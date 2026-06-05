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Новости Конфликт с ТЦК
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Военному ТЦК и члену ДФТГ сообщили о подозрении в связи с избиением ветерана в Киеве

Военному ТЦК, избившему ветерана в Киеве, сообщили о подозрении

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему территориального центра комплектования и члену добровольческого формирования территориальной громады по делу об избиении ветерана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

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Подозрение объявили двум участникам конфликта

Следователи Шевченковского управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры сообщили о подозрении 35-летнему военнослужащему Шевченковского районного ТЦК и СП и 38-летнему члену добровольческого формирования территориальной громады.

Их действия квалифицировали по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение.

Читайте: Военному ТЦК сообщили о подозрении в избиении мужчины во время оповещения в Тернополе

Конфликт возник во время проверки документов

Инцидент произошел 21 мая на улице Стеценко в Шевченковском районе Киева.

По данным полиции, группа оповещения ТЦК проводила проверку военно-учетных документов. Во время общения между участниками группы и водителем автомобиля возник конфликт по поводу прохождения военной службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТЦК Киева об избиении ветерана Артема Мороза: Проводится служебное расследование, виновных накажут

Ветеран получил легкие телесные повреждения

По информации следствия, во время стычки один из военнослужащих несколько раз ударил мужчину руками по телу.

Кроме того, член добровольческого формирования применил к ветерану слезоточивый газ.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший получил синяки, относящиеся к категории легких телесных повреждений.

В настоящее время правоохранители продолжают досудебное расследование и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ветерана избили во время конфликта с военными ТЦК в Киеве, - полиция

Автор: 

ветераны (1188) избиение (9638) Киев (26418) ТЦК (1134)
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Топ комментарии
+14
А що це ще за члєн добровільного формування? Тітушка,рекетир чи просто бандит?
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05.06.2026 10:58 Ответить
+7
О як! Вже "військовому" не працівнику? Що здохло?
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05.06.2026 10:53 Ответить
+7
Ну це вже просто пзд!! А ото ДФТГ воно які відстрочкі чи бронювання має? Чи ці бики також з нуля? Які в них права ? З якого перепугу воно має право перевіряти документи? Хто їм платить?
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05.06.2026 11:13 Ответить
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О як! Вже "військовому" не працівнику? Що здохло?
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05.06.2026 10:53 Ответить
вчасно оформив УБД...
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05.06.2026 10:56 Ответить
Бл.. звичайному мобілізованому солдату потрібно пройти сім кругів аду, щоб його оформити і занести ще й хабар,🤦
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05.06.2026 11:36 Ответить
Так талдичать. що вони всі військові. Хоча військові за ст. 17 ніяк не можуть бути використані проти обмеження прав та свобод власного народу. І хто плює на Конституцію? Ще звідти:
Стаття 17 Конституції - Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.
А виходить все з точністю до навпаки, хапають і лупцюють ще хворих, обмежено придатних, наркоманів, алкашів і т.д., поки не воюють треновані і підготовлені - силовики, менти, охоронці. приватні і муніципальні, вже писали, молоді відставники, в ЗСУ 1 із 40, більшість офіцерів, блатних в тилових частинах і т.д.
А я вважаю, що, як вже так, тягнуть людей воювати, то військові всі теж мають бути викликані, може бути даний якийсь час (але не 4 роки) на пошук посади за восом і званням, і, як її не знаходиться, то ласкаво просимо в окоп чи в штурмовики, як здоров'я дозволяє (звісно, ВЛК має бути не формальною, але однаковою для всіх, а не для офіцерів обстеження роками, а для непридатного, якого схопили на вулиці, повна її відсутність). Оце було б про рівність. А що робити, як у нас сотні тисяч офіцерів після військових закладів і від мільйона після кафедр? Зрозуміло, що стільки командирів не треба, коли солдат на фронті ледь 200 тис., які відчувають себе цапами відбувайлами, коли все забито круттими джипами більше ніж до війни і в кожному бик із ксівою Це абсурд. Як всі ці офіцери і далі не будуть воювати, в нас просто не вистачить людей і ми програємо.
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05.06.2026 11:35 Ответить
Дізнавачі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру 35-річному військовослужбовцю Шевченківського районного ТЦК та СП та 38-річному члену добровольчого формування територіальної громади. Джерело: https://censor.net/ua/n40

