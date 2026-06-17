Владельца Telegram-канала "Труха" задержали и доставили в ТЦК во Львове: Минобороны опровергло "личную причастность" Федорова
Во Львове военные ТЦК задержали и доставили в терцентр владельца одного из крупнейших украинских Telegram-каналов "Труха" Максима Лавриненко для уточнения данных в связи с отсутствием отсрочки или бронирования в реестрах. Лавриненко заявлял о "слежке" якобы по личному указанию министра обороны Михаила Федорова. В Минобороны обвинения отвергли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальные заявления пресс-службы Львовского областного ТЦК и СП, Министерства обороны Украины и публикации Максима Лавриненко в соцсетях.
Что говорит ТЦК
По официальным данным Львовского ОТЦК, события разворачивались 5 июня 2026 года в Железнодорожном районе города. Во время планового патрулирования военнослужащие совместно с представителем Национальной полиции остановили гражданина Максима Лавриненко.
На обнародованном видео зафиксировано, что Лавриненко уверял патруль, будто у него с документами "все в порядке", и представлялся "журналистом ВСУ" из медиагруппы "Труха Украина". Однако при проверке по базам данных ТЦК не нашел подтверждения наличия у гражданина действующей отсрочки или бронирования от призыва.
"После этого гражданин был доставлен в Личаковско-Железнодорожный районный ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных и прохождения предусмотренных законом процедур, в частности медицинского осмотра для установления степени годности к военной службе. Действия должностных лиц осуществлялись в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством, во взаимодействии с представителем Национальной полиции", — отметили в ведомстве, назвав ложной информацию о задержании группой из пяти человек по "личному указанию" Федорова.
Версия Лавриненко: "Меня выследили по указанию Федорова"
Сам основатель "Трухи" изложил свою версию событий, связав задержание с профессиональной деятельностью своей команды. По его словам, в течение последнего месяца канал готовил серию критических материалов об использовании бюджетных средств в оборонной сфере.
Лавриненко убежден, что мобилизационные механизмы были использованы в качестве инструмента запугивания:
"В ходе работы мы столкнулись с серьезным давлением. Меня фактически выследили и задержали пять представителей ТЦК. По нашей информации, это произошло по личному указанию министра обороны Федорова. Также угрозы советника министра обороны Стерненко и распространение фейков являются частью кампании против меня. Проще говоря, нам пытаются "заткнуть рот" за то, что мы заинтересовались темой оборонных закупок и нам не все равно", — написал блогер.
Минобороны отреагировало на обвинения
- В оборонном ведомстве заявили, что "никаких личных указаний руководства Министерства обороны в отношении отдельных граждан не существует и не может существовать", и назвали действия Лавриненко скоординированной кампанией по дискредитации реформ.
По версии Минобороны, атака на руководство министерства связана с антикоррупционными решениями.
"Это массированная информационная атака, связанная с началом жестких антикоррупционных мер. Она началась сразу после того, как Минобороны приняло ряд решений, которые реально перекрыли коррупционерам возможности зарабатывать на оборонных закупках и других процессах в ведомстве. Последние решения существенно ограничили возможности для злоупотреблений в сфере оборонных закупок и других процессах. Ликвидация коррупционных схем всегда вызывает сопротивление тех, кто теряет незаконные источники прибыли. Но это не изменит курс на прозрачность", — резюмировали в министерстве.
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Бідося.
А там, за чисельністю і підготовкою, майже до двох бригад штурмових нарахувати можна, легко!!!
https://t.me/JeniokSay/141020?single
https://t.me/JeniokSay/141021?single
https://t.me/JeniokSay/141022?single
https://t.me/JeniokSay/141023?single
За даними моїх джерел, новим власником тг-каналу Труха став Микола Удянський.
Формально адміном залишається Максим Лавріненко, який мав деякі пригоди у Львові близько двох тижнів тому.
За даними медіа, Удянський може мати громадянство РФ.
Питання: чи допустимо, що під час війни будь-хто, в тому числі особи з паспортом РФ, можуть придбати найбільший телеграм-канал в Україні?
це - просто зелене дно.
лавриненко вже в скелі або в шквалі, штурмує посадки?
чи, чекати фоточку з сирським?
чи, вже списаний по зору?
депутатствомна "колчаковских фронтах".
🤭
Джерело: https://censor.net/ua/n4008925
Ніт. Ніякого перевищення.
Джерело: https://censor.net/ua/n4008925
Аж раптом раз і ми чесні...
Та нє друже, пора в війська і так доки влада не зжере всіх павуків в банці!