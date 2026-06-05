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Новини Конфлікт із ТЦК
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Військовому ТЦК та члену ДФТГ повідомили про підозру через побиття ветерана у Києві

Військовому ТЦК, який побив ветерана у Києві, повідомили про підозру

У Києві правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю територіального центру комплектування та члену добровольчого формування територіальної громади у справі про побиття ветерана.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

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Підозру оголосили двом учасникам конфлікту

Дізнавачі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру 35-річному військовослужбовцю Шевченківського районного ТЦК та СП та 38-річному члену добровольчого формування територіальної громади.

Їхні дії кваліфікували за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.

Читайте: Військовому ТЦК повідомили про підозру через побиття чоловіка під час оповіщення в Тернополі

Конфлікт виник під час перевірки документів

Інцидент стався 21 травня на вулиці Стеценка у Шевченківському районі Києва.

За даними поліції, група оповіщення ТЦК проводила перевірку військово-облікових документів. Під час спілкування між учасниками групи та водієм автомобіля виник конфлікт щодо проходження військової служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТЦК Києва про побиття ветерана Артема Мороза: Проводиться службове розслідування, винуватців покарають

Ветеран отримав легкі тілесні ушкодження

За інформацією слідства, під час сутички один із військовослужбовців кілька разів ударив чоловіка руками по тілу.

Крім того, член добровольчого формування застосував до ветерана сльозогінний газ.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, потерпілий отримав синці, які належать до категорії легких тілесних ушкоджень.

Наразі правоохоронці продовжують досудове розслідування та встановлюють усі обставини події.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ветерана побили під час конфлікту із військовими ТЦК у Києві, - поліція

ветерани (1233) побиття (1068) Київ (20831) ТЦК та СП (1188)
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Топ коментарі
+13
А що це ще за члєн добровільного формування? Тітушка,рекетир чи просто бандит?
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05.06.2026 10:58 Відповісти
+7
О як! Вже "військовому" не працівнику? Що здохло?
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05.06.2026 10:53 Відповісти
+6
Ну це вже просто пзд!! А ото ДФТГ воно які відстрочкі чи бронювання має? Чи ці бики також з нуля? Які в них права ? З якого перепугу воно має право перевіряти документи? Хто їм платить?
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05.06.2026 11:13 Відповісти
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О як! Вже "військовому" не працівнику? Що здохло?
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05.06.2026 10:53 Відповісти
вчасно оформив УБД...
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05.06.2026 10:56 Відповісти
Бл.. звичайному мобілізованому солдату потрібно пройти сім кругів аду, щоб його оформити і занести ще й хабар,🤦
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05.06.2026 11:36 Відповісти
Так талдичать. що вони всі військові. Хоча військові за ст. 17 ніяк не можуть бути використані проти обмеження прав та свобод власного народу. І хто плює на Конституцію? Ще звідти:
Стаття 17 Конституції - Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.
А виходить все з точністю до навпаки, хапають і лупцюють ще хворих, обмежено придатних, наркоманів, алкашів і т.д., поки не воюють треновані і підготовлені - силовики, менти, охоронці. приватні і муніципальні, вже писали, молоді відставники, в ЗСУ 1 із 40, більшість офіцерів, блатних в тилових частинах і т.д.
А я вважаю, що, як вже так, тягнуть людей воювати, то військові всі теж мають бути викликані, може бути даний якийсь час (але не 4 роки) на пошук посади за восом і званням, і, як її не знаходиться, то ласкаво просимо в окоп чи в штурмовики, як здоров'я дозволяє (звісно, ВЛК має бути не формальною, але однаковою для всіх, а не для офіцерів обстеження роками, а для непридатного, якого схопили на вулиці, повна її відсутність). Оце було б про рівність. А що робити, як у нас сотні тисяч офіцерів після військових закладів і від мільйона після кафедр? Зрозуміло, що стільки командирів не треба, коли солдат на фронті ледь 200 тис., які відчувають себе цапами відбувайлами, коли все забито круттими джипами більше ніж до війни і в кожному бик із ксівою Це абсурд. Як всі ці офіцери і далі не будуть воювати, в нас просто не вистачить людей і ми програємо.
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05.06.2026 11:35 Відповісти
Дізнавачі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру 35-річному військовослужбовцю Шевченківського районного ТЦК та СП та 38-річному члену добровольчого формування територіальної громади. Джерело: https://censor.net/ua/n40