Вони напевно поранені ветерани також.
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05.06.2026 10:57 Ответить
Та да...Буденна справа-ветерани щось не поділили між собою.
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05.06.2026 11:02 Ответить
А що це ще за члєн добровільного формування? Тітушка,рекетир чи просто бандит?
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05.06.2026 10:58 Ответить
Мабуть новомова.
Тітушки.
Не просто так їх толпи в балаклавах на машинах з лівими номерами
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05.06.2026 11:01 Ответить
Можна просто- член
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05.06.2026 11:02 Ответить
Так як ти просто *****
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05.06.2026 11:09 Ответить
Слухай оберемок лайна - читай уважно статтю "член добровольчого формування". Для тебе особисто- дурень не розуміє, що він дурень, тому що він є дурнем.
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05.06.2026 11:24 Ответить
Тут питання чому цей член добровільний не на передовій, а в людоловах сидить , бо мабуть сам сцикун в окопи йти?
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05.06.2026 11:11 Ответить
Я так розумію це з приводу побиття Артема Мороза?
Наче цих підорів вже відправили у напрямку нуля)) нехай скуштують те що Артем пережив.....
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05.06.2026 11:00 Ответить
може відправили, а може й ні.
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05.06.2026 11:29 Ответить
хз особисто не перевіряв, писали наче посилаючись на офіційну відповідь від ЗСУ. Для мене ця ситуація взагаді дика, знаю Артема особисто разом були в одному баті, він втратив обидві ноги і ці підори на нього рипались..... ну таке
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05.06.2026 12:34 Ответить
Ти віриш "офіційній відповіді"?
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05.06.2026 12:53 Ответить
Око за око! Зеленський з шоблою з його оточенням, отримають неочікувану ВРАДІЇВКУ2!!
Суспільство Українців, що із зброєю в руках боронить упродовж 11 років, Свободу України, ліквідують і цей чиряк!
Західні Партнери, про це теж ЗНАЮТЬ!
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05.06.2026 11:01 Ответить
Захистники тцкунів - прокидайтесь, ваш вихід!
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05.06.2026 11:03 Ответить
Вони втратили старі методички! Тут написано вже військовий тцк а не працівник, в терміновому темпі шукають інші..
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05.06.2026 11:09 Ответить
Мені цікаво що це така за територіальна громада ? Чим вона займається? І я думаю воно в статусі критично важливого підприємства?
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05.06.2026 11:10 Ответить
А що не зрозуміло? Займається територіальною громадою! А це критично важливо для держави і підлягає бронюванню!
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05.06.2026 11:15 Ответить
Ну це вже просто пзд!! А ото ДФТГ воно які відстрочкі чи бронювання має? Чи ці бики також з нуля? Які в них права ? З якого перепугу воно має право перевіряти документи? Хто їм платить?
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05.06.2026 11:13 Ответить
Президент Сомалі Хасан Шейх Мохамуд: "Я зроблю все, щоб Сомалі не перетворилося на Україну"...
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05.06.2026 11:23 Ответить
Які, нах у тилу добровольчі формування? 😲 Що це за легалізація тітушні? Така муйня дискредитвє добровольчий рух. Типу громадяни призоввного віку добровільно відмовилися від мобілізації? Тупішого навіть квартал 95 не придумає!
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05.06.2026 11:13 Ответить
От якби перо встромили в цього члена довровільного формування який взагалі не має повноважень чіплятись до людей, тоді б написали що тцкашнік постраждав
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05.06.2026 11:38 Ответить
Син зять племінник друзі воюють а тут раптом ветеран мабуть такий як шабунін чи той що застрелив 4 поліцейських .бикував тому і отримав ніколи військовий справжній не буде бикувать перевірили документи і все їдь далі
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05.06.2026 11:13 Ответить
Шкода, що не ти опинився на місці цього ветерана. Але, дасть Бог, твоє ще попереду...
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05.06.2026 11:21 Ответить
Це місцевий людиноненавистник та шизофренік. Махніть рукою.
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05.06.2026 11:33 Ответить
Ще дивлячись яким тоном перевіряли. Могли підійти, "тикнути", не представитись. Якщо якийсь #уй з гори дозволяє так говорити до військового тимпаче з убд, то неодмінно це спровокує конфлікт.
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05.06.2026 11:24 Ответить
З усіх ТЦКашних тітушок ти найогидніший. Відробляєш бронь у Подоляка.
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05.06.2026 11:31 Ответить
це про ветерана Артема Мороза. якщо ти вживу таке скажеш, то будеш довго ремонтувати ту будку, якою гавкаєш.
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05.06.2026 11:32 Ответить
А в цьому ДФТГ теж БЗВП проходять?
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05.06.2026 11:31 Ответить
Нет. Там проходят USD, EUR, BTC, USDT...
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05.06.2026 12:28 Ответить
Підозри - наше все.
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05.06.2026 11:32 Ответить
"члену добровольчого формування територіальної громади" --- Взагалі що це за муйня, яким законом вони створені, ці формування, я не чула... Тітушня ЗЕленого виродка
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05.06.2026 11:35 Ответить
просто створені. вам що, шкода? треба ж тітушню якось легалізовувати.
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05.06.2026 11:41 Ответить
добровольчого формування територіальної громади- это что за херня? Муниципальна варта тоже подпадает? вартует мэров, рда, Кмда за мои бабки?? во дерьма насоздавали антиукраинские ветки власти.
Убирай и делай бесплатный проезд в Киеве
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05.06.2026 12:09 Ответить
А ДФТГ - это те самые качкИ в балаклавах?
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05.06.2026 12:27 Ответить
ТЦК підпорядковується Сухопутним військам, які підпорядковуюються Головнокому, Головком Верховному головнокомандувачу. То які висновки зробили там, у Ставці і ОП після сотень повідомлень про злочини ТЦК? Колись Найпотужніший Лідор Світу розігнав за один день військомати за порушення, а тут що не бачить? Чи це його структура, яка виправляє про..би по мобівлізації?
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05.06.2026 12:27 Ответить
Лідор лише завершив розгін військоматів, який почався 1 січня 2017 року.
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05.06.2026 12:52 Ответить
Добровольні формування тергромади - це хто і що? Хунвейбіни, тонтон- макути чи члени банди карася?
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05.06.2026 12:37 Ответить
 
 