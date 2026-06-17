Зеленский поговорил со Стуббом по пути в Брюссель: В ближайшие дни начнем реализацию некоторых идей
Президент Владимир Зеленский по пути в Брюссель пообщался с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Итоги G7
"Обсудили итоги саммита G7 во Франции, ключевые договоренности. Если будут реализованы все те вещи, о которых мы говорили на этом саммите и встречах в рамках G7, будут однозначно положительные результаты и для наших стран, и для Европы, и в глобальном масштабе", — отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что цель Украины остается неизменной — "закончить войну достойным миром и стабилизировать международные отношения". Он отметил, что для этого необходима максимальная консолидация США и ЕС.
Реализация новых идей
"Европа на переговорах должна быть представлена сильной позицией. В ближайшие дни попробуем приступить к реализации некоторых новых идей", — добавил Зеленский.
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