207 боевых столкновений с начала суток: враг сильнее всего давит на Покровском и Гуляйпольском направлениях, — Генштаб ВСУ
Всего с начала этих суток произошло 207 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 54 авиаудара, сбросив 173 управляемые авиабомбы. Кроме того, он задействовал для поражения 6035 дронов-камикадзе и осуществил 2088 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 60 обстрелов, в том числе три — с применением реактивных систем залпового огня.
Бои на Харьковщинеской области
- На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Волчанск и в направлении Покаляного, Избицкого.
- На Купянском направлении сегодня враг пять раз атаковал позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Новоплатоновка и Куриловка.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили 14 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Дерилово, Заречное, Новомихайловка, Новоселовка и в сторону Дробишево, Озерного, Шийковки, Лимана, Дибровы.
На Славянском направлении Силы обороны отразили 11 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закитного.
На Краматорском направлении враг не проводил наступательных действий.
Силы обороны отразили 15 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр, Степановка и в направлении Новопавловки. Два боевых столкновения продолжаются.
На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Родинское и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Новый Донбасс, Шевченко, Сергеевка, Муравка, Вольное, Новопавловка. Три боевых столкновения продолжаются.
По предварительным подсчётам, сегодня на этом направлении ликвидировано 44 оккупанта, ещё 15 – ранены; уничтожено три склада боеприпасов, один пункт управления БПЛА, семь единиц автомобильной и три единицы специальной техники противника. Поврежден один пункт управления БПЛА, шесть единиц автомобильной и две единицы специальной техники, четыре артиллерийские системы, 34 укрытия личного состава. Уничтожено или подавлено 310 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении наши защитники отразили две вражеские атаки в сторону Александрограда и Вербового.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Злагода и в сторону Гуляйпольского, Горкого, Воздвижевки, Цветкового, Чаривного. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения.
- На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперёд в районе Малой Токмачки.
- На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У Костянтинівці зараз - до 200 російських військових, тобто до двох рот, зазначив в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) офіцер 36-ї бригади морської піхоти 19-го корпусу з позивним «Моряк».
За його словами, Росія спрямувала на цей напрямок як мінімум чотири бригади, але центру міста дістаються лише одиниці - щоб поставити прапор. Як правило, ЗСУ штурмовими діями та дронами протягом одного дня їх ліквідують.
«Зайшли до міста здебільшого всі з флангів. Але успіху цього літа вони, я думаю, не матимуть, Костянтинівка втримається. Але дуже багато вони кинули «м'яса» на цей напрямок - 4 бригади як мінімум, тому що із 4-х бригад ми брали полонених», - каже «Моряк».