Военному ТЦК и члену ДФТГ сообщили о подозрении в связи с избиением ветерана в Киеве
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему территориального центра комплектования и члену добровольческого формирования территориальной громады по делу об избиении ветерана.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.
Подозрение объявили двум участникам конфликта
Следователи Шевченковского управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры сообщили о подозрении 35-летнему военнослужащему Шевченковского районного ТЦК и СП и 38-летнему члену добровольческого формирования территориальной громады.
Их действия квалифицировали по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение.
Конфликт возник во время проверки документов
Инцидент произошел 21 мая на улице Стеценко в Шевченковском районе Киева.
По данным полиции, группа оповещения ТЦК проводила проверку военно-учетных документов. Во время общения между участниками группы и водителем автомобиля возник конфликт по поводу прохождения военной службы.
Ветеран получил легкие телесные повреждения
По информации следствия, во время стычки один из военнослужащих несколько раз ударил мужчину руками по телу.
Кроме того, член добровольческого формирования применил к ветерану слезоточивый газ.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший получил синяки, относящиеся к категории легких телесных повреждений.
В настоящее время правоохранители продолжают досудебное расследование и устанавливают все обстоятельства происшествия.
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А виходить все з точністю до навпаки, хапають і лупцюють ще хворих, обмежено придатних, наркоманів, алкашів і т.д., поки не воюють треновані і підготовлені - силовики, менти, охоронці. приватні і муніципальні, вже писали, молоді відставники, в ЗСУ 1 із 40, більшість офіцерів, блатних в тилових частинах і т.д.
А я вважаю, що, як вже так, тягнуть людей воювати, то військові всі теж мають бути викликані, може бути даний якийсь час (але не 4 роки) на пошук посади за восом і званням, і, як її не знаходиться, то ласкаво просимо в окоп чи в штурмовики, як здоров'я дозволяє (звісно, ВЛК має бути не формальною, але однаковою для всіх, а не для офіцерів обстеження роками, а для непридатного, якого схопили на вулиці, повна її відсутність). Оце було б про рівність. А що робити, як у нас сотні тисяч офіцерів після військових закладів і від мільйона після кафедр? Зрозуміло, що стільки командирів не треба, коли солдат на фронті ледь 200 тис., які відчувають себе цапами відбувайлами, коли все забито круттими джипами більше ніж до війни і в кожному бик із ксівою Це абсурд. Як всі ці офіцери і далі не будуть воювати, в нас просто не вистачить людей і ми програємо.
Вони напевно поранені ветерани також.
Тітушки.
Не просто так їх толпи в балаклавах на машинах з лівими номерами
Наче цих підорів вже відправили у напрямку нуля)) нехай скуштують те що Артем пережив.....
Суспільство Українців, що із зброєю в руках боронить упродовж 11 років, Свободу України, ліквідують і цей чиряк!
Західні Партнери, про це теж ЗНАЮТЬ!
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