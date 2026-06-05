Военному ТЦК и члену ДФТГ сообщили о подозрении в связи с избиением ветерана в Киеве

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему территориального центра комплектования и члену добровольческого формирования территориальной громады по делу об избиении ветерана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

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Подозрение объявили двум участникам конфликта

Следователи Шевченковского управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры сообщили о подозрении 35-летнему военнослужащему Шевченковского районного ТЦК и СП и 38-летнему члену добровольческого формирования территориальной громады.

Их действия квалифицировали по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение.

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Конфликт возник во время проверки документов

Инцидент произошел 21 мая на улице Стеценко в Шевченковском районе Киева.

По данным полиции, группа оповещения ТЦК проводила проверку военно-учетных документов. Во время общения между участниками группы и водителем автомобиля возник конфликт по поводу прохождения военной службы.

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Ветеран получил легкие телесные повреждения

По информации следствия, во время стычки один из военнослужащих несколько раз ударил мужчину руками по телу.

Кроме того, член добровольческого формирования применил к ветерану слезоточивый газ.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший получил синяки, относящиеся к категории легких телесных повреждений.

В настоящее время правоохранители продолжают досудебное расследование и устанавливают все обстоятельства происшествия.

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