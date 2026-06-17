Росіяни FPV-дроном атакували Комишуваху на Запоріжжі, є поранений
Російський FPV-дрон атакував селище Комишуваха у Запорізькій області. Внаслідок вибуху постраждав місцевий мешканець, якого поранило уламками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Вибух біля подвір’я та поранений чоловік
За інформацією обласної влади, російський FPV-дрон вибухнув неподалік приватного подвір’я. Унаслідок детонації уламками був поранений 64-річний місцевий житель.
Постраждалому одразу почали надавати необхідну медичну допомогу.
Раніше повідомлялося, що 17 червня окупанти завдали понад 40 ударів по Дніпропетровщині: троє людей поранені.
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