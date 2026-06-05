Військовому ТЦК та члену ДФТГ повідомили про підозру через побиття ветерана у Києві
У Києві правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю територіального центру комплектування та члену добровольчого формування територіальної громади у справі про побиття ветерана.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.
Підозру оголосили двом учасникам конфлікту
Дізнавачі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру 35-річному військовослужбовцю Шевченківського районного ТЦК та СП та 38-річному члену добровольчого формування територіальної громади.
Їхні дії кваліфікували за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.
Конфлікт виник під час перевірки документів
Інцидент стався 21 травня на вулиці Стеценка у Шевченківському районі Києва.
За даними поліції, група оповіщення ТЦК проводила перевірку військово-облікових документів. Під час спілкування між учасниками групи та водієм автомобіля виник конфлікт щодо проходження військової служби.
Ветеран отримав легкі тілесні ушкодження
За інформацією слідства, під час сутички один із військовослужбовців кілька разів ударив чоловіка руками по тілу.
Крім того, член добровольчого формування застосував до ветерана сльозогінний газ.
Згідно з висновком судово-медичної експертизи, потерпілий отримав синці, які належать до категорії легких тілесних ушкоджень.
Наразі правоохоронці продовжують досудове розслідування та встановлюють усі обставини події.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Стаття 17 Конституції - Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.
А виходить все з точністю до навпаки, хапають і лупцюють ще хворих, обмежено придатних, наркоманів, алкашів і т.д., поки не воюють треновані і підготовлені - силовики, менти, охоронці. приватні і муніципальні, вже писали, молоді відставники, в ЗСУ 1 із 40, більшість офіцерів, блатних в тилових частинах і т.д.
А я вважаю, що, як вже так, тягнуть людей воювати, то військові всі теж мають бути викликані, може бути даний якийсь час (але не 4 роки) на пошук посади за восом і званням, і, як її не знаходиться, то ласкаво просимо в окоп чи в штурмовики, як здоров'я дозволяє (звісно, ВЛК має бути не формальною, але однаковою для всіх, а не для офіцерів обстеження роками, а для непридатного, якого схопили на вулиці, повна її відсутність). Оце було б про рівність. А що робити, як у нас сотні тисяч офіцерів після військових закладів і від мільйона після кафедр? Зрозуміло, що стільки командирів не треба, коли солдат на фронті ледь 200 тис., які відчувають себе цапами відбувайлами, коли все забито круттими джипами більше ніж до війни і в кожному бик із ксівою Це абсурд. Як всі ці офіцери і далі не будуть воювати, в нас просто не вистачить людей і ми програємо.
Вони напевно поранені ветерани також.
Тітушки.
Не просто так їх толпи в балаклавах на машинах з лівими номерами
Наче цих підорів вже відправили у напрямку нуля)) нехай скуштують те що Артем пережив.....
Суспільство Українців, що із зброєю в руках боронить упродовж 11 років, Свободу України, ліквідують і цей чиряк!
Західні Партнери, про це теж ЗНАЮТЬ!
Убирай и делай бесплатный проезд в Киеве