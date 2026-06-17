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Новини Конфлікт із ТЦК
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Власника Telegram-каналу "Труха" затримали та доставили до ТЦК у Львові: Міноборони заперечило "особисту причетність" Федорова

Власник телеграм-каналу Труха Максим Лавриненко

У Львові військові ТЦК затримали й доставили до терцентру власника одного з найбільших українських Telegram-каналів "Труха" Максима Лавриненка для уточнення даних через відсутність відстрочки чи бронювання в реєстрах. Лавриненко заявляв про "вистежування" нібито за особистою вказівкою міністра оборони Михайла Федорова. У Міноборони звинувачення відкинули.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційні заяви пресслужби Львівського обласного ТЦК та СП, Міністерства оборони України та публікації Максима Лавриненка у соцмережах.

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Що каже ТЦК

За офіційними даними Львівського ОТЦК, події розгорталися 5 червня 2026 року в Залізничному районі міста. Під час планового патрулювання військовослужбовці спільно з представником Національної поліції зупинили громадянина Максима Лавриненка.

На оприлюдненому відео зафіксовано, що Лавриненко запевняв патруль, ніби у нього з документами "все нормально", та представлявся "журналістом ЗСУ" від медіагрупи "Труха Україна". Проте під час перевірки за базами даних ТЦК не знайшов підтвердження наявності у громадянина чинної відстрочки або бронювання від призову.

"Після цього громадянина було доставлено до Личаківсько-Залізничного районного ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних та проходження визначених законом процедур, зокрема медичного огляду для встановлення ступеня придатності до військової служби. Дії посадових осіб здійснювалися в межах повноважень, передбачених чинним законодавством, у взаємодії з представником Національної поліції", - зауважили у відомстві, назвавши неправдивою інформацію про затримання групою з п'яти осіб за "особистою вказівкою" Федорова.

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ТЦК затримали власника Трухи у Львові - Міноборони відреагувало

Версія Лавриненка: "Мене вистежили за вказівкою Федорова"

Сам засновник "Трухи" виклав власну версію подій, пов'язавши затримання з професійною діяльністю своєї команди. За його словами, протягом останнього місяця канал готував серію критичних матеріалів про використання бюджетних коштів в оборонній сфері.

Лавриненко переконаний, що мобілізаційні механізми були використані як інструмент залякування:

"Під час роботи ми зіткнулися із серйозним тиском. Мене фактично вистежили й затримали п'ятеро представників ТЦК. За нашою інформацією, це відбулося за особистою вказівкою міністра оборони Федорова. Також погрози радника міністра оборони Стерненка та поширення фейків є частиною кампанії проти мене. Простіше кажучи, нам намагаються "закрити рота" за те, що ми зацікавилися темою оборонних закупівель і нам не байдуже", - написав блогер.

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ТЦК затримали власника Трухи у Львові

Міноборони відреагувало на звинувачення

  • В оборонному відомстві заявили, що "жодних особистих вказівок керівництва Міністерства оборони щодо окремих громадян не існує і не може існувати" й назвали дії Лавриненка скоординованою кампанією з дискредитації реформ.

За версією Міноборони, атака на керівництво міністерства пов'язана із антикорупційними рішеннями.

"Це масована інформаційна атака через початок жорстких антикорупційних дій. Вона розпочалася одразу після того, як Міноборони ухвалило низку рішень, які реально перекрили корупціонерам можливості заробляти на оборонних закупівлях та інших процесах у відомстві. Останні рішення суттєво обмежили можливості для зловживань у сфері оборонних закупівель та інших процесах. Закриття корупційних схем завжди викликає спротив тих, хто втрачав незаконні джерела прибутку. Але це не зміне курсу на прозорість", - резюмували в міністерстві.

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ТЦК затримали власника Трухи у Львові - Міноборони відреагувало

Автор: 

Львів (3290) Міноборони (7891) блогер (197) ТЦК та СП (1220) Львівська область (2801) Львівський район (279)
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Топ коментарі
+15
Собачий рот ОП затримали...

