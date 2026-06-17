Россияне обстреляли Камышеваху, есть раненый

Российский FPV-дрон атаковал поселок Камышеваха в Запорожской области. Вследствие взрыва пострадал местный житель, получивший ранения осколками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Взрыв возле частного двора и раненый мужчина

По информации областных властей, российский FPV-дрон взорвался недалеко от частного двора. Вследствие взрыва осколками был ранен 64-летний местный житель.

Пострадавшему сразу начали оказывать необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что 17 июня оккупанты нанесли более 40 ударов по Днепропетровской области: трое человек ранены.

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