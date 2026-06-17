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Новости Конфликт с ТЦК
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Владельца Telegram-канала "Труха" задержали и доставили в ТЦК во Львове: Минобороны опровергло "личную причастность" Федорова

Владелец Telegram-канала "Труха" Максим Лавриненко

Во Львове военные ТЦК задержали и доставили в терцентр владельца одного из крупнейших украинских Telegram-каналов "Труха" Максима Лавриненко для уточнения данных в связи с отсутствием отсрочки или бронирования в реестрах. Лавриненко заявлял о "слежке" якобы по личному указанию министра обороны Михаила Федорова. В Минобороны обвинения отвергли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальные заявления пресс-службы Львовского областного ТЦК и СП, Министерства обороны Украины и публикации Максима Лавриненко в соцсетях.

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Что говорит ТЦК

По официальным данным Львовского ОТЦК, события разворачивались 5 июня 2026 года в Железнодорожном районе города. Во время планового патрулирования военнослужащие совместно с представителем Национальной полиции остановили гражданина Максима Лавриненко.

На обнародованном видео зафиксировано, что Лавриненко уверял патруль, будто у него с документами "все в порядке", и представлялся "журналистом ВСУ" из медиагруппы "Труха Украина". Однако при проверке по базам данных ТЦК не нашел подтверждения наличия у гражданина действующей отсрочки или бронирования от призыва.

"После этого гражданин был доставлен в Личаковско-Железнодорожный районный ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных и прохождения предусмотренных законом процедур, в частности медицинского осмотра для установления степени годности к военной службе. Действия должностных лиц осуществлялись в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством, во взаимодействии с представителем Национальной полиции", — отметили в ведомстве, назвав ложной информацию о задержании группой из пяти человек по "личному указанию" Федорова.

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ТЦК задержали владельца

Версия Лавриненко: "Меня выследили по указанию Федорова"

Сам основатель "Трухи" изложил свою версию событий, связав задержание с профессиональной деятельностью своей команды. По его словам, в течение последнего месяца канал готовил серию критических материалов об использовании бюджетных средств в оборонной сфере.

Лавриненко убежден, что мобилизационные механизмы были использованы в качестве инструмента запугивания:

"В ходе работы мы столкнулись с серьезным давлением. Меня фактически выследили и задержали пять представителей ТЦК. По нашей информации, это произошло по личному указанию министра обороны Федорова. Также угрозы советника министра обороны Стерненко и распространение фейков являются частью кампании против меня. Проще говоря, нам пытаются "заткнуть рот" за то, что мы заинтересовались темой оборонных закупок и нам не все равно", — написал блогер.

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ТЦК задержали владельца

Минобороны отреагировало на обвинения

  • В оборонном ведомстве заявили, что "никаких личных указаний руководства Министерства обороны в отношении отдельных граждан не существует и не может существовать", и назвали действия Лавриненко скоординированной кампанией по дискредитации реформ.

По версии Минобороны, атака на руководство министерства связана с антикоррупционными решениями.

"Это массированная информационная атака, связанная с началом жестких антикоррупционных мер. Она началась сразу после того, как Минобороны приняло ряд решений, которые реально перекрыли коррупционерам возможности зарабатывать на оборонных закупках и других процессах в ведомстве. Последние решения существенно ограничили возможности для злоупотреблений в сфере оборонных закупок и других процессах. Ликвидация коррупционных схем всегда вызывает сопротивление тех, кто теряет незаконные источники прибыли. Но это не изменит курс на прозрачность", — резюмировали в министерстве.

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ТЦК задержали владельца

Автор: 

Львов (4670) Минобороны (9675) блогер (232) ТЦК (1166) Львовская область (3207) Львовский район (256)
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Топ комментарии
+35
Собачий рот ОП затримали...

Бідося.
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17.06.2026 21:17 Ответить
+26
Це один із пропагандонів зе, цікаво чого в нього нема статусу "критично важливого" клоуна як у Петрова?
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17.06.2026 21:20 Ответить
+22
Труха це звісно ще та помийка, але чому його тільки зараз це торкнулося? Він був невидимий усі чотири роки?
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17.06.2026 21:21 Ответить
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Собачий рот ОП затримали...

Бідося.
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17.06.2026 21:17 Ответить
Наконец то!
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17.06.2026 21:54 Ответить
ТЦК - це опричники Зеленського.
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17.06.2026 21:55 Ответить
То виходить, що Собачого рота Зеленьського впіймало ТКЦ Зеленьського? Щось у тебе паря, не клеїця.
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17.06.2026 22:40 Ответить
Про охоронців приватного майна, на території Буковелю, та йому подібних місцин, чомусь 5 років місцеві органи влади і ТЦК чомусь геть ЗАБУЛИ!?!?!
А там, за чисельністю і підготовкою, майже до двох бригад штурмових нарахувати можна, легко!!!
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17.06.2026 22:17 Ответить
https://t.me/ssternenko/59465 STERNENKO

https://t.me/JeniokSay/141020?single

https://t.me/JeniokSay/141021?single

https://t.me/JeniokSay/141022?single

https://t.me/JeniokSay/141023?single



За даними моїх джерел, новим власником тг-каналу Труха став Микола Удянський.
Формально адміном залишається Максим Лавріненко, який мав деякі пригоди у Львові близько двох тижнів тому.

