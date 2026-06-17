Власника Telegram-каналу "Труха" затримали та доставили до ТЦК у Львові: Міноборони заперечило "особисту причетність" Федорова

У Львові військові ТЦК затримали й доставили до терцентру власника одного з найбільших українських Telegram-каналів "Труха" Максима Лавриненка для уточнення даних через відсутність відстрочки чи бронювання в реєстрах. Лавриненко заявляв про "вистежування" нібито за особистою вказівкою міністра оборони Михайла Федорова. У Міноборони звинувачення відкинули.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційні заяви пресслужби Львівського обласного ТЦК та СП, Міністерства оборони України та публікації Максима Лавриненка у соцмережах.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що каже ТЦК

За офіційними даними Львівського ОТЦК, події розгорталися 5 червня 2026 року в Залізничному районі міста. Під час планового патрулювання військовослужбовці спільно з представником Національної поліції зупинили громадянина Максима Лавриненка.

На оприлюдненому відео зафіксовано, що Лавриненко запевняв патруль, ніби у нього з документами "все нормально", та представлявся "журналістом ЗСУ" від медіагрупи "Труха Україна". Проте під час перевірки за базами даних ТЦК не знайшов підтвердження наявності у громадянина чинної відстрочки або бронювання від призову.

"Після цього громадянина було доставлено до Личаківсько-Залізничного районного ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних та проходження визначених законом процедур, зокрема медичного огляду для встановлення ступеня придатності до військової служби. Дії посадових осіб здійснювалися в межах повноважень, передбачених чинним законодавством, у взаємодії з представником Національної поліції", - зауважили у відомстві, назвавши неправдивою інформацію про затримання групою з п'яти осіб за "особистою вказівкою" Федорова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони анонсувало перевірки в усіх ТЦК: "Насильство категорично неприпустиме"

Версія Лавриненка: "Мене вистежили за вказівкою Федорова"

Сам засновник "Трухи" виклав власну версію подій, пов'язавши затримання з професійною діяльністю своєї команди. За його словами, протягом останнього місяця канал готував серію критичних матеріалів про використання бюджетних коштів в оборонній сфері.

Лавриненко переконаний, що мобілізаційні механізми були використані як інструмент залякування:

"Під час роботи ми зіткнулися із серйозним тиском. Мене фактично вистежили й затримали п'ятеро представників ТЦК. За нашою інформацією, це відбулося за особистою вказівкою міністра оборони Федорова. Також погрози радника міністра оборони Стерненка та поширення фейків є частиною кампанії проти мене. Простіше кажучи, нам намагаються "закрити рота" за те, що ми зацікавилися темою оборонних закупівель і нам не байдуже", - написав блогер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовому ТЦК та члену ДФТГ повідомили про підозру через побиття ветерана у Києві

Міноборони відреагувало на звинувачення

В оборонному відомстві заявили, що "жодних особистих вказівок керівництва Міністерства оборони щодо окремих громадян не існує і не може існувати" й назвали дії Лавриненка скоординованою кампанією з дискредитації реформ.

За версією Міноборони, атака на керівництво міністерства пов'язана із антикорупційними рішеннями.

"Це масована інформаційна атака через початок жорстких антикорупційних дій. Вона розпочалася одразу після того, як Міноборони ухвалило низку рішень, які реально перекрили корупціонерам можливості заробляти на оборонних закупівлях та інших процесах у відомстві. Останні рішення суттєво обмежили можливості для зловживань у сфері оборонних закупівель та інших процесах. Закриття корупційних схем завжди викликає спротив тих, хто втрачав незаконні джерела прибутку. Але це не зміне курсу на прозорість", - резюмували в міністерстві.

Також читайте: Повідомляла про ТЦК в Telegram, - жительку Чернігівщини засудили