Бідося.
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17.06.2026 21:17 Відповісти
+11
Це один із пропагандонів зе, цікаво чого в нього нема статусу "критично важливого" клоуна як у Петрова?
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17.06.2026 21:20 Відповісти
+9
Труха це звісно ще та помийка, але чому його тільки зараз це торкнулося? Він був невидимий усі чотири роки?
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17.06.2026 21:21 Відповісти
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Собачий рот ОП затримали...

Бідося.
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17.06.2026 21:17 Відповісти
Наконец то!
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17.06.2026 21:54 Відповісти
ТЦК - це опричники Зеленського.
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17.06.2026 21:55 Відповісти
Про охоронців приватного майна, на території Буковелю, та йому подібних місцин, чомусь 5 років місцеві органи влади і ТЦК чомусь геть ЗАБУЛИ!?!?!
А там, за чисельністю і підготовкою, майже до двох бригад штурмових нарахувати можна, легко!!!
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17.06.2026 22:17 Відповісти
https://t.me/ssternenko/59465 STERNENKO

https://t.me/JeniokSay/141020?single

https://t.me/JeniokSay/141021?single

https://t.me/JeniokSay/141022?single

https://t.me/JeniokSay/141023?single



За даними моїх джерел, новим власником тг-каналу Труха став Микола Удянський.
Формально адміном залишається Максим Лавріненко, який мав деякі пригоди у Львові близько двох тижнів тому.

За даними медіа, Удянський може мати громадянство РФ.

Питання: чи допустимо, що під час війни будь-хто, в тому числі особи з паспортом РФ, можуть придбати найбільший телеграм-канал в Україні?
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17.06.2026 21:19 Відповісти
І кому це питання ставить Стєрнєнко? Пересічним? 😁 А спитати у своїх ОПешних кураторів слабо?
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17.06.2026 21:38 Відповісти
Це один із пропагандонів зе, цікаво чого в нього нема статусу "критично важливого" клоуна як у Петрова?
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17.06.2026 21:20 Відповісти
Труха це звісно ще та помийка, але чому його тільки зараз це торкнулося? Він був невидимий усі чотири роки?
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17.06.2026 21:21 Відповісти
Представлявся журналістом ЗСУ від медіа групи «Труха Україна».

це - просто зелене дно.
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17.06.2026 21:21 Відповісти
Труха - вона така ммм... труха! Фуууу!
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17.06.2026 21:39 Відповісти
то, я не зрозумів!
лавриненко вже в скелі або в шквалі, штурмує посадки?
чи, чекати фоточку з сирським?
чи, вже списаний по зору?
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17.06.2026 21:23 Відповісти
А що ж такого "сміливця" так лякає мобілізація?
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17.06.2026 21:26 Відповісти
І він сам закликав українців йти на війну захищаючи країну, коли він сидить в теплому кріслі, а тут в нього лапки
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17.06.2026 21:41 Відповісти
Вже стерненка затримували. Сєрюня відмовився лізти в окоп, і цей не полізе
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17.06.2026 21:29 Відповісти
Українські "військові":
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17.06.2026 22:05 Відповісти
це ж рупор Зе, відпустять
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17.06.2026 21:30 Відповісти
"Військові ТЦК затримали і доставили" - нікого не бентежить що це перевищення їх повноважень?
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17.06.2026 21:32 Відповісти
ні не бентежить. а тебе не бентежить,що ми під тиском амерів віддали 3-й ядерний потенціал,а тепер амери роблять вигляд,що нічого Україні не винні і ведуть шашні з Рашкою,за нашою спиною?
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17.06.2026 21:36 Відповісти
Віддача ядерної зброї не порушує закони України, а викрадення та утримання людей - це порушення ст 17 Конституції України.
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17.06.2026 22:03 Відповісти
Під час планового патрулювання військовослужбовці спільно з представником Національної поліції
Джерело: https://censor.net/ua/n4008925

