ряд решений, которые реально перекрыли коррупционерам возможности зарабатывать на оборонных закупках и других процессах в ведомстве. Последние решения существенно ограничили возможности для злоупотреблений в сфере оборонных закупок и других процессах. Ликвидация коррупционных схем всегда вызывает сопротивление тех, кто теряет незаконные источники прибыли. Но это не изменит курс на прозрачность", — резюмировали в министерстве.

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