За даними медіа, Удянський може мати громадянство РФ.

Питання: чи допустимо, що під час війни будь-хто, в тому числі особи з паспортом РФ, можуть придбати найбільший телеграм-канал в Україні?
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17.06.2026 21:19 Ответить
І кому це питання ставить Стєрнєнко? Пересічним? 😁 А спитати у своїх ОПешних кураторів слабо?
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17.06.2026 21:38 Ответить
Удянский стерненку вызвал на полиграф. Раз на раз ахаахахах. Вопросы прозрачные и простые: имеет ли удянский гражданства рф?и второй вопрос стерненку: зарабатывает ли он бабки на дронах в Минобороны? Все просто и никакох манипуляций. Но я уверен что наш решала волонтер сольется
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17.06.2026 23:47 Ответить
Ці казки про поліграф починаються коли у самого казкаря рило в пуху.
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18.06.2026 00:06 Ответить
Це один із пропагандонів зе, цікаво чого в нього нема статусу "критично важливого" клоуна як у Петрова?
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17.06.2026 21:20 Ответить
Труха це звісно ще та помийка, але чому його тільки зараз це торкнулося? Він був невидимий усі чотири роки?
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17.06.2026 21:21 Ответить
Представлявся журналістом ЗСУ від медіа групи «Труха Україна».

це - просто зелене дно.
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17.06.2026 21:21 Ответить
Труха - вона така ммм... труха! Фуууу!
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17.06.2026 21:39 Ответить
то, я не зрозумів!
лавриненко вже в скелі або в шквалі, штурмує посадки?
чи, чекати фоточку з сирським?
чи, вже списаний по зору?
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17.06.2026 21:23 Ответить
А що ж такого "сміливця" так лякає мобілізація?
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17.06.2026 21:26 Ответить
І він сам закликав українців йти на війну захищаючи країну, коли він сидить в теплому кріслі, а тут в нього лапки
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17.06.2026 21:41 Ответить
Вже стерненка затримували. Сєрюня відмовився лізти в окоп, і цей не полізе
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17.06.2026 21:29 Ответить
Українські "військові":
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17.06.2026 22:05 Ответить
Далеко не всі
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17.06.2026 22:30 Ответить
А де Вакарчук?
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17.06.2026 23:21 Ответить
Славко Вакарчук двічі поранений депутатством на "колчаковских фронтах".
🤭
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17.06.2026 23:42 Ответить
Это он два раза "поранив" своих избирателей. Оба раза прямо в зад.
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17.06.2026 23:51 Ответить
це ж рупор Зе, відпустять
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17.06.2026 21:30 Ответить
"Військові ТЦК затримали і доставили" - нікого не бентежить що це перевищення їх повноважень?
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17.06.2026 21:32 Ответить
ні не бентежить. а тебе не бентежить,що ми під тиском амерів віддали 3-й ядерний потенціал,а тепер амери роблять вигляд,що нічого Україні не винні і ведуть шашні з Рашкою,за нашою спиною?
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17.06.2026 21:36 Ответить
Віддача ядерної зброї не порушує закони України, а викрадення та утримання людей - це порушення ст 17 Конституції України.
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17.06.2026 22:03 Ответить
Під час планового патрулювання військовослужбовці спільно з представником Національної поліції
Джерело: https://censor.net/ua/n4008925

