Військовому ТЦК та члену ДФТГ повідомили про підозру через побиття ветерана у Києві

У Києві правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю територіального центру комплектування та члену добровольчого формування територіальної громади у справі про побиття ветерана.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

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Підозру оголосили двом учасникам конфлікту

Дізнавачі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру 35-річному військовослужбовцю Шевченківського районного ТЦК та СП та 38-річному члену добровольчого формування територіальної громади.

Їхні дії кваліфікували за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.

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Конфлікт виник під час перевірки документів

Інцидент стався 21 травня на вулиці Стеценка у Шевченківському районі Києва.

За даними поліції, група оповіщення ТЦК проводила перевірку військово-облікових документів. Під час спілкування між учасниками групи та водієм автомобіля виник конфлікт щодо проходження військової служби.

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Ветеран отримав легкі тілесні ушкодження

За інформацією слідства, під час сутички один із військовослужбовців кілька разів ударив чоловіка руками по тілу.

Крім того, член добровольчого формування застосував до ветерана сльозогінний газ.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, потерпілий отримав синці, які належать до категорії легких тілесних ушкоджень.

Наразі правоохоронці продовжують досудове розслідування та встановлюють усі обставини події.

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