Вони напевно поранені ветерани також.
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05.06.2026 10:57 Відповісти
Та да...Буденна справа-ветерани щось не поділили між собою.
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05.06.2026 11:02 Відповісти
А що це ще за члєн добровільного формування? Тітушка,рекетир чи просто бандит?
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05.06.2026 10:58 Відповісти
Мабуть новомова.
Тітушки.
Не просто так їх толпи в балаклавах на машинах з лівими номерами
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05.06.2026 11:01 Відповісти
Можна просто- член
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05.06.2026 11:02 Відповісти
Так як ти просто *****
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05.06.2026 11:09 Відповісти
Слухай оберемок лайна - читай уважно статтю "член добровольчого формування". Для тебе особисто- дурень не розуміє, що він дурень, тому що він є дурнем.
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05.06.2026 11:24 Відповісти
Тут питання чому цей член добровільний не на передовій, а в людоловах сидить , бо мабуть сам сцикун в окопи йти?
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05.06.2026 11:11 Відповісти
Я так розумію це з приводу побиття Артема Мороза?
Наче цих підорів вже відправили у напрямку нуля)) нехай скуштують те що Артем пережив.....
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05.06.2026 11:00 Відповісти
може відправили, а може й ні.
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05.06.2026 11:29 Відповісти
хз особисто не перевіряв, писали наче посилаючись на офіційну відповідь від ЗСУ. Для мене ця ситуація взагаді дика, знаю Артема особисто разом були в одному баті, він втратив обидві ноги і ці підори на нього рипались..... ну таке
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05.06.2026 12:34 Відповісти
Око за око! Зеленський з шоблою з його оточенням, отримають неочікувану ВРАДІЇВКУ2!!
Суспільство Українців, що із зброєю в руках боронить упродовж 11 років, Свободу України, ліквідують і цей чиряк!
Західні Партнери, про це теж ЗНАЮТЬ!
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05.06.2026 11:01 Відповісти
Захистники тцкунів - прокидайтесь, ваш вихід!
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05.06.2026 11:03 Відповісти
Вони втратили старі методички! Тут написано вже військовий тцк а не працівник, в терміновому темпі шукають інші..
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05.06.2026 11:09 Відповісти
Мені цікаво що це така за територіальна громада ? Чим вона займається? І я думаю воно в статусі критично важливого підприємства?
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05.06.2026 11:10 Відповісти
А що не зрозуміло? Займається територіальною громадою! А це критично важливо для держави і підлягає бронюванню!
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05.06.2026 11:15 Відповісти
Ну це вже просто пзд!! А ото ДФТГ воно які відстрочкі чи бронювання має? Чи ці бики також з нуля? Які в них права ? З якого перепугу воно має право перевіряти документи? Хто їм платить?
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05.06.2026 11:13 Відповісти
Президент Сомалі Хасан Шейх Мохамуд: "Я зроблю все, щоб Сомалі не перетворилося на Україну"...
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05.06.2026 11:23 Відповісти
Які, нах у тилу добровольчі формування? 😲 Що це за легалізація тітушні? Така муйня дискредитвє добровольчий рух. Типу громадяни призоввного віку добровільно відмовилися від мобілізації? Тупішого навіть квартал 95 не придумає!
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05.06.2026 11:13 Відповісти
От якби перо встромили в цього члена довровільного формування який взагалі не має повноважень чіплятись до людей, тоді б написали що тцкашнік постраждав
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05.06.2026 11:38 Відповісти
Син зять племінник друзі воюють а тут раптом ветеран мабуть такий як шабунін чи той що застрелив 4 поліцейських .бикував тому і отримав ніколи військовий справжній не буде бикувать перевірили документи і все їдь далі
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05.06.2026 11:13 Відповісти
Шкода, що не ти опинився на місці цього ветерана. Але, дасть Бог, твоє ще попереду...
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05.06.2026 11:21 Відповісти
Це місцевий людиноненавистник та шизофренік. Махніть рукою.
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05.06.2026 11:33 Відповісти
Ще дивлячись яким тоном перевіряли. Могли підійти, "тикнути", не представитись. Якщо якийсь #уй з гори дозволяє так говорити до військового тимпаче з убд, то неодмінно це спровокує конфлікт.
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05.06.2026 11:24 Відповісти
З усіх ТЦКашних тітушок ти найогидніший. Відробляєш бронь у Подоляка.
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05.06.2026 11:31 Відповісти
це про ветерана Артема Мороза. якщо ти вживу таке скажеш, то будеш довго ремонтувати ту будку, якою гавкаєш.
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05.06.2026 11:32 Відповісти
А в цьому ДФТГ теж БЗВП проходять?
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05.06.2026 11:31 Відповісти
Нет. Там проходят USD, EUR, BTC, USDT...
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05.06.2026 12:28 Відповісти
Підозри - наше все.
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05.06.2026 11:32 Відповісти
"члену добровольчого формування територіальної громади" --- Взагалі що це за муйня, яким законом вони створені, ці формування, я не чула... Тітушня ЗЕленого виродка
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05.06.2026 11:35 Відповісти
просто створені. вам що, шкода? треба ж тітушню якось легалізовувати.
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05.06.2026 11:41 Відповісти
добровольчого формування територіальної громади- это что за херня? Муниципальна варта тоже подпадает? вартует мэров, рда, Кмда за мои бабки?? во дерьма насоздавали антиукраинские ветки власти.
Убирай и делай бесплатный проезд в Киеве
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05.06.2026 12:09 Відповісти
А ДФТГ - это те самые качкИ в балаклавах?
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05.06.2026 12:27 Відповісти
ТЦК підпорядковується Сухопутним військам, які підпорядковуюються Головнокому, Головком Верховному головнокомандувачу. То які висновки зробили там, у Ставці і ОП після сотень повідомлень про злочини ТЦК? Колись Найпотужніший Лідор Світу розігнав за один день військомати за порушення, а тут що не бачить? Чи це його структура, яка виправляє про..би по мобівлізації?
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05.06.2026 12:27 Відповісти
Добровольні формування тергромади - це хто і що? Хунвейбіни, тонтон- макути чи члени банди карася?
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05.06.2026 12:37 Відповісти
 
 