Ніт. Ніякого перевищення.
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17.06.2026 22:02 Ответить
Поліція лише патрулювала, а не затримувала. ТЦК не має права затримувати.
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17.06.2026 22:04 Ответить
Ще раз читай вище.
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17.06.2026 22:08 Ответить
Дії посадових осіб здійснювалися в межах повноважень, передбачених чинним законодавством, у взаємодії з представником Національної поліції"
Джерело: https://censor.net/ua/n4008925
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17.06.2026 22:10 Ответить
Щоб затримати, повинно бути порушення, а інформації про порушення чи розшук ТЦК не надав!
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17.06.2026 22:57 Ответить
Я цей телеграмканал знаю. Насправді,цих Трух,декілька. Принаймі ,було (я вже давно відписався,бо був забанений за різку антикацапську і антиухилянтську позицію). За моїми оцінками,на головному з цих каналів,власне не Труха,десь не менше 75% дописувачів кацапи,як прості,зальотні кацапи так і професійні тролі з методичками,% 20 це місцеві ждуни та ухилянти. Основний напрямок писанини: скиглення про необхідний мир на умовах Путіна,про "злі" ТЦК,погану українську владу,Зеленського,поліції тощо ....але я ніколи не бачив від цих людей хоч 1 згадку про Рашку і Путіна,так наче їх і не існує....Лише погана Україна ,ТЦК,ЗСУ,Зеленський,менти тощо... Сама Труха зажди вкидає провокаційні новини про Україну,ТЦК,ЗСУ,мобілізацію,депутатів тощо....
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17.06.2026 21:35 Ответить
Можно послушать Ваш комментарий о том что ДБР задержала 9 человек в Одессе по очень серьезным обвинениям - например лишение свободы, избиения, даже сексуальное насилие? Разве пресс-служба ДБР это какой то телеграмм канал?
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17.06.2026 21:39 Ответить
вибачте,я не розумію ваш язик....
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17.06.2026 21:46 Ответить
Шкода що ви такий тупий що зовсім не знаєте іноземних мов. Це багато про вас каже. Як ви полоненого будете допитувати якщо руської не знаєте?
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17.06.2026 21:54 Ответить
В трухе 80% комментов это боты. Или ты с ботами в комментариях спорил дед? В принципе ничего умнее я от тебя и не ожидал ахахах. Подтверждаешь репутацию на сайте! Красавчик просто
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17.06.2026 23:49 Ответить
Достаточно просто почитать какое количество в Трухе заказных абсолютных вбросов про кровавого барыгу Петра "Вову" Порошенко - и сразу понятно на кого там все работало. Причем безжалостно терли комментарии а из реакций оставили только сердечко, палец вверх и еще какую то одобрительную херню. Даже возможности поставить дизлайк новости не оставили - даже такой мелочи и то боялись. Система жрет сама себя.
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17.06.2026 21:37 Ответить
доставили в ТЦК - мобілізуйте! священних корів в нас немає.
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17.06.2026 21:41 Ответить
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17.06.2026 21:59 Ответить
мордатого, хоч налигачем, тягнути на мобілізацію..., стерненко дронами давно доказав, що він один, вартий цілій роті. мобілізувати - поміняти роту на бійця, чи є в цьому резон? думає немає.
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17.06.2026 22:12 Ответить
Коли Стерненко буде в піхоті на нулі, то в цьому підрозділу донати зростуть в тисячу разів!
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17.06.2026 23:46 Ответить
Серйозно? За будь яку негативну згадку про офіс президента на трухі блокували!!! Будь яку негативну згадку!!!
Аж раптом раз і ми чесні...
Та нє друже, пора в війська і так доки влада не зжере всіх павуків в банці!
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17.06.2026 21:46 Ответить
Труха погано цілував сраку блазню. Блазень хоче більше поцілунків.
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17.06.2026 22:00 Ответить
не звизди, ніколи трухани на 0Пу не дзюрили, лише вмивались і 3,14дорам підсвічували.
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17.06.2026 23:07 Ответить
Це підер, а не журналіст. Чмо, яке роками створювало паралельну реальність для українців, де Зеленський - це людина, без якої України вже б не існувало, Ахметов тримає "Сталевий фронт", а Кличко - тупий мер, який ні з чим не справляється, а Порошенко - це злодій, який тільки і думаю, як обікрасти українців. Сподіаюсь, що він рано чи пізно отримає за всі свої "заслуги".
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17.06.2026 21:48 Ответить
був заскочений зненацька, не встиг трухою прикинутись.
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17.06.2026 21:53 Ответить
Яка там труха, так труханина.
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17.06.2026 22:00 Ответить
Потужний борець з Порошенком раптом опустився на землю, але зараз він буде ще завзятіше бороти Пороха і вилизувати сідниці замовникам
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17.06.2026 22:20 Ответить
Дивно, ТЦК не надав інформацію що він у розшуку чи порушив правила військового обліку. Раз так, то тут повинна була бути повістка а не затримання!
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17.06.2026 22:51 Ответить
я теж не в розшуку, але якого )(ера.............?
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17.06.2026 23:04 Ответить
Опричникам Зеленського закон не писаний.
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17.06.2026 23:47 Ответить
Пролунав дзвінок з 0Пи, перед "призовником" вибачились і відпустили. Він для 0Пи критично важливий....
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17.06.2026 23:02 Ответить
Ділові то! Сфоткатися з Сирським - і гуляй!! Ну, на крайняк з Самим Стерненко!!
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17.06.2026 23:35 Ответить
Не розумію, а в чому власне проблема? Що цей Лавриненко "рівніший" за інших українців? За віком він якраз у штурмовики годиться.
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17.06.2026 23:54 Ответить
 
 