207 боевых столкновений с начала суток: враг сильнее всего давит на Покровском и Гуляйпольском направлениях, — Генштаб ВСУ

Всего с начала этих суток произошло 207 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Противник нанес 54 авиаудара, сбросив 173 управляемые авиабомбы. Кроме того, он задействовал для поражения 6035 дронов-камикадзе и осуществил 2088 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 60 обстрелов, в том числе три — с применением реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщинеской области

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Волчанск и в направлении Покаляного, Избицкого.

На Купянском направлении сегодня враг пять раз атаковал позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Новоплатоновка и Куриловка.

Читайте также: Генштаб опроверг обвинения в ударе по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили 14 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Дерилово, Заречное, Новомихайловка, Новоселовка и в сторону Дробишево, Озерного, Шийковки, Лимана, Дибровы.



На Славянском направлении Силы обороны отразили 11 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закитного.

На Краматорском направлении враг не проводил наступательных действий.

Силы обороны отразили 15 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр, Степановка и в направлении Новопавловки. Два боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Родинское и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Новый Донбасс, Шевченко, Сергеевка, Муравка, Вольное, Новопавловка. Три боевых столкновения продолжаются.

По предварительным подсчётам, сегодня на этом направлении ликвидировано 44 оккупанта, ещё 15 – ранены; уничтожено три склада боеприпасов, один пункт управления БПЛА, семь единиц автомобильной и три единицы специальной техники противника. Поврежден один пункт управления БПЛА, шесть единиц автомобильной и две единицы специальной техники, четыре артиллерийские системы, 34 укрытия личного состава. Уничтожено или подавлено 310 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Читайте: Поражен танкер "теневого флота" РФ и мост на ВОТ Херсонской области, — Генштаб ВСУ

На Александровском направлении наши защитники отразили две вражеские атаки в сторону Александрограда и Вербового.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Злагода и в сторону Гуляйпольского, Горкого, Воздвижевки, Цветкового, Чаривного. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперёд в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Смотрите: 147-я ОАБр первой среди новых артбригад применила "мидл-страйки" по оккупантам: поражены склад БК, командный пункт и база, — 7-й корпус ДШВ. ВИДЕО