Ніт. Ніякого перевищення.
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17.06.2026 22:02 Відповісти
Поліція лише патрулювала, а не затримувала. ТЦК не має права затримувати.
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17.06.2026 22:04 Відповісти
Ще раз читай вище.
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17.06.2026 22:08 Відповісти
Дії посадових осіб здійснювалися в межах повноважень, передбачених чинним законодавством, у взаємодії з представником Національної поліції"
Джерело: https://censor.net/ua/n4008925
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17.06.2026 22:10 Відповісти
Я цей телеграмканал знаю. Насправді,цих Трух,декілька. Принаймі ,було (я вже давно відписався,бо був забанений за різку антикацапську і антиухилянтську позицію). За моїми оцінками,на головному з цих каналів,власне не Труха,десь не менше 75% дописувачів кацапи,як прості,зальотні кацапи так і професійні тролі з методичками,% 20 це місцеві ждуни та ухилянти. Основний напрямок писанини: скиглення про необхідний мир на умовах Путіна,про "злі" ТЦК,погану українську владу,Зеленського,поліції тощо ....але я ніколи не бачив від цих людей хоч 1 згадку про Рашку і Путіна,так наче їх і не існує....Лише погана Україна ,ТЦК,ЗСУ,Зеленський,менти тощо... Сама Труха зажди вкидає провокаційні новини про Україну,ТЦК,ЗСУ,мобілізацію,депутатів тощо....
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17.06.2026 21:35 Відповісти
Можно послушать Ваш комментарий о том что ДБР задержала 9 человек в Одессе по очень серьезным обвинениям - например лишение свободы, избиения, даже сексуальное насилие? Разве пресс-служба ДБР это какой то телеграмм канал?
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17.06.2026 21:39 Відповісти
вибачте,я не розумію ваш язик....
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17.06.2026 21:46 Відповісти
Шкода що ви такий тупий що зовсім не знаєте іноземних мов. Це багато про вас каже. Як ви полоненого будете допитувати якщо руської не знаєте?
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17.06.2026 21:54 Відповісти
Достаточно просто почитать какое количество в Трухе заказных абсолютных вбросов про кровавого барыгу Петра "Вову" Порошенко - и сразу понятно на кого там все работало. Причем безжалостно терли комментарии а из реакций оставили только сердечко, палец вверх и еще какую то одобрительную херню. Даже возможности поставить дизлайк новости не оставили - даже такой мелочи и то боялись. Система жрет сама себя.
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17.06.2026 21:37 Відповісти
доставили в ТЦК - мобілізуйте! священних корів в нас немає.
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17.06.2026 21:41 Відповісти
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17.06.2026 21:59 Відповісти
мордатого, хоч налигачем, тягнути на мобілізацію..., стерненко дронами давно доказав, що він один, вартий цілій роті. мобілізувати - поміняти роту на бійця, чи є в цьому резон? думає немає.
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17.06.2026 22:12 Відповісти
Серйозно? За будь яку негативну згадку про офіс президента на трухі блокували!!! Будь яку негативну згадку!!!
Аж раптом раз і ми чесні...
Та нє друже, пора в війська і так доки влада не зжере всіх павуків в банці!
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17.06.2026 21:46 Відповісти
Труха погано цілував сраку блазню. Блазень хоче більше поцілунків.
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17.06.2026 22:00 Відповісти
Це підер, а не журналіст. Чмо, яке роками створювало паралельну реальність для українців, де Зеленський - це людина, без якої України вже б не існувало, Ахметов тримає "Сталевий фронт", а Кличко - тупий мер, який ні з чим не справляється, а Порошенко - це злодій, який тільки і думаю, як обікрасти українців. Сподіаюсь, що він рано чи пізно отримає за всі свої "заслуги".
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17.06.2026 21:48 Відповісти
був заскочений зненацька, не встиг трухою прикинутись.
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17.06.2026 21:53 Відповісти
Яка там труха, так труханина.
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17.06.2026 22:00 Відповісти
 
 